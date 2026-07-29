מטא פספסה את תחזית הרווח - נופלת בכ-5% במסחר המאוחר

מטא (META), החברה-האם של פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, פרסמה הלילה (ד') את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2026.

החברה דיווחה על הכנסות של 60.8 מיליארד דולר, ובכך עמדה בתחזיות האנליסטים שעמדו על כ־60.23 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב־6.18 דולר, הרבה פחות מהצפי של כ־7.19 דולר למניה.

בתגובה לפרסום הדוחות, מניית מטא נופלת בכ-5% במסחר המאוחר.

חטיבת Reality Labs של מטא, האחראית על פיתוח מוצרי מציאות מדומה, מכשירים לבישים וטכנולוגיות AI, המשיכה לרשום הפסדים כבדים ברבעון השני. החטיבה דיווחה על הכנסות של 431 מיליון דולר , לעומת 370 מיליון דולר ברבעון המקביל - מעל תחזיות האנליסטים שציפו להכנסות של 423.4 מיליון דולר. עם זאת, ההפסד התפעולי התרחב ל- 4.62 מיליארד דולר , לעומת 4.53 מיליארד דולר בשנה שעברה.

למרות שההפסד היה נמוך מהתחזית של כ-5.07 מיליארד דולר, הנתונים מדגישים את המחיר שמטא משלמת על ההימור ארוך הטווח שלה בתחום המציאות המדומה והבינה המלאכותית.

מניית מטא ירדה בכ־10% מתחילת השנה ובכ־16% במהלך 12 החודשים האחרונים, למרות תוצאות עסקיות חזקות יחסית. הירידות משקפות בעיקר את החשש כי הוצאות העתק על בינה מלאכותית יכבידו על הרווחיות ועל תזרים המזומנים עוד לפני שההשקעות הללו ייצרו מקורות הכנסה חדשים ומשמעותיים.

החברה עדכנה מעט כלפי מעלה את תחזית הוצאות ההון (CapEx) שלה, כאשר כעת היא צופה הוצאה מינימלית של 130 מיליארד דולר השנה, לעומת תחזית קודמת של 125 מיליארד דולר . תקרת התחזית נותרה ללא שינוי על 145 מיליארד דולר.

האם מטא תהפוך את תשתיות ה־AI לעסק בפני עצמו?

אחת השאלות המרכזיות בשיחת המשקיעים צפויה להיות האם מטא מתכוונת להשכיר לחברות אחרות חלק מיכולת המחשוב שהיא מקימה. מארק צוקרברג אמר לאחרונה כי הגיוני לבחון השכרה של קיבולת עודפת בדאטה סנטרים ללקוחות חיצוניים, מהלך שעשוי לאפשר לחברה לייצר הכנסות מתשתיות שעד כה נועדו בעיקר לצרכיה הפנימיים. מטא עשויה לפעול במודל הדומה לחברות ענן ייעודיות, המשכירות גישה לשבבים ולשרתים לחברות שמפתחות ומפעילות יישומי בינה מלאכותית.

המהלך קיבל השבוע חיזוק כאשר מטא ובלקרוק הודיעו על הסכם להקמת דאטה סנטר בהספק של גיגה־ואט אחד בטקסס ובהשקעה של כ־14 מיליארד דולר. בלקרוק תחזיק בכ־80% מהאתר, בעוד מטא תחזיק ב־20% הנותרים. המבנה הפיננסי מאפשר למטא להרחיב את תשתיות המחשוב שלה מבלי לממן לבדה את מלוא עלות ההקמה, ועשוי לשמש מודל לעסקאות נוספות בעתיד. המשקיעים ירצו להבין האם מדובר בעסקה נקודתית או בתחילתה של אסטרטגיה רחבה יותר לחלוקת עלויות ולהפיכת תשתיות ה־AI למקור הכנסה עצמאי.

במקביל, מטא מנסה להרחיב את נוכחותה גם בשוק מודלי הבינה המלאכותית. החברה השיקה החודש את מודל Musk Spark 1.1 והציגה תמחור נמוך משמעותית מזה של חלק מהמתחרות. מטא גובה 1.25 דולר למיליון טוקנים של קלט ו־4.25 דולר למיליון טוקנים של פלט, לעומת 5 דולרים ו־25 דולר בהתאמה במודל Opus 5 של אנתרופיק. האסטרטגיה עשויה לסייע למטא למשוך מפתחים ולקוחות רגישים למחיר, אך גם מעלה שאלה לגבי הרווחיות שתוכל להפיק מהשירותים הללו.