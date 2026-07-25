נחשף בגלובס: חברת השבבים הישראלית היילו נמכרת בהפסד צורב

היילו, בעבר אחת מחברות השבבים הישראליות היחידות, שגם נחשבה בעבר לחברה מבטיחה שמאחורי שמות גדולים כמו זוהר זיסאפל, רקפת רוסק עמינח, עידן עופר וגיל אגמון, נמכרת בהפסד של מאות מיליוני דולרים לחברה האמריקאית מיקרוצ'יפ, שמבצעת כאן את הרכישה השניה בתולדותיה, לאחר שרכשה בעבר את פאואר דיזיין הישראלית (PowerDsine) לפני כעשרים שנה, תמורת 245 מיליון דולר. גלובס חשף את המהלכים לרכישה מוקדם יותר החודש.

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חברת השבבים מיקרוצ'יפ נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 42 מיליארד דולר. היילו גייסה עד היום יותר מ-350 מיליון דולר ועל פי ההערכות היא נמכרת כעת בנזיד עדשים לחברה האמריקאית הקטנה.

בעקבות הרכישה, ירדה מניית מיקרוצ'יפ בכ-3% בסיום המסחר, ובמסחר המאוחר עולה המניה בשברי אחוזים. כעת, ממתינים בחברות לאישור העסקה על ידי הרגולטור האמריקאי עד סיום הרבעון הנוכחי בסוף ספטמבר. בהודעה ששחררה מיקרוצ'יפ אמש לא פורסם סכום העסקה, אך הרוכשת, שמייצרת הכנסות שנתיות בהיקף של כ-4.7 מיליארד דולר, הודיעה כי "היא לא תשפיע מהותית על תוצאותיה הפיננסיות" - מונח מעורפל שמעיד על כך שמדובר בעסקה זעירה במונחים כספיים.

היילו פיתחה מאיצי AI לשבבים המוטמעים במוצרי קצה, בדגש על תחום הראייה הממוחשבת - כמו מצלמות אבטחה או רכבים - ונחשבה בעבר לאחת מחברות שבבי ה- AI המבטיחות בישראל. היא מחזיקה בעשרות לקוחות, רובם במזרח אסיה ובפרט בסין, אך התקשתה לייצר מסה משמעותית של הכנסות ולצמוח כפי שהיה מצופה מחברת סטארט-אפ. כדי לתמוך בחלום השאפתני להיות אחת מחברות ה-AI הגדולות למכשירי קצה, היא גייסה כ-350 מיליון דולר ממגוון משקיעים שראו בה ה"מובילאיי הבאה" - מגופים פיננסיים מובילים כמו פועלים אקוויטי ועד ענקיות רכב ישראליות כמו דלק רכב של גיל אגמון, קבוצת שלמה, קרסו מוטורס, חברת מכשירי תונעה וטלקאר, כמו גם קרן מניב מוביליטי.

כעת, מעוניינת מיקרוצ'יפ לשלב את הטכנולוגיה הישראלית במגוון מוצרים כמו רחפנים, רובוטים תעשיתיים ומצלמות חכמות. על פי הרוכשת, היא יורשת מהחברה הישראלית מעל ל-100 לקוחות וקהילה של כעשרת אלפים משתמשים. בעוד שהיילו מביאה עמה את מאיצי ה-AI וטכנולוגיית עיבוד האותות שלה לווידאו וראייה ממוחשבת, מיקרוצ'יפ מביאה לשולחן שבבים הניתנים לתכנות בהזמנה (FPGA), רכיבי תקשורת בין שבבים, ניהול עומסי חשמל ואבטחת מידע.

חזון העולם המבוזר מתגשם לנגד עיני המייסדים

לפי ההערכות בתעשייה, המנכ"ל אור דנון צפוי להישאר בתפקיד ניהולי גם לאחר הרכישה ורוב 110 העובדים שנותרו בה יועברו למיקרוצ'יפ, כמרכז פיתוח שני של החברה בישראל, לצד המרכז ההיסטורי המבוסס על פאואר דיזיין.

היילו הוקמה ומנוהלת על ידי אור דנון, יוצא יחידה 81. אחרי שהשתחרר, יצר דנון קשר עם עמיתו מהשירות אבי באום, ועם מפקדו לשעבר, רמי פייג. השלושה ביקשו להקים חברה טכנולוגית מבלי שידעו מה הם מעוניינים לעשות, ומאוחר יותר הצטרפה אליהם מייסדת רביעית, הדר צייטלין, שכבר איננה עובדת בחברה. ב-2015, שנים לפני שאנבידיה הפכה להיות מכתיבת הטון בתחום הבינה המלאכותית, שיערו דנון וחבריו להקמת היילו כי בעתיד כל מכשיר יהיה מחובר לעידן הבינה המלאכותית, יצרוך כמויות רבות של מידע ויתקשר עם רשת של מכשירים אחרים. לא רק שרתים ומחשבים, אלא גם מצלמות, רכבים, מכשירי טלוויזיה ומטוסים.

