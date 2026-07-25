במהלך סוף השבוע התקבלו בקו הסיוע לאינטרנט בטוח של איגוד האינטרנט הישראלי עשרות רבות של פניות ממשתמשים שדיווחו כי חשבון הוואטסאפ שלהם נחסם ללא הסבר ברור.

לפי האיגוד, המשתמשים נותרו ללא גישה לאפליקציה גם לאחר שהגישו ערעור על החסימה, ובשלב זה לא ידוע מה גרם לתופעה או כמה משתמשים נפגעו ממנה. לדבריהם, פנייה דחופה הועברה לחברת מטא בבקשה לסייע בטיפול במקרים ולהבהיר את מקור התקלה, אולם עד כה לא התקבלה תשובה.

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באיגוד מעריכים כי מדובר בתקלה שעדיין לא טופלה ומזהירים כי ייתכן שמספר החסימות ימשיך לעלות בימים הקרובים. על פי נתוני איגוד האינטרנט הישראלי, וואטסאפ מותקנת אצל כ־99% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל, ולכן כל תקלה רחבת היקף עלולה להשפיע על משתמשים רבים.

באיגוד האינטרנט הישראלי מדגישים כי משתמשים שחשבונם נחסם צריכים להגיש ערעור באמצעות ההודעה שמופיעה באפליקציה ולפנות ישירות לוואטסאפ. במקביל, הם מזהירים מפני גורמים פרטיים המציעים בתשלום להסיר את החסימה. לדבריהם, למיטב ידיעתם אין לגורם חיצוני אפשרות לשחזר את הגישה לחשבון, והגוף היחיד שמסוגל לטפל בכך הוא מטא. עוד ממליצים באיגוד למשתמשים שלא נפגעו בשלב זה לגבות כבר כעת תמונות, מסמכים ומידע חשוב השמור בוואטסאפ, וכן לוודא שקיימות דרכי תקשורת חלופיות עם בני משפחה, חברים ועמיתים לעבודה למקרה שהגישה לאפליקציה תיחסם.

עוד טוענים באיגוד כי האירוע ממחיש את התלות הגבוהה של הציבור הישראלי בוואטסאפ ואת הקושי שנוצר כאשר שירות מרכזי מושבת ללא הסבר וללא מענה מהיר למשתמשים. לדבריהם, החברה טרם סיפקה הסבר לתופעה או לוח זמנים לפתרונה. "הגל הנוכחי הוא תזכורת נוספת לריכוזיות ולהסתמכות היתר של הציבור בישראל על אפליקציה שאינה מספקת מענה ושירות מלא במקרה של תקלה", נמסר.

עוד קוראים באיגוד למדינת ישראל לדרוש ממטא שקיפות מלאה בנוגע לסיבת החסימות ומענה מיידי למשתמשים שנותרו ללא גישה לאחד מאמצעי התקשורת המרכזיים שלהם.