אירוע סייבר ענק ב-Hugging Face: מאות אלפי משתמשים בסכנה

אירוע אבטחת מידע נרחב מטלטל בשעות האחרונות את עולם הפיתוח, לאחר שחוקרי חברת הסייבר Upwind חשפו כי עשרות ספריות קוד פתוח נפוצות של מפתח המוכר בכינוי Keyv בפלטפורמת Hugging Face זוהמו בקוד זדוני. המפתח נחשב לדמות פורה במיוחד בקהילה, ועשרות הספריות שפיתח רשמו במצטבר מאות מיליוני הורדות על ידי מפתחים וארגונים ברחבי העולם.

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מהמחקר הראשוני של Upwind עולה כי תוקפים הצליחו ככל הנראה להשתלט על זהותו של Keyv, וניצלו את הגישה שקיבלו כדי להחדיר קוד זדוני לתוך העדכונים האחרונים של הספריות שלהן הוא תורם. הקוד הזדוני שהוזרק למערכות תוכנן לגנוב שמות משתמש וסיסמאות, ובשל התפוצה הרחבה של הספריות הללו, החשש במערכת הביטחון הדיגיטלית הוא כבד.

ההערכות המעודכנות מצביעות על כך שאלפי ואולי אף עשרות אלפי ארגונים ברחבי העולם, לצד רבבות ואף מאות אלפי מלקוחותיהם, עלולים להיות חשופים כעת למתקפת שרשרת אספקה חמורה. מדובר באירוע רחב היקף ברחבי העולם - בסדר גודל של כ-1,500 ספריות. לפי הערכות של החברה, לאירוע כזה יש פוטנציאל להשפיע סטטיסטית על בין 50% ל-60% מכלל הארגונים בעולם. היקף הנזק בפועל יתגלה רק בשעות הקרובות.

בקהילת אבטחת המידע ממליצים לארגונים ולצוותי פיתוח לבדוק מחדש את הגרסאות המוטמעות אצלם ולעצור עדכונים אוטומטיים עד להתבהרות התמונה.

דן יהב, המשמש בתפקיד SVP Platforms ב-Upwind, מספר לגלובס על מה שהצוות שלו זיהה: "מה שקרה פה זו גניבת זהות של מפתח מוביל מסיאטל. התוקפים ניצלו את שעת הלילה המאוחרת אצלו והכניסו פיצ'רים ועדכונים חדשים להרבה מאוד ספריות בלי שאף אחד אישר את זה. הוזרק שם קוד זדוני שנועד לגנוב סיסמאות ישירות מהתשתיות שמתקינות את הספריות הללו". לדבריו, "ניסינו לתפוס את המפתח בטלפון ולשלוח לו הודעות בלינקדאין, אך הוא עדיין לא ענה - כנראה כי הדבר קרה כאשר אצלו היה לפנות בוקר. בינתיים הקוד הזדוני חלחל עוד ועוד, והתוקפים דחפו אותו לשרשרת רחבה מאוד".

כאשר מותקנת גרסה נגועה, הקוד הזדוני מופעל אוטומטית

הפלטפורמות שמאחסנות את הספריות הללו כבר זיהו כי מדובר בתקיפה עולמית והתחילו להוריד את המוצרים שלו מהמדפים כדי לעצור את ההפצה. "ההמלצה החד-משמעית שלנו כרגע היא לא למהר לקחת את עדכון התוכנה האחרון מהמדף. הרבה חברות מושכות עדכונים באופן אוטומטי ומייד מטמיעות אותם - אבל כרגע חייבים לעצור, לוודא שהכל תקין ולא להתקין גרסאות חדשות באופן מיידי", כך מסביר יהב.

גיל מסינג, ראש המטה וראש מערך התקשורת הגלובלית בחברת אבטחת המידע צ'ק פוינט מסביר לגלובס כי "רכיבים אלו משמשים אלפי מערכות ואתרי אינטרנט, וחלקם מותקנים מאות מיליוני פעמים בחודש. כאשר מפתח או מערכת ארגונית התקינו אחת מהגרסאות הנגועות, הקוד הזדוני הופעל אוטומטית במהלך ההתקנה - ללא צורך שהמשתמש יפתח קובץ או ילחץ על קישור". מסינג מסביר כי "המטרה המרכזית של הקוד הזדוני היא לגנוב הרשאות גישה, ובהן הרשאות לפרסום ושינוי רכיבי תוכנה; הרשאות לחשבונות GitHub; מפתחות גישה לתשתיות AWS; הרשאות למערכות ניהול סודות מסוג HashiCorp Vault; וסיסמאות ומפתחות שנשמרו בסביבת הפיתוח או במערכות האוטומציה של הארגון".

מה אפשר לעשות? מסינג מסביר כי "צריך לעצור זמנית עדכונים אוטומטיים, לבדוק האם הארגון השתמש בחבילות שנפגעו, ולחפש אינדיקציות להדבקה בתוך החברה כאשר ייתכן שהמידע כבר נגנב לפני שההתקנה הסתיימה. ולטווח הארוך - הגדרות מגבילות שימנעו התקנה מיידית של חבילות חדשות, אלא יאפשרו מרווח של כמה ימים לבדיקה לפני ההתקנה".