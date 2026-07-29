ענקית הבינה המלאכותית OpenAI היא אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות שאינן מחזיקות מרכז פיתוח או פעילות עסקית בישראל. למעשה, עד לאחרונה התעלמה מפתחת ChatGPT מהשוק הישראלי. זאת, בזמן שהמתחרה אנתרופיק אמנם אינה מחזיקה מרכז פיתוח בישראל, אך מעסיקה באירלנד נציג בשם אלי חוטובלי, שבין השאר אחראי על פיתוח השוק המקומי.

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עם זאת, לגלובס נודע כי OpenAI מנהלת בשבועות האחרונים מהלכים על מנת לשדרג את הפעילות מול השוק הישראלי באמצעות נציגים שיפעלו מאירופה על מנת להטמיע את מודלי החברה בחברות סטארט־אפ ולקדם את מחולל הקוד האוטונומי קודקס בשורות אנשי הפיתוח בחברות הישראליות.

יחד עם זאת, גורמים בסביבת החברה אומרים כי הדיווחים על שכירת מנהל לפעילות המקומית מאמזון אינם נכונים, וכי אין לחברה כל תוכנית לפתוח משרד בישראל או לשכור מנהל שיהיה אחראי על הפעילות הישראלית לבדה. OpenAI עצמה לא הגיבה לפניות גלובס.

מי ימכור מודלי AI לישראל?

מי שמנצחת על התהליך שמטרתו הרחבת פעילות OpenAI באירופה והמזרח התיכון - בכלל זה ישראל - היא טרישיה טרות', שהחזיקה בתפקיד דומה בפעילות שירות הענן AWS ועודדה חברות סטארט־אפ להשתמש בכלל האפשרויות שמציעה מערכת הענן של אמזון.

טרות', שמובילה בחברה את תחום השיווק והמכירות לסטארט־אפים במזרח התיכון ואירופה, משוחחת בימים אלה עם קרנות הון סיכון ונפגשת עם גורמים בענף ההייטק המקומי כדי להכיר את צרכיו ומאפייניו. מוקדם יותר היא אף הובילה סדנה מיוחדת שנערכה היום באופן מקוון מטעם OpenAI ואמזון בישראל.

OPEN AI במספרים הכנסות צפויות השנה

41.3 מיליארד דולר הפסד נקי צפוי השנה

14 מיליארד דולר השווי המתוכנן להנפקה שנדחתה לשנה הבאה

1 טריליון דולר

בינתיים, גייסה טרות' מנהל וקולגה לשעבר שלה, אלירן בן־דוד, ישראלי המתגורר בלונדון, לתפקיד המציע לסטארט־אפים שעובדים עם מערכת הענן AWS שותפויות עם OpenAI - אך תפקידו אינו מוגבל לישראל - בן דוד יעבוד מטעם OpenAI עם חברות כל אזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה.

תפקידו יהיה, בין השאר, לעודד חברות סטארט-אפ בשלבים שונים להטמיע את כלי הפיתוח קודקס (Codex) של OpenAI, המתחרה בקלוד קוד של אנתרופיק, על גבי פלטפורמת הבינה המלאכותית של אמזון, המכונה בדרוק (Bedrock). ברשומה שפרסם בן דוד ברשת לינקדאין ובה עדכן על המעבר מאמזון ל־OpenAI, כתב כי "עם קודקס ו־ChatGPT Work שכבר מגיעים ל־10 מיליון משתמשים, המומנטום הוא ברור". כמו טרות' ובן־דוד, נראה כי רבים מאנשי הפיתוח העסקי של OpenAI במגזר חברות הטכנולוגיה הגיעו מתפקיד דומה ב־AWS.

OpenAI החלה להאיץ באופן משמעותי את מאמצי השיווק והמכירות שלה כלפי המגזר העסקי, לאחר שאת עיקר תהילתה רכשה באמצעות מנוע למשתמשים פרטיים - ChatGPT, ולאחר שהמתחרה אנתרופיק העמיקה את חדירתה למגזר העסקי על חשבונה.

ההנפקה תחכה לשנה הבאה

OpenAI פונה למגזר העסקי עם כמה מוצרים מרכזיים, בהם משפחת מודלי השפה GPT 5.6 המאפשרת לחברות לבנות מודלים משלהן ליישומים כמו תמלול, דיבור ועיבוד תמונה או וידאו. לצד זאת מציעה החברה סוכני AI תחת המותג ChatGPT Work, המתחרים בסוכן "קלוד קו־וורק" של אנתרופיק ומבצעים מחקרי שוק, ניתוחי דוחות ויצירת מצגות, וכאמור, את מחולל הקוד קודקס (Codex), המתחרה בקלוד קוד.

OpenAI היא חברה הפסדית שקצב ההכנסות השנתי שלה הגיע ל־25 מיליארד דולר נכון לאמצע השנה, לאחר שבשנה שעברה רשמה הכנסות של 21.4 מיליארד דולר. לפי PitchBook, החברה צפויה לסיים את השנה עם הכנסות של 41.3 מיליארד דולר ולהציג הפסד נקי של 14 מיליארד דולר. החברה תכננה לצאת להנפקה השנה לפי שווי של טריליון דולר בעקבות ההצלחה של הנפקת ספייס אקס ולאחר שהמתחרה אנתרופיק הביעה מוטיבציה דומה, אך דחתה את תוכניותיה לשנה הבאה לכל המוקדם.

בעוד שאנתרופיק הציגה רווחיות בפני משקיעיה, OpenAI עדיין מציגה הפסדים ותזרים מזומנים שלילי ונזקקת להלוואות וערבויות כדי להמשיך ולשמור על קצב תחרותי של פיתוח מודלים ובניית חוות שרתים. מוקדם יותר נודע על התחייבות מצד אנבידיה להעניק לחברה ערבויות פיננסיות בסך 250 מיליארד דולר כדי לסייע במימון הקמת חוות שרתים באוהיו.

בינתיים סובלת OpenAI מכרסום במעמדה מצד חברת אנתרופיק, ובפרט בעולם המחשוב הארגוני. על פי קרן ההון סיכון מנלו ונצ'רס, נתח השוק של OpenAI במוצרי הבינה המלאכותית במגזר העסקי ירד מ־50% בשנת 2023 ל־25% בשנה שעברה, בעוד אנתרופיק הגדילה את נתח השוק שלה באותה תקופה מ־12% ל־32%. בתחום מחוללי הקוד האוטונומיים מחזיקה אנתרופיק בנתח שוק של 42% - כפול מזה של OpenAI, שעומד על 21%.