חזון העולם המבוזר, המחובר והחכם, מתגשם היום לנגד עיניהם של מייסדי היילו: אנבידיה עצמה טוענת כי עיקר המשקל בעיבוד בינה מלאכותית עובר כיום משלב אימון המודלים בחוות השרתים המרוחקות, לעיבוד מקומי במכשירי הקצה להפעלת המודל. וכעת, היילו, שנמצאת במקום ובזמו הנכון, פועלת בנישה הצעירה והצומחת של מכשירי קצה חכמים. היא החלה בתחום המצלמות וכיום היא משרתת מספר חברות בסין, ארה"ב ומזרח אסיה בעיבוד בינה מלאכותית על גבי המצלמה.

לאחר שגייסו את זוהר זיסאפל ז"ל לעמוד בראש החברה כיו"ר, גויסו כמשקיעים גם אלפרד אקירוב, חברת ההשקעות של אבי באום, יו"ר חילן טק, טלקאר מכשירי תנועה, גיל אגמון, קרסו מוטורס, פועלים אקוויטי ועידן עופר - רבים מהם נמנים על משקיעי מובילאיי. בזכות גלריית המשקיעים בעלת הפרופיל העסקי הגבוה, הצליח המנכ"ל אור דנון לשבץ בכירים נוספים בדירקטוריון: מולי אדן, לשעבר נשיא אינטל ישראל; דב בהרב, לשעבר מנכ"ל אמדוקס וכיום יו"ר התעשייה האווירית; ג'ון מדבד מקרן אוורקראוד; וזהר כהן מקבוצת רד-בינת, נציג משפחת זיסאפל, לשעבר בנקאי השקעות במורגן סטנלי. לאחר פטירתו של זיסאפל, מונתה לתפקיד היו"ר מנכ"לית בנק לאומי רקפת רוסק-עמינח כנציגת המשקיעים.

חמישה חודשים אחרי הקמת החברה, נפטר המנכ"ל רמי פייג, צייטלין עזבה את החברה, ודנון, שדאג לגורלה של החברה, ראיין מועמדים בזה אחר זה ומשלא מצא מועמד מתאים, הציע את עצמו לתפקיד המנכ"ל. ניהול חברת שבבים ישראלית היא אתגר קשה שרק מתי מעט מסוגלים לו. זו הסיבה שמספרן של החברות הישראליות בתחום הולך ויורד, ולא נולדות חברות חדשנות במקומן. "זה סוג של הימור", אמר דנון. "החברה יכולה לגדול ולהיות ענקית, אבל היא גם יכולה להיסגר, אין דבר כזה חברות שבבים קטנות. התחרות מול חברות הענק היא אינטנסיבית, ואתה צריך לדאוג מחד לטווח הקצר וללקוחות שלך מחר בבוקר ולשדר להם שאתה והם שותפים לטווח הארוך, ומצד שני לוודא שהפיתוחים שיגיעו לשוק רק עוד שלוש שנים יגיעו בזמן ובאיכות".

רקפת רוסק עמינח הצטרפה לחברה כיו"ר לאחר פטירתו של זוהר זיסאפל במאי 2023. כאשר התברר למשקיעים בשנה האחרונה שהיילו רחוקה מהיעדים שקבעה לעצמה, החלו בחברה לאתר ניסיונות ולממש את אחזקותיהם באמצעים שונים, כמו למשל באמצעות יוזמה למזגה עם שלד בורסאי בעסקת SPAC במחצית מהשווי שלה, מעל ל- 600 מיליון דולר (החברה קיבלה תג שווי של 1.1 מיליארד דולר בשיאה).

לאחר שכשל הניסיון, נאלצה היילו לפטר מוקדם יותר השנה כ-110 עובדים מתוך 220 איש שאותם העסיקה. זו חברת השבבים הישראלית המבטיחה השנייה שנמכרת במחיר הפסד לחברה אמריקאית: בתחילת השנה, נמכרה גם Pliops הישראלית - שגייסה 210 מיליון דולר מאז הקמתה ובשיאה הוערכה ב-650 מיליון דולר - בנזיד עדשים לאסטרה לאבס האמריקאית, שבין המשקיעים בה גם היזם הסדרתי אביגדור וילנץ.