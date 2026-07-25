ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה "גבו את המידע שלכם עכשיו": וואטסאפ חסמה משתמשים ישראלים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
WhatsApp (וואטסאפ)

"גבו את המידע שלכם כבר עכשיו": אפליקציית וואטסאפ חסמה משתמשים ישראלים ללא הסבר

איגוד האינטרנט הישראלי דיווח כי במהלך סוף השבוע התקבלו עשרות פניות ממשתמשים שחשבונות הוואטסאפ שלהם נחסמו ללא סיבה ברורה • לטענת האיגוד, מטא טרם סיפקה הסבר לתופעה, ומומלץ עבור כלל המשתמשים לגבות תוכן חשוב ולהיערך לאפשרות של חסימות נוספות

מיטל וייזברג 22:03
אפליקציית וואטסאפ / צילום: Shutterstock
אפליקציית וואטסאפ / צילום: Shutterstock

במהלך סוף השבוע התקבלו בקו הסיוע לאינטרנט בטוח של איגוד האינטרנט הישראלי עשרות רבות של פניות ממשתמשים שדיווחו כי חשבון הוואטסאפ שלהם נחסם ללא הסבר ברור.

לפי האיגוד, המשתמשים נותרו ללא גישה לאפליקציה גם לאחר שהגישו ערעור על החסימה, ובשלב זה לא ידוע מה גרם לתופעה או כמה משתמשים נפגעו ממנה. לדבריהם, פנייה דחופה הועברה לחברת מטא בבקשה לסייע בטיפול במקרים ולהבהיר את מקור התקלה, אולם עד כה לא התקבלה תשובה.

נחשף בגלובס: חברת השבבים הישראלית היילו נמכרת בהפסד צורב
51 חשבונות ברשימה: מנכ"ל אנבידיה הגיע ל-X. אחרי מי הוא עוקב?

באיגוד מעריכים כי מדובר בתקלה שעדיין לא טופלה ומזהירים כי ייתכן שמספר החסימות ימשיך לעלות בימים הקרובים. על פי נתוני איגוד האינטרנט הישראלי, וואטסאפ מותקנת אצל כ־99% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל, ולכן כל תקלה רחבת היקף עלולה להשפיע על משתמשים רבים.

באיגוד האינטרנט הישראלי מדגישים כי משתמשים שחשבונם נחסם צריכים להגיש ערעור באמצעות ההודעה שמופיעה באפליקציה ולפנות ישירות לוואטסאפ. במקביל, הם מזהירים מפני גורמים פרטיים המציעים בתשלום להסיר את החסימה. לדבריהם, למיטב ידיעתם אין לגורם חיצוני אפשרות לשחזר את הגישה לחשבון, והגוף היחיד שמסוגל לטפל בכך הוא מטא. עוד ממליצים באיגוד למשתמשים שלא נפגעו בשלב זה לגבות כבר כעת תמונות, מסמכים ומידע חשוב השמור בוואטסאפ, וכן לוודא שקיימות דרכי תקשורת חלופיות עם בני משפחה, חברים ועמיתים לעבודה למקרה שהגישה לאפליקציה תיחסם.

עוד טוענים באיגוד כי האירוע ממחיש את התלות הגבוהה של הציבור הישראלי בוואטסאפ ואת הקושי שנוצר כאשר שירות מרכזי מושבת ללא הסבר וללא מענה מהיר למשתמשים. לדבריהם, החברה טרם סיפקה הסבר לתופעה או לוח זמנים לפתרונה. "הגל הנוכחי הוא תזכורת נוספת לריכוזיות ולהסתמכות היתר של הציבור בישראל על אפליקציה שאינה מספקת מענה ושירות מלא במקרה של תקלה", נמסר.

עוד קוראים באיגוד למדינת ישראל לדרוש ממטא שקיפות מלאה בנוגע לסיבת החסימות ומענה מיידי למשתמשים שנותרו ללא גישה לאחד מאמצעי התקשורת המרכזיים שלהם.