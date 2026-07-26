הוויכוח על עתיד הבינה המלאכותית הגיע בסוף השבוע האחרון לנקודת רתיחה. יותר מ־50 חברות וארגונים, בהן אנבידיה , מיקרוסופט , גוגל , מטא , OpenAI, AMD, IBM, סיסקו, פלנטיר, מיסטרל ורבות נוספות חתמו על מכתב פתוח הקורא לממשל האמריקאי שלא להטיל הגבלות מראש על מודלים פתוחים של בינה מלאכותית, שבעצם יעקרו את יכולת הפיתוח והלמידה של המודלים, המכונים Open Weight.

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המכתב פורסם בעיצומו של עימות שרק הולך ומתרחב בין תעשיית הבינה המלאכותית לבין וושינגטון. בשבועות האחרונים החריף הדיון סביב ההתקדמות המהירה של חברות סיניות, ובראשן Moonshot AI, שפיתחה את Kimi K3, אחד ממודלי ה־Open Weight המתקדמים שפורסמו עד כה.

במקביל האשימו בכירים בממשל האמריקאי את החברה בגניבת קניין רוחני באמצעות זיקוק (Distillation), שיטה בה מאמנים מודל חדש על בסיס הפלט של מודל מתקדם יותר. על רקע זה מבקשות החברות להעביר מסר ברור: אמנם יש לאכוף את החוק נגד גניבת קניין רוחני, אך לא להטיל מגבלות גורפות על פיתוח ושימוש במודלים פתוחים.

חייבים מודלים פתוחים

המכתב, שפרסם מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג, בפוסט הראשון שלו אי פעם ברשת X, מסמן שינוי משמעותי בשיח סביב הבינה המלאכותית.

אם במשך שנים התחלקה התעשייה בין חברות שתמכו במודלים פתוחים לבין חברות שבחרו לשמור את המודלים שלהן מאחורי ממשקי API מסחריים. כיום, על פי המכתב, רוב השחקניות הגדולות מסכימות על עיקרון אחד: מודלים פתוחים הם חלק בלתי נפרד מהיכולת של ארצות הברית להמשיך להוביל את תחום הבינה המלאכותית.

לטענת החותמות, היתרון האמריקאי לא נמדד רק ביכולתה לפתח את המודל החזק בעולם, אלא גם ביכולתה לבנות אקו־סיסטם רחב שיאפשר לחוקרים, לחברות ולממשלות לאמץ את הטכנולוגיה ולפתח אותה.

במכתב נטען כי מודלים פתוחים תורמים לחדשנות, מחזקים את אבטחת הסייבר באמצעות ביקורת רחבה של הקהילה, ומאפשרים למדינות ולארגונים לשמור על ריבונות טכנולוגית במקום להיות תלויים במספר מצומצם של ספקים.

עם זאת, נכתב כי אין להתעלם מהפרות חוק או מגניבת קניין רוחני. להפך, הן כותבות כי יש לטפל במקרים כאלה באמצעות כלים משפטיים ומסחריים ממוקדים, ולא באמצעות הגבלות גורפות על טכנולוגיה שמשרתת אלפי חברות ומפתחים.

חשש מזיקוק סיני

כאמור, התיזמון לא מקרי. אותו וויכוח בין הממשל לבין התעשייה מתחדד על רקע ההתקדמות המהירה של חברות AI סיניות. Kimi K3 של Moonshot AI הפך בשבועות האחרונים לאחד המודלים הפתוחים המדוברים בעולם, ובארצות הברית טוענים כי חלק מהיכולות שלו הושגו באמצעות זיקוק מודלים אמריקאיים.

כך, מייקל קראציוס, מנהל המשרד למדיניות מדע וטכנולוגיה בבית הלבן, האשים בפומבי את Moonshot AI בפיתוח המודל באמצעות פלט של Fable 5, המודל המוביל של אנתרופיק. גם שר האוצר סקוט בסנט אמר כי הממשל שוקל צעדים נגד חברות שיגנבו קניין רוחני מחברות אמריקאיות, ואף רמז לאפשרות של סנקציות.

כאן בדיוק נוצר הפער בין הממשל לבין חברות הטכנולוגיה. בעוד וושינגטון שוקלת להקשיח את הפיקוח על מודלים פתוחים בעקבות החשש מגניבת קניין רוחני בידי חברות סיניות, רוב החברות מזהירות כי הגבלות רחבות עלולות לפגוע בראש ובראשונה בתעשייה האמריקאית.

לטענתן, מודלים פתוחים משמשים כיום אלפי חוקרים, סטארט־אפים וחברות תוכנה לפיתוח מוצרים חדשים. לכן, אם יוטלו מגבלות גורפות על פרסום או שימוש במודלים כאלה, מי שייפגעו יהיו בעיקר המפתחים האמריקאים, בעוד שחברות מחוץ לארצות הברית לא בהכרח יהיו כפופות לאותן מגבלות. מבחינתן, הבעיה אינה עצם קיומם של מודלים פתוחים, אלא שימוש בלתי חוקי בקניין רוחני. לכן הן קוראות להבחין בין אכיפה ממוקדת נגד גניבת טכנולוגיה לבין רגולציה רחבה שעלולה להאט את החדשנות.

איפה אנתרופיק

אחד ההיבטים המסקרנים ביותר במכתב הוא זהות החותמות. לצד חברות המזוהות במשך שנים עם קוד פתוח, כמו Mozilla, Hugging Face ו־Linux Foundation, מופיעות גם חברות שמפתחות מודלים מסחריים וסגורים, ובהן מיקרוסופט, גוגל, מטא ו־OpenAI.

OpenAI עצמה לא הייתה בין החותמות הראשונות, אך הצטרפה בהמשך. גם מנכ"ל החברה, סם אלטמן, הביע תמיכה פומבית במסר שלפיו ארצות הברית צריכה להוביל הן במודלים פתוחים והן במודלים קנייניים. עם זאת, לפי דיווחים בארצות הברית, OpenAI ממשיכה לקדם מול הממשל צעדים שיגבירו את הפיקוח על מודלים שלטענתה אומנו באמצעות זיקוק בלתי חוקי.

ברשימת החברות הרחבה, היעדרותה של אנתרופיק בולטת במיוחד. החברה, שמפתחת את סדרת המודלים קלוד ו־Fable, אינה מופיעה בין החותמות, וגם אמזון, שהיא גם אחת המשקיעות המרכזיות באנתרופיק, לא הצטרפה לחותמות. אף אחת מהשתיים לא פרסמה הסבר רשמי להחלטתה.

אנתרופיק נוקטת זה זמן גישה זהירה יותר בכל הנוגע למודלי AI מתקדמים. החברה מזהירה כי ברגע שמפרסמים לציבור את משקלי המודל - הקבצים שעליהם מבוסס המודל, כל אחד יכול להעתיק, לשנות ולהפיץ אותם, ולכן כמעט בלתי אפשרי לשלוט באופן שבו יעשה בהם שימוש. במקביל, אנתרופיק הייתה בין החברות הראשונות שהתריעו מפני שימוש בלתי חוקי בזיקוק מצד חברות סיניות.

המכתב מציג חזית נדירה של עשרות חברות וארגונים שהתייצבו מאחורי עמדה משותפת: יש לאכוף הפרות של קניין רוחני, אך לא להטיל מגבלות גורפות על מודלים פתוחים. כעת נותר לראות אם המסר הזה ישפיע על המדיניות שתגבש וושינגטון, בזמן שהדיון על האיזון בין עידוד חדשנות לבין הגנה על קניין רוחני הולך ומתרחב.