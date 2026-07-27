ענקית השבבים אנבידיה מנהלת מגעים לספק רשת ביטחון פיננסית בהיקף של כ-250 מיליארד דולר עבור חברת OpenAI, כף פורסם בוול סטריט ג'ורנל. מדובר בחלק מפרויקט מרכזי נתונים, המהווה את אחת העסקאות השאפתניות ביותר בתחום הבינה המלאכותית בארה"ב.

הערבויות מצד אנבידיה יסייעו ל-OpenAI לחכור פרויקט בהספק של 10 ג'יגה-וואט, שאותו מפתחת חברת האנרגיה הבת של סופטבנק בדרום אוהיו, כך דיווח העיתון בהסתמך על גורמים המעורבים בנושא.

עבור OpenAI, עסקה כזו תהווה צעד ראשון לעבר שליטה בתשתיות של עצמה במקום חכירתן ממיקרוסופט, אמזון ואורקל, בעוד שעבור אנבידיה היא תבטיח את הביקוש לשבבים שלה לשנים הבאות.

בסך הכל, לפי הוול סטריט ג'ורנל, עלות הפרויקט עשויה להגיע למעל 500 מיליארד דולר, כולל השבבים שיותקנו בתוך מרכזי הנתונים, מה שיהפוך אותו לפרויקט מרכזי הנתונים הגדול ביותר שהוכרז עד כה.

השלב הראשון של הפרויקט צפוי להסתיים בשנת 2028, עם הספק של כ-800 מגה-וואט, לפי הדיווח.