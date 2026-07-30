מטא רוצה להתחרות בענן של אמזון וגוגל - ומשלמת על כך מחיר כבד

אי אפשר לקחת ממארק צוקרברג את ההימור על אינסטגרם, מייסד פייסבוק קפץ בזמן על הרשת החברתית הפופולרית לפני 14 שנה וקנה אותה במיליארד דולר בלבד. מטא , אמנם, לא מפרטת את הכנסותיה על פני הרשתות השונות, אך גם לפי צוקרברג עצמו היא הרוח החיה שבתאגיד וככל הנראה "ביצת הזהב" הכמעט יחידה שלה. מנכ"ל הרשת החברתית ציין הלילה כי הזמן שמבלים המשתמשים באינסטגרם צמח בשנה האחרונה בשיעור דו-ספרתי בין השאר בשל שיפורים שמבצעת החברה בממשק באמצעות בינה מלאכותית. כך זינקו ההכנסות של מטא ברבעון השני של השנה ב- 28% ל- 60.8 מיליארד דולר - קצב הצמיחה המהיר ביותר מאז סוף שנת 2021, למעט הרבעון הראשון של השנה. במקביל, שיעור החשיפה לפרסומות עלה ב-14% והמחיר הממוצע לפרסומות עלה ב-12%.

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אבל האם הצמיחה של אינסטגרם מצדיקה השקעות של 145 מיליארד דולר בהשקעות ענן בשנה? לפי מטא, המודל העסקי שלה - המבוסס בעיקר על פרסום באינסטגרם ובמידת מה גם פרסום בפייסבוק - מצדיק השקעות שמגרדות את אלה שמשקיעות ענקיות טכנולוגיה אחרות כמו גוגל, מיקרוסופט ואמזון. אלא שבשונה מהן - מטא איננה שחקנית ענן. היא לא משווקת שירותי ענן ולא משחקת במגרש העסקי שמאפשר לחברות לצרוך ממנה שירותי ענן. לא פלא שכאשר מטא מעלה בכל זאת את תחזית הוצאות ההון שלה על רכישת שבבים, שרתים וחוות של שרתים (הוצאות Capex) ומקריבה את תזרים המזומנים שלה לשפל שלא נראה כדוגמתו, המשקיעים מאוכזבים. מניית מטא צונחת כעת ב-8% במסחר המאוחר בנאסד"ק, לאחר שביום המסחר הקודם ירדה באחוז. מטא הפכה לאחת ממניות הטכנולוגיה המאכזבות של השנה האחרונה, עם ירידה כוללת של 11% מאז תחילת השנה.

צברה הפסדים כבדים על ההשקעה במשקפי המציאות

צוקרברג לא רק רוכש שבבים מכל הבא ליד - תחזית ההוצאות ההוניות עלתה מטווח ממוצע של 125 מיליארד דולר בתחילת השנה ל- 135 מיליארד דולר במהלכה, וכעת ל- 137.5 מיליארד דולר - הוא מפזר רמזים כאילו מטא תהפוך לחברת ענן או ניאו-ענן (כלומר תשכיר פעילות AI לחברות חיצוניות). ביום שלישי האחרון הודיעה מטא על שיתוף פעולה עם בלאקרוק לבניית חוות שרתים לעיבוד AI בהוצאה של 14 מיליארד דולר בטקסס. שינוי משמעותי במודל העסקי של מטא שעד כה התמקדה בפרסום על גבי רשתות חברתיות ובמשקפי מציאות. אין בכך פסול: להפך, עסקי הענן הפכו למנוע הצמיחה של מיקרוסופט - אמש חשפה החברה מסיאטל צמיחה של 43% בתחום.

צוקרברג לא הבהיר עד הסוף איזו פעילות ארגונית הוא מעוניין לבנות. הוא מדבר על "פתיחת קיבולת מחשוב ללקוחות צד שלישי", ומהצד השני מדבר על "אפשרות ליצירת רווח ממכירת שירותי בינה מלאכותית במקום למכור רק שירותי מחשוב... זה יהיה מטופש פשוט למכור את כל המחשוב ולצבור רווח לטווח הקצר". ההשקעה בתשתית נתפסת חשובה אם זו המטרה - אך נראה שצוקרברג עדיין לא החליט לאן פניה של החברה. מהצד השני, החברה ממשיכה לצבור הפסדים כבדים גם על השקעה במשקפי המציאות של החברה: ברבעון האחרון הקריב צוקרברג 4.6 מיליארד דולר בהפסדים מהפעילות, כאשר ההכנסות בו צמחו רק ב-60 מיליון דולר במהלך השנה האחרונה. סך ההפסדים שצברה הפעילות מאז 2020 מגיעה כבר ל- 80 מיליארד דולר.

בעבר מטא הייתה סופגת ירידה במניה בכל פעם כשצוקרברג דיבר על ה"מטאוורס" - המונח הקודם בו השתמש כדי לתאר את עסקי המציאות המדומה שלו. הדיבורים הללו פסקו, אך ההוצאות נמשכות - וככל שמטא ממשיכה לצבור הפסדים, עסקי הענן עדיין לא מגובשים והחברה מדווחת על הפחתה משמעותית בתזרים המזומנים ועל תחזית הכנסות מופחתת - אין ודאות שמניית החברה לא תמשיך לצלול גם בהמשך יום המסחר הבא.