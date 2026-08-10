קלטורה הישראלית (Kaltura), חברת מוצרי הווידאו מאזור הסיטי של בני ברק, יצאה להנפקה בשיא ימי ההייפ של תקופת הקורונה בקיץ 2021, התרסקה בתוך עשרה חודשים ב-86%, ומאז הפכה למניה מנומנמת, שזוכה בקושי לתשומת לב של האנליסטים בוול סטריט. החברה, שמספקת נגן וידאיו לחברות ענק כמו אמזון ואנבידיה , ומעליו מעין מערכת לניהול הזרמת הווידאו למשתמשים ועובדים, פועלת בתחום שהצמיחה השנתית בו ירדה לאחוזים בודדים, שאיבד את עניין המשקיעים ושהחברות בו איבדו את דרכן.

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למעשה, המתחרות העיקריות של קלטורה הרימו ידיים ויצאו מהשוק. נגן הווידאו הפופולרי וימאו (Vimeo), שבעבר אף החזיק במרכז פיתוח בישראל, הצליח ב-2021 להגיע לשווי של 8.5 מיליארד דולר, לאחר הנפקה חודשים ספורים לפני קלטורה, אך נמכר בנובמבר בשנה שעברה לפי שווי של 1.3 מיליארד דולר בלבד לקרן איטלקית פרטית.

גם ברייטקוב (Brightcove) עברה מסלול דומה: לאחר שהגיעה בהנפקה ב-2021 לשווי של מיליארד דולר, היא נמכרה בקול ענות חלושה לאותה קרן איטלקית ב-233 מיליון דולר בלבד בתחילת השנה שעברה.

קלטורה, שנסחרת כיום לפי שווי של 267 מיליון דולר בלבד, לא הרבה יותר מחברת סטארט-אפ ישראלית ממוצעת בזמן סבב הגיוס הפרטי השני או השלישי שלה, לא הרימה ידיים. גם המשקיעים שמאחוריה, למעט גולדמן זאקס, כמעט לא מכרו את המניות בה.

ביום רביעי האחרון הפתיעה קלטורה, כשמנייתה קפצה בבת אחת ב-44% לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים שלה. אלה אומנם הסתפקו בעלייה מתונה בהכנסות ובשיפור מה בתחזיות, אך הצליחו להוכיח לשוק כי מוצר AI חדש שפיתחה - תוכנת אווטאר המסייעת למשתמשים, לעובדים ולסטודנטים במשימותיהם באמצעות שיחת וידאו - עושה את צעדיה הראשונים בשוק ומעוררת עניין בקרב לקוחות.

לאחר הזינוק החריג נסגר יום המסחר בעלייה של 35%, וגם אם המניה ירדה מעט בימים שלאחר מכן - קלטורה עדיין נסחרת במחיר הגבוה ב-28% בהשוואה לימים שלפני הדיווח הרבעוני. עם זאת, המניה עלתה בסך הכול ב-7% מתחילת השנה, בהשוואה למדד S&P 500, שעלה ב-13%.

מנסים לצנן ציפיות

האם עלייה של 44% בבת אחת במנייתה של קלטורה הייתה מוצדקת, ולפניה עומדת צמיחה מפתיעה, שתעמיד אותה בשורה אחת אל מול חברות ה-AI הגדולות, או שמא הייתה זו התלהבות מוקדמת? בשיחת המשקיעים שנערכה סמוך להגשת הדוחות, נראה היה שבחברה מנסים לצנן את הציפיות הגבוהות. סוכן ה-AI המאפשר את שיחת הווידאו עם האווטאר הושק רק ברבעון הראשון, ובחברה החלו למכור אותו ללקוחותיה הקיימים. ואולם, הוא מצוי בשלבים ראשוניים בלבד בשוק, וסך החוזים שנחתמו סביבו מגלמים לחברה הכנסות של מיליון דולר בלבד - לאורך מספר רבעונים.

כלומר, ההכנסות ממוצר ה-AI לרבעון השני זעומות ביחס להכנסות החברה, שעמדו על 47 מיליון דולר. עם זאת, בחברה מדווחים על צבר של 14 עסקאות חדשות שכללו רכיבי AI - כפול מהשיא הקודם, מהן תשע שכוללות את תוכנת סוכן אווטאר הווידאו של החברה.

עוד דיווחה החברה, שהיא מצויה במשא ומתן למכירת האווטאר בכ-500 עסקאות המייצגות פוטנציאל מכירות שנתי של 17 מיליון דולר אם כולן ייחתמו.

הרוב המכריע של פעילות החברה - ומקור הרווח שלה - עדיין טמון בעסקי הווידאו הותיקים. קלטורה מוכרת לחברות מערכות להזרמת וידאו המאפשרות להן ליצור סרטוני הדרכה אישיים לעובדים או מערכי שיעור מותאמים אישית לסטודנטים. לאנבידיה היא מאפשרת לשדר בשידור חי את כנס השיווק שלה, GTC, ולשלוח למבקרים או למשתמשים שונים סרטונים מהכנס.

