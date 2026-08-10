חברת הבינה המלאכותית הישראלית דקארט (Decart), מהשחקניות היחידות בישראל בתחום ה- AI שמפתחות מודל שפה משלהן, החלה לנהל משא ומתן לרכישתה בעקבות הצעה הנאמדת ב- 5 מיליארד דולר, לאחר שלפני שלושה חודשים בלבד גייסה הון מאנבידיה לפי שווי של 4 מיליארד דולר, כך נודע לגלובס. לפי ההערכה, אחת מהצעות הרכישה שבוחנת החברה הגיעה מאנבידיה עצמה, שחקנית אקטיבית של חברות ישראליות שבונה בהדרגה מרכז פיתוח תוכנה בתל אביב.

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אמנם אין ודאות שהעסקה תצא לפועל, אך החברה עשויה ליהנות מהצעות רכישה נוספות שיגיעו אליה בעקבות הפרסומים בתקשורת על הצעות כאלה ואחרות. בכירים בשוק שמכירים את דקארט מטילים ספק בכוונות לרכוש את החברה בשל היקפי המכירות הנמוכים שלה והעובדה שדקארט שינתה את המיקוד המוצרי שלה, ומעריכים כי היא עשויה לסקרן רוכשים פוטנציאלים יותר בשל הריכוז הגבוה של מהנדסים ומומחי ה AI שקיבצה תחתיה מאשר בשל מוצריה.

חברה כמו אנבידיה עשויה למצוא בדקארט קניין רוחני וטכנולוגיה שהצליחה להאיץ ביצועי מודלי שפה - יתרון שמזכיר רכישות קודמות שלה בישראל, כמו העסקאות של ראן איי. איי או של דסי - שנרכשו שתיהן לפני שנתיים.

החברה הוקמה ב- 2023 מתוך מטרה להוזיל את עלויות עיבוד השימוש במודלי שפה, והפכה ברבות הזמן למעבדת בינה מלאכותית שמייצרת הכנסות משלושה תחומים עיקריים, כולם סביב יישומי AI למשתמש בפרטי: שירות אופטימיזציה - כלומר כזו שמסוגלת לבצע יותר פעולות אימון והפעלה על גבי אותו המעבד הגרפי - במילים אחרות, להוזיל את ההוצאה על מעבדים של אנבידיה; שירות פיתוח מודלים המתממשקים למודלים הקיימים של הלקוחות (API) ומסופקים דרך הענן שלהם למשתמש הסופי.

אקזיט מהיר במיוחד עבור המשקיעים

אם תימכר החברה בסופו של דבר ב- 5 מיליארד דולר, יהיה זה אקזיט מהיר במיוחד עבור המשקיעים שקנו רק לפני שלושה חודשים מניות לפי שווי של 4 מיליארד דולר, הבולטים שבהם: קרן רדיקל ונצ'רס האמריקאית; קרן אטריידס של גאווין בייקר, מהמשקיעים הראשונים בספייס אקס ומשקיע סדרתי בחברות השבבים של אביגדור וילנץ, וכן קרנות ההון סיכון של טויוטה, אדובי ואיביי ו-וואלור אקוויטי.

מרוויחים גדולים יותר הם המשקיעים המוקדמים בדקארט: זאב ונצ'רס של אורן זאב, קרן סקויה ובנצ'מרק. עם המשקיעים הפרטיים נמנים נמנים גם אנדריי קרפטי, ממייסדי OpenAI, מנכ"ל דיסני לשעבר מייקל אייזנר, משפחת יאמאוצ'י בעלת נינטנדו, ומשקיע הגיימינג מוריץ באייר-לנץ. סך הכל גייסה החברה 450 מיליון דולר מאז הקמתה.

אם תצא העסקה לפועל, היא תגיע זמן קצר לאחר חתימה על שותפות אסטרטגית עם אמזון ועם אנבידיה כמשקיעה ושותפה עסקית. במסגרת השותפות עם אמזון, לקוחות הענן של החברה יכולים להשתמש בטכנולוגיה של דקארט עבור יישומי בינה בתחומי המדיה, המסחר, הפרסום והרובוטיקה.

מדקארט ואנבידיה לא התקבלה תגובה לידיעה.