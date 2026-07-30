הגנרל האמריקאי שבטוח: ככה אפשר להכריע את איראן

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● חזית חדשה? התקיפה שעלולה לגרור את אירופה למלחמה באיראן

● אוקראינה הצליחה לפתח בשלושה חודשים מיירט לכטב"מים מאיראן

1הגנרל האמריקאי שרוצה להכריע את המערכה באיראן באמצעות עוד הפצצות

הגנרל האמריקאי העומד בראש פיקוד המרכז (CENTCOM), ברד קופר, הכין תוכנית מקיפה להסלמת התקיפות האוויריות על איראן למשך עשרה עד 14 יום הקרובים, שיעדה הוא לשתק ולהרוס את יכולת שיגור הטילים האיראנית; כך מדווח הבוקר הוול סטריט ג'ורנל.

התוכנית הובאה לאישורו של הנשיא האמריקאי, שצריך כעת להחליט - אחרי התגובה של ארה"ב להתקפת הפתע על בסיסים בירדן - אם להמשיך לתקוף או לעצור את האש. האופציה התקיפה יותר "תפחית את הצורך של ארה"ב להשתמש בתחמושת הגנתית משום שלאיראן תהיה פחות יכולת לתקוף", מדווח העיתון. לפני כן דווח כי ארה"ב חוששת להסלים את המצב בשל מחסור במיירטים. את החשש הזה הביע ראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, שמייצג בפני טראמפ גישה מתונה יותר לעימות, לפי הדיווח בעיתון האמריקאי. קיין ושר ההגנה הגסת' הם בעלי "גישה ישירה" לנשיא, בעוד קופר מנהל את המערכה במזרח התיכון מפלורידה, ניתח העיתון את הדינמיקה של ההתייעצויות בבית הלבן בנוגע למלחמה המתגלגלת.

לפי העיתון, ישנה חלוקה ברורה בצמרת, כאשר קופר מייצג קו התקפי יותר, המשוכנע כי ניתן להכריע את המערכה דרך האוויר. הוא דרש כשישה שבועות של פעילות למטרה זו עם פתיחת המלחמה, אולם בסופו של דבר הוסכם על הפסקת אש לפני כן.

מאת מייקל גורדון, לרה סליגמן ואנני לינסקי. מתוך הוול סטריט ג'ורנל. לקריאת הכתבה המלאה.

2סעודיה תכריז על קואליציה צבאית בינלאומית להגנה על השיט בים האדום

סעודיה מתכננת להכריז היום (ה') על קואליציה בינלאומית שתקבל מנדט להגן על השיט החופשי בים האדום, אחרי שהחות'ים הפרו-איראנים הודיעו כי יחסמו את המעבר בעבור ספינות ומיכליות סעודיות; כך מדווח אתר אל-מוניטור המתמקד בחדשות מהמזרח התיכון.

לפי הדיווח, ריאד כבר שיגרה בקשות ל-50 מדינות להצטרף לקואליציה החדשה, כולל ארה"ב, פקיסטאן, מצרים וטורקיה. מדינות שלהן קו חוף בים האדום כמו מצרים, סודאן, ג'יבוטי וסומליה כבר הסכימו לקחת חלק. השאלה המרכזית היא אם ארה"ב תתמוך בקואליציה, אך טרם התקבלה החלטה בוושינגטון בנושא. מדינות אירופיות, שחלקן חברות בקואליציה האירופית לאבטחת השיט בים האדום ("אספידס"), מחכות להכרעה של וושינגטון כדי להשיב לבקשה הסעודית. "כולם מחכים שארה"ב תחשוף את עמדתה. ללא נכסים אמיתיים, היוזמה הזו לא תעבוד", אמר מקור לאתר.

הדחיפות הסעודית להודיע על קואליציה ולנסות לגבש כוח אפקטיבי נובעת מניסיון ל"הקדים תרופה למכה" ולמנוע מהחות'ים לאיים על התנועה במצרי באב-אל-מנדב באותו היקף שבו האיראנים מאיימים על התנועה בהורמוז. בשל המלחמה באיראן, יותר ממחצית מהנפט הסעודי מיוצא כעת דרך נמל בים האדום.

מאת אמברין זמאן וג'ארד סזובה. מתוך אל מוניטור. לקריאת הכתבה המלאה.

3שר החוץ האיטלקי: אנחנו מחכים לבחירות בישראל, יש סיכוי לשינוי

שר החוץ האיטלקי אנטוניו טאיאני אמר בראיון לעיתון האיטלקי לה רפובליקה כי המדינה פועלת כדי ללחוץ על ישראל ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו להפסיק את אלימות המתנחלים בגדה המערבית, וכי הדבר הוא חלק מהיחסים "הידידותיים" בין המדינות.

"העובדה שאנחנו ידידים של ישראל ומגנים על זכותה להתקיים אינה משמעה שאנחנו מצדיקים אלימות מתנחלים", ציין בראיון, שכותרתו בעיתון הייתה "נתניהו חייב לעצור את אלימות המתנחלים. פוטין חייב לעשות שלום". הוא אמר בנוגע לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, "איטליה דחפה לסנקציות, ואנחנו מגנים את המתנחלים, את האלימות שלהם ומה שהם עושים נגד אזרחים פלסטינים". השר האיטלקי התראיין לקראת כינוס ועידה בינלאומית לקידום פתרון שתי המדינות ברומא השבוע.

כשנשאל על ידי העיתון על חוסר התוחלת של המהלכים האיטלקיים והאירופיים עד כה אמר "אנחנו צריכים לחכות לבחירות בישראל באוקטובר, על רקע העובדה שרבים כבר מדברים על ממשלת אחדות לאומית. התפתחות זו יכולה לשנות את המצב, ויש לכך כבר סימנים".

מאת תומאסו צ'יריאקו. מתוך לה רפובליקה. לקריאת הכתבה המלאה.