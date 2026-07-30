חברת השבבים מקריית גת בגיוס ענק לפי שווי של 2.8 מיליארד דולר

אקסייט לאבס, חברת שבבים ישראלית שמנוהלת מקרית גת ומתחרה באנבידיה בשוק מעבדי התקשורת, מודיעה היום (ה') אחר הצהריים על גיוס של 300 מיליון דולר לפי שווי של 2.8 מיליארד דולר, משורת משקיעים כמו פידליטי ואטריידס (Atreides) מהמשקיעות הראשונות בספייס אקס, וכן בהשתתפות הקרן הישראלית קי1 (Key1) ומשקיעים נוספים כמו קרן באטרי, אינטל קפיטל, קרן אליה (Aliya), מאבריק קפיטל, יוניון גרופ ו-ואלור אקוויטי פרטנרס.

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הקשר למשקיעי ספייס אקס, בהם גאווין בייקר מקרן אטריידס, מהמשקיעים הראשונים בחברת החלל איננו מקרי. אקסייט לאבס (Xsight Labs) מספקת לספייס אקס שבבי תקשורת - ליתר דיוק את מעבד ה-X2 - המשמש כמתג תקשורת ומתחרה במעבד ה"בלופילד" של אנבידיה-מלאנוקס. עיתוי הכרזת הגיוס גם כן איננו מקרי: הוא נערך כשבוע לאחר ניסוי משותף שערכו ספייס אקס עם השבבים של אקסייט הישראלית. אלה שולבו בלוויינים החדשים של החברה, ה-V3, שוגרו לחלל, ונוסו בהצלחה. מתג התקשורת המסוגל להעביר כמעט 13 טרה ביט לשנייה, ה-X2 של אקסייט ניתן לתכנות באופן כולל על ידי הלקוח ובצורה זו הוא גמיש יותר להפעלה גם בחלל - היכן שקורות לעיתים תקלות רבות ונדרשת שליטה גדולה יותר במערך התוכנה.

החברה, שבעבר סבלה ממספר סבבי פיטורים ושינויים ארגוניים, נמצאת בשנה וחצי האחרונות על מסלול צמיחה בשל שינוי ארכיטקטורה שביצעה וחתימה על הסכמים עם לקוחות מפתח, בהם ספייס אקס. כיום היא מעסיקה 250 איש בקרית גת, תל אביב, בוסטון, עמק הסיליקון, פולין וארמניה. היא מנוהלת בידי המנכ"ל יוסי מיוחס וסמנכ"ל הטכנולוגיות גל מלאך. המשקיע הבולט שמאחורי החברה ובין מייסדיה הוא יזם השבבים הסדרתי אביגדור וילנץ - שהקים ומכר את גלילאו, אנפורנה והבאנה לאבס למארוול, אמזון ואינטל בהתאמה, במיליארדי דולרים. פידליטי ואטריידיס, בהובלת גאווין בייקר, הם מהמשקיעים הבולטים בחברות הסטארט-אפ של וילנץ בשנים האחרונות, כאשר הבולטת שבהן היא אלמנט לאבס (Element Labs), חברת סטארט-אפ סודית מתל אביב וקיסריה שמפתחת סדרה של שבבי בינה מלאכותית המיועדים לתחום ההסקה והפעלת סוכני ה- AI.

מתחרים בחברות כמו אנבידיה, ברודקום ואריסטה

אקסייט לאבס, בניגוד אליה, מתמקדת בתחום שבבי התקשורת בלבד ומציגה סדרת מוצרים המתחרים באלה של חברות כמו אנבידיה-מלאנוקס, ברודקום ואריסטה. מדובר בשבבים המיועדים לניהול היבטי תשתיות שונים בחוות השרתים כמו ניהול אחסון, תקשורת ואבטחת מידע (DPU) וכן במתג תקשורת חכם. בחברה טוענים כי הצליחו לייצר שבבי תקשורת זולים, חסכוניים בחשמל ויעילים יותר בזכות פיתוחם מהיסוד עם מערכת הפעלה אחת ושכבת תוכנה אחידה שמשתרעת על רכיבי התקשורת והעיבוד המבוסס על ליבות של חברת ARM. יכולת פינוי החום במעבדים אלה הופכים אותם ליעילים יותר בחלל - היכן שיש אנרגיה רבה אך קיים בו קושי לצנן רכיבים ולפנות מהם חום.

שינויים ותכנונים חדשים שבוצעו בחברה בין סוף 2024 לסוף 2025 הביאו את מוצרי הדגל שלה - שבב ה- DPU ומתג התקשורת שלה - להתאמה מלאה יותר לדרישת הלקוחות ומאז חזרה החברה לפסים של צמיחה.

על פי ההערכות בתעשייה, הקשר למשקיע אביגדור וילנץ מתורגם גם למתן עדיפות בייצור השבבים במפעלי TSMC בטייוואן. החברה מייצרת שבבים בטכנולוגיה מתקדמת של 5 ננומטר - גאומטריה דומה לשבבים המיוצרים עבור אנבידיה , מארוול וברודקום - וזקוקה לפסי ייצור בקיבולת גבוהה. וילנץ, שנמצא בקשרים קרובים עם החברה הטייוואנית, מקדם אגב כך גם חברות נוספות במפעל - כמו אלמנט לאבס ואסטרה לאבס.