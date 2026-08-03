בשבועיים האחרונים ישראלים רבים דיווחו על כך שחשבון הוואסטאפ שלהם נחסם בלי שום סיבה ברורה. על-פי הדיווחים, בשבוע שעבר מדובר בכמה עשרות חסימות. עם זאת, לגלובס נודע כי בשעות האחרונות התחדש גל החסימות, וכי המספרים גדלו עד כה לפחות ל-200 מקרים מתועדים. המשמעות היא שהמשתמשים האלה לא מצליחים לגשת לחשבון הוואטסאפ שלהם.

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לפי שעה לא ברור מדוע זה קורה. יתרה מכך, לפי בדיקת גלובס אין מדובר בגל חסימות ברחבי העולם, אלא בישראל. משמעות הדבר היא שמשהו בשפה העברית או הממשק הישראלי מייצרים את התקלות הללו.

על-פי הערכות, מדובר ככל הנראה בתקלה באלגוריתם, שמזהה פנייה של החשבונות למספרים לא שמורים או חשבונות לא מזוהים - מה שמסווג את החשבון החסום כחשבון בוט או ספאמר (חשבון המפיץ ספאם).

באיגוד האינטרנט הישראלי התריעו בשבוע שעבר על גל החסימות הזה, ואף ממשיכים להתריע כי גל החסימות ממשיך עד עתה. באיגוד מדווחים על פניות רבות שממשיכות לזרום לקו הסיוע לאינטרנט בטוח, ומעריכים כי התופעה רחבה יותר. משתמשים שונים מדווחים כי החשבון שלהם נחסם, החסימה שוחררה - ואז כמה ימים לאחר מכן הם נחסמו שוב.

באיגוד האינטרנט הישראלי קוראים לציבור לגבות כבר עכשיו מידע חשוב בוואטסאפ ולהשתמש במקביל באפליקציות נוספות כדי לבזר סיכונים, ובכך לגבות תמונות ותוכן חשוב שיש בשיחות.

יתרה מכך, באיגוד ממליצים למשתמשים שנחסמו לא להתפתות להצעות בתשלום של בעלי עניין שונים שמציעים לסייע בהסרת החסימה. הטיפול הרשמי הוא פנייה רשמית למנגנוני הערעור של מטא כדי שהם יסירו את החסימה. יש להגיש בקשת ערעור בהמשך להודעת החסימה ולפנות ישירות לוואטסאפ כדי לקבל מענה.

מוואטסאפ נמסר בתגובה: "אנחנו פועלים באופן מתמיד כדי להקדים משתמשים שמנסים לנצל לרעה את הפלטפורמה שלנו, ופועלים לחסום את החשבונות שלהם כדי לסייע בשמירה על ביטחון המשתמשים. לעתים יש טעות בתהליך, וכשזה קורה, אנחנו פועלים לתקן את המצב במהירות האפשרית, כדי לאפשר לאנשים לחזור להשתמש בוואטסאפ".