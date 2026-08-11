חברת הבינה המלאכותית הישראלית וונדרפול (Wonderful AI) מעבירה הילוך בהתרחבות העסקית שלה. החברה חתמה לאחרונה על סדרה ארוכה של חוזים משמעותיים מול בנקים, מוסדות פיננסיים מובילים ובתי חולים בישראל, ובמקביל החלה לבסס את צעדיה הראשונים בשווקים בינלאומיים צומחים כמו הודו וברזיל. התנופה המכירתית הזו משתקפת היטב גם בביצועים הכספיים, כאשר לפי ההערכות בשוק, החברה צופה כי קצב ההכנסות השנתי שלה (ARR) ימשיך לזנק בחדות ויתקרב לפתחו של רף ה־100 מיליון דולר.

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רק לפני שלושה חודשים, השלימה החברה גיוס של 165 מיליון דולר - אך כעת לגלובס נודע כי היא כבר עומלת על סבב גיוס חדש וחריג בהיקפו. חברת וונדרפול יצאה לסבב של 500 מיליון דולר, שבו היא מבקשת שווי של 5 מיליארד דולר - כפול מהשווי שקיבלה רק לפני רבעון.

על פי ההערכות, גם את הסבב החדש שמצוי בשלביו המוקדמים תנסה להוביל קרן ההון סיכון האמריקאית אינסייט פרטנרס (Insight Partners). עם זאת, בכירי הקרן, בהם ג'ף הורינג, מנסים לאתר קרנות ענק נוספות שיובילו את המהלך לצידה.

גודלו החריג של הסבב מחייב את המייסדים ואת המשקיעים לכתת רגליים כדי לרתום רשימה רחבה של גופים בעלי כיסים עמוקים, כך שסגירתו הרשמית עוד רחוקה מסיכום.

תעודת זהות וונדרפול (Wonderful AI) תחום עיסוק: פיתוח והטמעת סוכני AI מותאמים אישית למשימות ארגוניות בשירות, מכירות, כספים ותפעול

היסטוריה: הוקמה בת"א בידי בר וינקלר ורועי ללזר, גייסה 290 מיליון דולר וכעת עומלת על סבב של 500 מיליון דולר לפי שווי 5 מיליארד דולר

עובדים: כ־630 עובדים ב־30 מדינות

עוד משהו: עובדת בישראל עם גופים כמו בנק הפועלים, דיסקונט, מכבי ובזק

אחת החברות הצומחות בישראל

וונדרפול התל-אביבית, שקטפה מקום ברשימת עשר חברות הסטארט-אפ המבטיחות של גלובס לשנה זו, תופסת כיום מקום מרכזי כאחת החברות הצומחות ביותר בהייטק הישראלי. הצמיחה המהירה הזו נשענת על זינוק חד במכירות של סוכני הבינה המלאכותית שלה - פתרונות תוכנה מבוססי AI המסוגלים לקחת על עצמם מגוון רחב של משימות ארגוניות מורכבות. המערכות של החברה משתלבות בתוך תהליכי העבודה היומיומיים של ארגונים ומנהלות באופן אוטונומי מערכים שלמים, החל ממתן שירות לקוחות ומכירות, דרך ניהול כספים ואדמיניסטרציה, ועד לטיפול בתהליכים תפעוליים שונים.

החברה החלה את דרכה כיצרנית סוכני בינה מלאכותית המסוגלים לנהל שיחה ישירה עם לקוחות, משתמשים או עובדים, אך התרחבה במהירות למוצרי סוכנים ארגוניים נוספים. בהמשך, נכנסה גם לתחום מתן השירותים, וכעת היא מסייעת ללקוחותיה להטמיע את מוצרי הבינה המלאכותית בארגון ומגדילה כך את מכירותיה עם מוצרים משלימים.

"במהרה הבנו שאף חברה לא רוצה רק סוכנים קוליים - הן רוצות סוכני צ'אט, סוכנים באימייל, במכירות, במערך התפעול ובכל מקום שבו עובדים מעבירים מידע ממערכת למערכת", אמר לגלובס מנכ"ל החברה, בר וינקלר, ביוני האחרון.

כמו הישראליות Kela ו־Unframe או פלנטיר האמריקאית, גם בוונדרפול הבינו שהמפתח להאצת המכירות מצוי בתחום השירות המותאם אישית ללקוח הסופי. "המוצר עצמו לא שווה הרבה אם אתה לא מחבר אותו לעשרות מערכות בארגון ומוודא שהוא יושב טוב בתוך התהליכים", אמר וינקלר. "אם אתה רוצה לעבוד עם הארגונים הכי גדולים בעולם, אתה צריך נוכחות בשטח בכל מקום שבו אתה פועל".

מודל השירות מאפשר לחברה לצמוח במהירות, אך הוא גם מאלץ אותה לגייס הון עתק כדי לממן את גיוסם של נציגים מקומיים ואת הקמתם של מערכי תפעול ושירות ב־30 המדינות שבהן היא פועלת.

ראש בראש מול סיילספורס

וונדרפול אינה החברה היחידה שמפתחת סוכני AI לפעילויות ארגוניות - מתחרות בה חברות ענק כמו סיילספורס לצד חדי־קרן כמו Sierra האמריקאית. אלא שהחברה הישראלית היא מהצומחות בתחום בשווקים שמחוץ לארה"ב, ובהם ישראל, יוון, פולין, סינגפור והודו.

הצמיחה משתקפת גם בגידול במספר העובדים. רק לפני שנה העסיקה החברה כ־90 עובדים, וכעת עומדת המצבה על כ־630 איש, לפי לינקדאין. גם בקצב ההכנסות השנתי הזינוק מרשים: באוגוסט שעבר עמד הנתון על כמיליון דולר בלבד, בסוף 2025 טיפס ל-7 מיליון דולר, ואת הרבעון הראשון של השנה סיימה החברה עם קצב הכנסות של 18 מיליון דולר. כיום כבר מגיע קצב ההכנסות השנתי ל־55 מיליון דולר, ובסביבת החברה צופים להגיע אף ל־100 מיליון דולר עד סוף השנה.

וונדרפול הוקמה על ידי בר וינקלר ורועי ללזר וגייסה עד היום 290 מיליון דולר. בישראל עובדת החברה עם מערכי שירות הלקוחות של בנק הפועלים, בנק דיסקונט, מכבי שירותי בריאות, בזק, פזגז, מנורה מבטחים וליברה. מהחברה לא התקבלה תגובה.