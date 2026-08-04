תעלומת וואטסאפ: החשבונות נחסמים, ובמטא לא מספקים הסברים

משתמשים רבים בארץ וברחבי העולם מדווחים כבר כמה ימים כי חשבון הוואטסאפ שלהם נחסם בפתאומיות והועבר לבדיקה, ללא כל התראה מוקדמת או סיבה ברורה. בישראל התופעה צוברת תאוצה בשבועיים האחרונים, ובימים האחרונים נרשמה החרפה, ומספר המקרים המתועדים טיפס למאות.

במקביל נרשמו דיווחים רבים של משתמשים, ברשתות חברתיות כמו X, שמעידים כי לא מדובר באירוע נקודתי כפי שניסו להציג התגובות הרשמיות של מטא, אלא בתקלה רחבה יותר, המשפיעה על משתמשים במדינות נוספות. בישראל כבר נערכים לתובענה ייצוגית אפשרית בסוגיה הזו.

● גם מיקרוסופט מזהירה: אירוע סייבר ענק ומאות אלפי משתמשים בסכנה

● וואלה תפצה עיתונאית שפונתה ב-7 באוקטובר ממפלסים ופוטרה בשל "היעדרויות מהמערכת

ההערכות דיברו בתחילה על תקלה הממוקדת בממשק בעברית או בישראל, אולם בהמשך הסתבר כי מדובר בתקלה באלגוריתם שככל הנראה מזהה פעילות חשודה - למרות שלא נעשתה כזו. האלגוריתם מזהה בצורה שגויה פעילות נורמלית לחלוטין, כמו לדוגמה פניות מרובות למספרים לא שמורים.

המשתמשים הנפגעים מדווחים, כי בעת הניסיון להיכנס לאפליקציה, מופיעה הודעה המציינת כי פעילות החשבון ופרטי המכשיר נבדקים כדי לוודא עמידה בתנאי השירות, תהליך שנמשך לרוב עד 24 שעות. בחלק מהמקרים בישראל אף דווח על משתמשים שחשבונם שוחרר - ונחסם שוב כעבור מספר ימים.

הניצוץ של גוגל: הסוכן החכם של Gemini מגיע לישראל גוגל הודיעה על השקתו בישראל של Gemini Spark - סוכן AI אישי המבצע משימות ואוטומציות של תהליכי עבודה מורכבים בממשקי Gemini, המשולב גם בדפדפן Chrome. הסוכן מתבסס על מידע מאפליקציות מקושרות, שיחות, אתרים ומיקום, כדי להשיג את המטרות שמוגדרות לו, לפי לוח זמנים מבוקש. המשמעות היא שהסוכן יידע לעשות את המשימות גם כשהדפדפן סגור. בין שימושיו המרכזיים ניתן למצוא ניהול וצמצום העומס בתיבת הדואר הנכנס, יצירת תקצירי חדשות מעמיקים ומעקב אחר נושאים שונים, וכן ביצוע מחקר מעמיק הכולל ריכוז נתונים וציטוט מקורות. כדי להשתמש ב-Gemini Spark יש להיות בגיל 18 ומעלה, להתחבר עם חשבון Google אישי, להחזיק במינוי ל-Google AI Pro או Ultra, ולוודא שההגדרה "שמירת נתוני הפעילות" מופעלת. עשוי לשתף מידע גוגל מזהירה כי לצורך ביצוע משימות, Spark עשוי לשתף מידע עם צדדים שלישיים, כולל פרטים אישיים, כמו שם, פרטי קשר, קבצים, העדפות ומידע שעשוי להיות רגיש. נוסף על כך, Gemini שומר נתוני דפדפן, ובכלל זה פרטי התחברות ונתונים של ביצוע קוד מרחוק. המשתמשים יכולים לכבות בהגדרות את האפליקציות המחוברות ואת מנגנון הבינה האישית, וכן למחוק את נתוני הדפדפן השמורים ולנהל או למחוק את היסטוריית הפעילות. האזהרה המשמעותית ביותר של גוגל היא שאף על פי שהסוכן נועד לבקש אישור לפני ביצוע פעולות רגישות, הוא עלול לשתף מידע או לבצע רכישות בפועל גם ללא אישור מראש, ולכן נדרש פיקוח רציף על פעולותיו. בגוגל אומרים כדאי לא להזין פרטי כניסה, פרטי תשלום או מידע רגיש אחר ישירות בשרשור המשימה, אלא להשתלט על הדפדפן ולהזין את הפרטים הרלוונטיים דרך האינטרנט. כמו כן, מובהר כי אין להסתמך עליו לקבלת ייעוץ מקצועי בתחומי הרפואה, המשפט, הפיננסים או תחומים מקצועיים אחרים. קראו עוד

"נחסמתי ארבע פעמים, זה מורט עצבים"

אתי (59), קצינת עורף בגדוד מילואים, מנהלת בשבוע האחרון עשרות קבוצות תקשורת מול קולגות, חיילים ומשפחותיהם. מאז שנכנסה לתפקיד, חשבון הוואטסאפ שלה נחסם שוב ושוב.

