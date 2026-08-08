סמסונג השיקה מתקפל ריבועי. האם הוא שווה את המחיר?

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שוק הסמארטפונים המתקפלים הולך ומתחמם, אם כי עדיין לא ברור האם מדובר בגימיק יקר וחולף או בבשורה שתשנה את הדרך שבה אנו משתמשים בסלולר. במקביל לתחרות הגוברת, השמועות על כוונתה של אפל להשיק אייפון מתקפל מעוררת אף יותר את העניין בקטגוריה, ומעלות את הרף.

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בימים אלה משיקה סמסונג את דור המתקפלים החדש שלה, שכולל מיתוג מחדש ושינוי מבני מסקרן: ה-Galaxy Z Fold 8, שעד כה היה דומה בגודלו לסמארטפון רגיל שנפתח כמו ספר, ייקרא מעתה Galaxy Z Fold 8 Ultra. הפולד הרגיל, שאותו לקחנו לבדיקה, נראה כמעט ריבועי כשהוא סגור - ובפתיחה דומה לספרון. האם המבנה החדש מעניק ערך מוסף אמיתי?

החידוש העיקרי: המסך והעיצוב

שוק הסמארטפונים המתקפלים איבד כבר מזמן את אלמנט ההפתעה. אם תפתחו כיום מכשיר כזה ברכבת או בבית קפה, ספק אם תסחטו אפילו מבט סקרן אחד. אלא שהמתקפל החדש של סמסונג מציג ניסיון רענן לשבור את השגרה - בעיקר בזכות שינוי במבנה ובפרופורציות.

כשאוחזים במכשיר לראשונה, בולט המבנה הכמעט ריבועי שלו. בעוד שהשוק מתאפיין במסכים מאורכים בגודל של 6.5 אינץ' ואף יותר, סמסונג בחרה במסך חיצוני של 5.5 אינץ' בלבד, שנפתח למסך פנימי של 7.4 אינץ'. העובי דקיק במיוחד: 4.5 מ"מ בלבד. כשהמכשיר סגור, הוא מרגיש כמעט כמו ארנק קומפקטי, וכשהוא נפתח, יחס הגובה-רוחב 4:3 שלו הופך אותו לטאבלט קטן, פורמט נוח במיוחד לצפייה בתוכן, משחקים ועבודה במקביל.

מנגד, הפרופורציות החדשות הן חרב פיפיות. משתמשים שיחפשו מסך גדול כדי לקרוא מסמכים או לעיין בוויזואליה רוויית פרטים עלולים להתאכזב. לצד זאת, התפעול ביד אחת דורש כאן עקומת למידה והסתגלות. בנוסף, חלק מהאפליקציות יצטרכו לעבור התאמה בשל היחס החדש.

מבחינת עיצוב, מסגרת האלומיניום מעניקה למכשיר - שמשקלו 201 גרם - מראה פרימיום נקי ויוקרתי. אך הבשורה המשמעותית יותר מגיעה מגזרת המסך: פס הקיפול טושטש כדי שלא יהיה גלוי לעין. הוא עדיין שם אם תחפשו אותו (בוודאי בזווית ייעודית, אבל גם בצבעים מסוימים) - אך בשימוש יומי שוטף, הוא מטושטש.

בנוסף, צמד מסכי ה-AMOLED מציעים קצב ריענון דינמי של 120 הרץ ובהירות שיא של 3,000 ניטים. בפועל, השילוב בין איכות הפאנל, עיבוד הצבעים העשיר והבהירות הגבוהה מספק חוויית צפייה מצוינת, חדשה ורוויית פרטים וצבעים, גם תחת קרני השמש הקשות.

היתרון הבולט: ביצועים

הבטחת הליבה של קטגוריית המתקפלים מעולם לא הייתה רק גודל המסך, אלא היכולת לנצל אותו לעבודה במקביל - ריבוי משימות, פיצול מסך למספר אפליקציות והרצת משימות כבדות בו-זמנית.

במכשיר החדש, סמסונג משלבת יכולות טובות: מעבד ה-Snapdragon 8 Elite Gen 5 מבית קוואלקום, לצד זיכרון עבודה של 12GB ורכיב אחסון שמתחיל ב-256GB (עם אפשרות לשדרוג בתשלום). מדובר באותה מערכת שבבים המתארחת במכשיר המתקפל אולטרה החדש. במבחן המציאות, המפרט הזה מתורגם לחוויית אנדרואיד מהירה וטובה. המכשיר מתמודד בקלות עם עומסי עבודה כבדים, המעבר בין אפליקציות פתוחות במקביל מתבצע ללא השתהות, וקצב הריענון הגבוה של המסך משלים תגובתיות חלקה.