פעילות דומה היא מנהלת גם מול כנסי הענק של אמזון, ReInvent. מלבדם, משרתת החברה ענקיות טכנולוגיה כמו אורקל, סיסקו, אדובי וסיילספורס, בנקים כמו ג'יי. פי מורגן, בנק אוף אמריקה, מורגן סטנלי ונומורה, וחברות ייעוץ כמו PWC, ארנסט אנד יאנג ואקסנצ'ר. נוסף על כך משרתת קלטורה כמחצית מהאוניברסיטאות בארה"ב, בהן הרווארד ו-MIT. לפי ההערכה, מרבית 500 העסקאות הנמצאות על הפרק קשורות ללקוחות הקיימים של החברה, ושליש מהן קשורות ללקוחות פוטנציאליים.

חייבת לעשות שינויים

החברה דיווחה על הכנסות של 46.9 מיליון דולר ועל רווח ללא פחת ומסים (EBITDA) של 5.9 מיליון דולר - מעל לקצה טווח התחזית שלה עצמה מן העבר, ועלייה של 44% ביחס לרבעון המקביל.

כמו כן דיווחה על עלייה של 8% בהכנסות מלקוחות קיימים בהשוואה לרבעון המקביל, על שיפור בשימור לקוחות ועל העלאת תחזית ההכנסות השנתית לטווח העליון של 185 מיליון דולר, עלייה של עד 4% משנה לשנה. במקביל, החברה עדיין מפסידה בסך הכול, עם הפסד לא-מתואם של 5.5 מיליון דולר, פעילות מדיה וטלקום שממשיכה להיחלש ותזרים מזומנים חלש - 2 מיליון דולר מפעילות שוטפת בכל הרבעון האחרון.

כדי להגיע לרווחיות EBITDA ולחזור לפסים של צמיחה קלטורה היתה חייבת לבצע שינויים: לאחר שבשיאה העסיקה 900 עובדים, מספר גלי פיטורים ושינויים ארגוניים הפחיתו את מצבת העובדים שלה ל-600, מחציתם במרכז הפיתוח במגדל בבני ברק.

זאת, לאחר שרכשה שתי חברות לצורך הקמת מוצר האווטאר: e-self הישראלית, שנמכרה בכ-27 מיליון דולר, ופיתחה אווטארי וידאו המבוססים על טכנולוגיית המרת טקסט לדיבור ודיבור לטקסט, ומייצרים שיחה דו-כיוונית בזמן אמת; והחברה ההודית-קנדית PathFactory שנמכרה בכ-22 מיליון דולר, ספקית מערכות שיווק ומכירות מותאמות אישית על גבי אתרים, כמו אלה של סיסקו ואנבידיה.

זמן קצר לאחר הרכישה בחודש אפריל השנה, שינתה קלטורה לראשונה את החזון שלה מ-20 השנים האחרונות, מחברה שמספקת מוצרי וידאו מותאמים אישית למשתמשים, לחברת סוכני AI חזותיים.

תחת החזון החדש מבקשת קלטורה לספק "נציגי שירות" וירטואליים המלווים את המשתמשים או את הסטודנטים בכל מסך, מסייעים להם לנווט בין אתרים ומסמכים, מדריכים אותם לגבי משימות שונות במקום העבודה או מלמדים אותם מערכי שיעור באופן שמכיר אותם בשיחה חיה.

אלא שהשוק החדש שאליו נכנסה קלטורה הישראלית איננו מתנהל בחלל ריק: המתחרה המרכזית בתחום היא סינתזיה, חד-קרן בריטי שגייס כבר 540 מיליון דולר לפי שווי של 4 מיליארד דולר - פי 15 מהשווי של קלטורה - ממשקיעים שביניהם ענקיות כמו אנבידיה וקרן אקסל. מעבר למספר מתחרים ישראלים קטנים כמו Hour One ו-DID, החברה מתחרה בפועל גם באנבידיה, שמפתחת בעצמה מנוע ליצירת אווטארים בשם "אומניברס אווטאר", שמאפשר ללקוחותיה ליצור סוכני שירות, הדרכות ונציגי מכירות.

לקלטורה יתרון בכך שהיא מנהלת כבר כיום את תשתיות הווידאו, הוובינרים והלמידה של כ-1,500 חברות, כך שהאווטאר שלה מחובר למאגרי מידע ומערכות קיימות ומכיל ידע ארגוני שרכשה החברה במהלך 20 שנות קיומה, ומסוגל להציע את השירות כמוצר משלים ללקוחות קיימים. החברה גם פיתחה במהלך השנים שכבות אבטחה שעשויות לקסום לחברות שמחפשות ניסיון בהגנה על תשתיות וידאו בתחום.

אבל האם סך הכנסות ממוצר AI שלא עולה על מיליון דולר מצדיק עלייה של 28% במחיר המניה? חברות תוכנה כשירות (SaaS) בתחום ה-AI נסחרות במכפיל ממוצע שנע בין 4 ל-7 ביחס למכירות השנתיות, כך שלקלטורה, שנסחרת במכפיל של 1.4 בלבד, יש עוד לאן לעלות. יחד עם זאת, ובהתחשב בכך שבחברה מצהירים על כך שאת ההכנסות מהמוצר החדש ניתן יהיה לראות רק החל מ-2027, עדיין מוקדם מדי מכדי לשפוט.