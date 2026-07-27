ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה דיווח: אנבידיה במגעים עם OpenAI לערבות פיננסית בכ-250 מיליארד ד'
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אנבידיה

דיווח: אנבידיה במגעים עם OpenAI להענקת ערבות פיננסית של 250 מיליארד דולר

אנבידיה נמצאת במגעים עם OpenAI להענקת ערבות פיננסית בסך כ-250 מיליארד דולר עבור מימון פרויקט ענק להקמת מרכז נתונים באוהיו, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל • מדובר בחלק מפרויקט מרכזי נתונים, המהווה את אחת העסקאות השאפתניות ביותר בתחום הבינה המלאכותית בארה"ב

שירות גלובס 05:55
ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Jeffrey McWhorter
ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Jeffrey McWhorter

ענקית השבבים אנבידיה מנהלת מגעים לספק רשת ביטחון פיננסית בהיקף של כ-250 מיליארד דולר עבור חברת OpenAI, כף פורסם בוול סטריט ג'ורנל. מדובר בחלק מפרויקט מרכזי נתונים, המהווה את אחת העסקאות השאפתניות ביותר בתחום הבינה המלאכותית בארה"ב.

הערבויות מצד אנבידיה יסייעו ל-OpenAI לחכור פרויקט בהספק של 10 ג'יגה-וואט, שאותו מפתחת חברת האנרגיה הבת של סופטבנק בדרום אוהיו, כך דיווח העיתון בהסתמך על גורמים המעורבים בנושא.

עבור OpenAI, עסקה כזו תהווה צעד ראשון לעבר שליטה בתשתיות של עצמה במקום חכירתן ממיקרוסופט, אמזון ואורקל, בעוד שעבור אנבידיה היא תבטיח את הביקוש לשבבים שלה לשנים הבאות.

בסך הכל, לפי הוול סטריט ג'ורנל, עלות הפרויקט עשויה להגיע למעל 500 מיליארד דולר, כולל השבבים שיותקנו בתוך מרכזי הנתונים, מה שיהפוך אותו לפרויקט מרכזי הנתונים הגדול ביותר שהוכרז עד כה.

השלב הראשון של הפרויקט צפוי להסתיים בשנת 2028, עם הספק של כ-800 מגה-וואט, לפי הדיווח.