המצלמה: הבשורה היא בשימושיות

מערך הצילום הוא המקום שבו הוויתורים התכנוניים של המכשיר בולטים במיוחד. בניגוד לדגמי האולטרה המצוידים במערך משולש, כאן סמסונג הסתפקה בשני חיישנים בלבד: ראשי וזווית רחבה, שניהם בני 50 מגה-פיקסל. מצלמות הסלפי, הן במסך החיצוני והן בפנימי, מבוססות על חיישני 10 מגה-פיקסל.

במבחן התוצאה, בתאורת יום ובסביבה מוארת, המצלמות מספקות תוצרים טובים. אלגוריתם עיבוד התמונה עושה עבודה מצוינת: הצבעים עשירים והטווח הדינמי רחב. מנגד, כשהתאורה יורדת, המכשיר מתחיל לגמגם, צילומי הלילה פחות חדים, וקיימות בשוק חלופות מוצלחות בהרבה ברמת המחיר הזו. בשל היעדר עדשת טלפוטו, גם הזום הדיגיטלי סובל מירידה דרמטית באיכות.

הבשורה האמיתית של מערך הצילום טמונה דווקא בשימושיות של הפורמט הקומפקטי. היכולת להשתמש במסך החיצוני בזמן שהמכשיר פתוח מאפשרת לצלם תמונות סלפי באמצעות המצלמות הראשיות והאיכותיות יותר. אמנם לא מדובר בחידוש טכנולוגי, אך בזכות המבנה הקטן והנוח לאחיזה, התפעול ביד אחת הופך קל ונגיש מבעבר.

סמסונג צירפה למערכת גם את כלי העריכה המבוסס על בינה מלאכותית. מדובר בפיצ'רים לעריכה מהירה של תמונות וסרטונים (כמו My FanCam שעורך את הסרטון כך שיעקוב אחרי אובייקט נבחר), אך הם בגדר תוספת חביבה ולא מהווים שוברי שוויון בשוק.

הסוללה: טובה

המתקפל החדש כולל סוללה בקיבולת של 4,800 מיליאמפר/שעה - שדרוג לעומת ה-4,400 בדור הקודם, אך עדיין נתון נמוך ממכשירי האולטרה המצוידים בסוללת 5,000 מיליאמפר/שעה, ומהסטנדרט שהתקבע בשוק הפרימיום.

מטבע הדברים, ביחס לסדרת ה-Galaxy S הקלאסית, הקיבולת כאן מצומצמת יותר משיקולי מקום והנדסה. אלא שבמבחן התוצאה, סמסונג מצליחה להוציא את המרב מהחומרה. בשימוש סביר, המכשיר צולח יממה שלמה של עבודה. גם תחת עומס אינטנסיבי, הכולל בהירות מסך גבוהה ושימוש ממושך במסך הפנימי הגדול, המכשיר יסגור יום עבודה מלא מבלי שתצטרכו לחפש שקע. המכשיר תומך בטעינה מהירה בהספק של 45 וואט, שבפועל מאפשרת להגיע ל-100% בתוך פחות משעה.

המחיר: גבוה מדי

המחיר המומלץ לדגם הפולד הבסיסי בישראל מתחיל ב-6,100 שקל, ומטפס עד ל-8,200 שקל לתצורה בעלת נפח האחסון המרבי. מדובר ברף מחיר גבוה במיוחד, אך התמחור אינו חריג בנוף הסמארטפונים המתקפלים. נראה כי עד שלא תירשם תחרות אגרסיבית יותר בשוק, המצב יישאר דומה.

המתחרות העיקריות: גוגל והשחקניות הסיניות סגמנט הסמארטפונים המתקפלים אמנם נשלט בישראל כמעט לחלוטין על ידי סמסונג, אך בשוק העולמי התחרות רחבה יותר. המתחרה הבולטת ביותר היא גוגל עם סדרת ה-Pixel Fold, המציעה עדשת טלפוטו ייעודית ושילוב של יכולות בינה מלאכותית. לצד גוגל, ענקיות כמו Honor, Oppo, Vivo ו-Xiaomi מציגות מתחרות בעצמן. עם זאת, הן לא משווקות את דגמי המתקפלים שלהן בישראל באופן רשמי, ומסתפקות ביבוא מקביל. המצב הזה מותיר את הצרכן הישראלי ללא מענה נגיש, ומקבע בפועל את מעמדה של סמסונג כחברה היחידה שמנגישה את הקטגוריה באופן סדיר בשוק המקומי - לפחות עד שאפל תיכנס רשמית לזירה.

***גילוי מלא: חברת סמסונג סיפקה לגלובס את המכשיר לבדיקה