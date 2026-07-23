מוביט מפטרת 30% מעובדי החברה

חברת הניווט לתחבורה הציבורית מוביט יוצאת בגל פיטורים: לגלובס נודע כי החברה מצמצמת, לפי הערכות, כ-60 עובדים מתוך כ-200 עובדיה - כ-30% מכוח האדם.

בפנייה שנשלחה לעובדי החברה והגיעה לידי גלובס, ציין המנכ"ל כי לאחר בחינה מקיפה של פעילות החברה והעדיפויות האסטרטגיות שלה, התקבלה ההחלטה לצמצם את מצבת כוח האדם ולבצע שינוי מבני. "החלטות כאלה אינן קלות לעולם, משום שהן משפיעות על עמיתים שתרמו מכישרונם, ממסירותם ומהמומחיות שלהם להצלחתה של Moovit", כתב המנכ"ל לעובדים.

לפי ההודעה, "חלק מהעובדים קיבלו זימונים לפגישות עם המנהלים שיתקיימו ביום ראשון. במהלך הפגישות הללו נתחיל בתהליך שימוע אישי הנדרש לצורך בחינת המשך העסקתם בחברה, לפני שתתקבל כל החלטה. עדיין לא התקבלה החלטה סופית, וכל החלטה תתקבל רק לאחר השלמת תהליך השימוע ובחינת כל השיקולים הרלוונטיים".

במסגרת הארגון מחדש, החברה צפויה להפחית השקעות בחלק מפעילויות ה-MaaS (תחבורה כשירות) ולהסיט משאבים לצמיחת תחום ה-Consumer, לצד העמקת השילוב הטכנולוגי עם חברת האם מובילאיי בתחום הרובוטקסי.

לפני מספר חודשים הודיעה מובילאיי כי היא מתכננת להפעיל בעצמה את שירות הרובוטקסי בארצות הברית, ולא רק למכור את המערכות לחברות כמו פולקסווגן. כחלק מהמהלך הזה, גם מוביט, שנרכשה לפני חמש שנים, מצטרפת למאמץ באופן משמעותי. לגלובס נודע כי עובדים האחראים על תחום ה-B2B וחטיבות נוספות שאינן עוסקות בפעילות זו צפויים למצוא את עצמם מחוץ לחברה.

כבר בשיחת המשקיעים היום אמר אמנון שעשוע: "חטיבת Moovit שלנו מעורבת באופן מלא ומהווה נכס בעל ערך רב לאופטימיזציה של היצע וביקוש של צי רכבים, תכנון נסיעות ומעורבות נוסעים. אנו מקימים צוותים משותפים של Moovit ו-Mobileye כדי למנף את עבודת הוכחת ההיתכנות הקודמת של Moovit עם שותפי ניידות מרובים ולהאיץ את הפיתוח. Moovit תבנה מחדש את משאביה, תעביר ותצמצם את כוח האדם מהצד ה-B2B של העסק שלה, על מנת להתמקד באופן משמעותי באסטרטגיה חדשה זו. לבסוף, נוסיף את הלוגו של Mobileye לאפליקציית Moovit בארה"ב, בקרב מאות אלפי משתמשים, כדי לשפר את זיהוי המותג Mobileye בקרב הצרכנים".

בנוסף, צוין במכתב כי שילוב כלי בינה מלאכותית (AI) לאורך מחזור הפיתוח בשנה האחרונה שיפר את הפרודוקטיביות והוביל להתאמת המבנה הארגוני לצורכי פיתוח המוצרים בעתיד.

רק לפני חודשים ספורים דווח כי מוביט נמצאת על המדף, ובמחיר נמוך משמעותית מזה שלפיו נמכרה למובילאיי בשנת 2020 - אז נרכשה לפי שווי של כ-900 מיליון דולר.

לא נמסרה תגובה ממוביט.