"בגלל התפקיד התחלתי ליצור קשר עם עשרות אנשים חדשים, ובשבוע וחצי האחרונים נחסמתי ארבע פעמים לפחות", היא מספרת. "בהתחלה רק הגבילו אותי למספר שעות מהודעות לנמענים חדשים, אך בהמשך החשבון נחסם כליל ל-24 שעות בכל פעם. באחד המקרים נחסמתי מייד לאחר שנכנסתי לקישור רשמי באתר המילואים. הנגישות לחשבון הפכה לסימן שאלה יומי. זה כלי קריטי לניהול המערך - אני מנסה לעבור לשיחות טלפון ולהיזהר ככל האפשר, אבל המצב הזה מורט עצבים".

קו הסיוע של איגוד האינטרנט הישראלי עוסק בשגרה בהונאות רשת ובפגיעות בפרטיות, ולא בתקלות טכניות מול הפלטפורמות. למרות זאת, בימים האחרונים הצטברו באיגוד כ-200 פניות בנושא - זינוק חריג בהשוואה לעשרות הבודדות שהתקבלו בתחילת הגל.

מה עושים כשנחסמים הגישו ערעור מיידי

אם נחסמתם ערערו מייד דרך הקישור שמופיע בהודעת החסימה או בפנייה לווטאסאפ פיתחו ערוצי תקשורת חלופיים

מומלץ להתקין ולעשות שימוש באפליקציות מסרים נוספות כדי לבזר סיכונים הימנעו מהתנהגות מחשידה

לחדול בשלב זה משימוש בכלי אוטומציה וממשלוח הודעות ברשימות תפוצה גדולות, עד לפתרון התקלה גבו מידע בשגרה

הקפידו על גיבוי קבוע של היסטוריית השיחות והקבצים - מה שימנע אובדן נתונים במקרה של חסימה פתאומית

דפוס שימוש נורמטיבי לחלוטין שסווג כספאם

יונתן בן-חורין, מנהל קו הסיוע באיגוד האינטרנט הישראלי, מסביר כי "המשותף לפניות הראשונות היה מדווחים שפנו לעסק או למספר שאינו שמור באנשי הקשר - ונחסמו מיידית. ראינו למשל פניות לגיטימיות לחברות שליחויות או להסתדרות".

בן-חורין מדגיש כי מדיניות החברה לא השתנתה מ-2024, וכי האיגוד כבר דיווח למטא ישראל על התקלה. באיגוד מבהירים כי לא מדובר בחשבונות שנפרצו והפיצו תכנים אסורים - שאז החסימה מוצדקת - אלא בדפוס שימוש נורמטיבי לחלוטין שסווג בטעות כספאם.

באיגוד סיווגו את הנפגעים לארבע קבוצות מרכזיות: משתמשים שחשבונם שוחרר כשש שעות לאחר הגשת הערעור; משתמשים שהורשו לחזור אך נתקעו בשלב האימות המחודש; משתמשים שנחסמו, שחררו את החשבון - ונחסמו שוב כעבור מספר ימים (ובמקרים קיצוניים כמה פעמים); ומשתמשים שנדחו או נחסמו בשל תקלות טכניות במכשירם.

במטא מודים בבעיה אך שומרים על עמימות

בחברת מטא (החברה האם של וואטסאפ) אישרו בתגובה לגלובס כי הם מודעים לתקלה ופועלים להשיב את הגישה לחשבונות שנפגעו, אך נמנעו מלהסביר מה גרם לגל החסימות הנרחב, או מלהגדיר באילו אזורים גיאוגרפיים התמקדה הבעיה. כך נמסר בתגובה: "אנחנו פועלים באופן מתמיד כדי להקדים משתמשים שמנסים לנצל לרעה את הפלטפורמה שלנו, ופועלים לחסום את החשבונות שלהם כדי לסייע בשמירה על ביטחון המשתמשים. לעתים יש טעות בתהליך, וכשזה קורה, אנחנו פועלים לתקן את המצב במהירות האפשרית, כדי לאפשר לאנשים לחזור להשתמש בוואטסאפ".

מה מומלץ לעשות אם החשבון נחסם? באיגוד האינטרנט הישראלי ממליצים להגיש מייד ערעור רשמי - דרך הקישור שמופיע בהודעת החסימה או בפנייה ישירה לתמיכה של וואטסאפ. הם מזהירים שאין לשלם לשום גורם חיצוני שרוצה לטפל בזה.

מומחים ממליצים לחדול בתקופה זו משימוש בכלי אוטומציה וממשלוח הודעות ברשימות תפוצה גדולות, עד לפתרון מלא של התקלה, שכן אתם עלולים להיות מזוהים כחשבון שמתנהג בצורה בעייתית.

עוד ממליצים באיגוד להשתמש באפליקציות מסרים נוספות, כדי לבזר את הסיכון ולא להסתמך רק על וואטסאפ. המלצה נוספת היא להקפיד בשגרה על גיבוי קבוע של היסטוריית השיחות והקבצים - מה שימנע אובדן נתונים במקרה של חסימה פתאומית.