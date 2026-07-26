האוצר מבטל מענק של 1.3 מיליארד שקל לאינטל

באינטל מתגאים שוב ושוב במפעל השבבים בקרית גת, היחיד בעולם המייצר שבבים בטכנולוגיה של 10 ננומטר, במה שמכונה "אינטל 7", ומספרים כי המפעל בישראל מוביל את תהליכי ה-AI העולמיים של מפעלי הייצור של החברה בכל העולם. גם האיש שאחראי על בניית המפעל ועל שכפול כמה תהליכים מתוכו לכלל מערך היצור בעולם - דני בן עטר - זוכה לתפקיד בכיר כמנכ"ל משותף של רשת המפעלים של אינטל העולמית.

עם זאת - כבר שנתיים שבניית הרחבת המפעל בקרית גת, על שני החדרים הנקיים שאמורים היו לקום בו - מושבתת, וזאת בשל המצוקה בחברה, שהביאה גם לביטול הקמת מפעלים בגרמניה ובפולין, ובשל המלחמות החוזרות ונשנות במזרח התיכון.

מקץ שנתיים להקפאה בקרית גת - ובאגף התקציבים באוצר החליטו לבטל את המענקים שהובטחו כבר ב-2023 עם ההודעה על החלטת אינטל להרחיב את הייצור בקרית גת. באוצר החליטו לבטל מענק בן 1.3 מיליארד שקל שהיה אמור להגיע לאינטל בשל התקדמות ההרחבה ב- 2025, אך להותיר בשלב זה את המענק שתוכנן לסוף 2026 בסך 1.06 מיליארד שקל, למקרה שאינטל תחזור ותשקיע במפעל.

ב-2023 התחייבה הממשלה להשקיע 11.1 מיליארד שקל במענקים לאינטל בתמורה לבניית מפעל שבבים חדש בן שני חדרים נקיים סמוך למפעל הקיים בקרית גת, בתקציב כולל של 89 מיליארד שקל. הממשלה, שעמדה אז תחת ביקורת מענף ההייטק על החלטות החקיקה המשפטית, - הרחיבה את שיעור המענק ל- 12.5% מכלל ההשקעה במפעל ואישרה לאינטל לשלם מס חברות של 7.5% על הכנסותיה בדרום. עם זאת, כבר ביוני 2024 הודיעה החברה לקבלני המפעל כי היא מקפיאה את התהליך עד הודעה חדשה. הודעה זו טרם הגיעה, ובעוד שהמפעל בישראל נחשב למיושן יותר ונמצא לכאורה במעמד המחייב שדרוג - דווקא המפעל באירלנד שמלכתחילה ייצר מעבדים בטכנולוגיה חדישה יותר (5 ננומטר) הוא זה שזכה להשקעה חדשה בסך 5 מיליארד אירו. למרות זאת, אינטל קיבלה מענק של 1.5 מיליארד שקל על פעילותה ב- 2024.

ממשרד האוצר לא נמסרה תגובה. מאינטל נמסר: "כפי שהודענו בעבר, תוכניות ההתרחבות שלנו בישראל נמצאות תחת בדיקה, על מנת להבטיח התאמה לביקוש מהלקוחות".