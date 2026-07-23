מיקרוסופט איבדה טריליון דולר מהשווי. למה כולם עדיין אופטימיים?

מניית מיקרוסופט היא כנראה ענקית הטק המאכזבת של 2026. היא הציגה את התשואה הנמוכה ביותר מתחילת השנה עם ירידה של 17%, ואיבדה מהשווי שלה בתוך חודשים ספורים מעל טריליון דולר כשצנחה משווי של מעל 4 טריליון דולר בשיא לכ־2.95 טריליון דולר כיום. ועדיין, שבוע לפני פרסום הדוחות הכספיים שלה לשנת הכספים 2026, רוב מוחץ של האנליסטים שמסקרים אותה (61 מ־64) ממליצים עליה בהמלצות חיוביות, והיתר נייטרליים - אף אחד לא ממליץ להיפטר ממנה. להפך, מספר אנליסטים שפרסמו בימים האחרונים עדכונים מציינים אותה כבחירה המועדפת שלהם.

● "רוצות מודל זול יותר": ענקיות הטכנולוגיה לוקחות את המרד באנבידיה לשלב הבא

● פרמיה של 20%: הבנק שממליץ על שלוש ענקיות הטכנולוגיה

כך למשל, האנליסט ברנט ת'יל מג'פריס כתב שבמכפיל הרווח הנוכחי, "אנחנו מאמינים שהמניה מציעה נקודת כניסה אטרקטיבית". בקנטור, האסטרטג הגלובלי אריק ג'ונסטון כתב השבוע שהוא "שורי" על ההייפרסקיילרס (Hyperscalers, חברות הענן הגדולות). לדבריו, "השוק מעניש את המניות האלה כי הוא חושב שההשקעות ההוניות שלהן יימשכו תמיד והחזר ההשקעה אינו ודאי", אך הוא דווקא סבור שיש בהן הזדמנות ומזכיר ספציפית את מיקרוסופט, כמניה שמכפיל הרווח שלה נמצא ברמות אטרקטיביות והרווחים שלה צומחים.

במורגן סטנלי סימנו את מיקרוסופט כאחת מהמניות המועדפות בתוכנה, וציינו לטובה את "החפיר הטכנולוגי" שלה, היתרון התחרותי המובהק שלה, ופוטנציאל הצמיחה בטווח הקרוב. במקביל, טל ליאני, אנליסט בנק אוף אמריקה, כתב השבוע שמיקרוסופט נסחרת לפי מכפיל 19 ל־2027, לעומת הממוצע שלה ב־5 השנים האחרונות שהיה 29, מה שהופך את השווי לאטרקטיבי.

למה המניה יורדת?

אבל אם כל הסימנים אכן כל כך חיוביים, למה מניית מיקרוסופט נסחרת בירידות בחודשים האחרונים? ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך ההשקעות בבנק לאומי, מסביר שלמיקרוסופט יש שני צדדים, הראשון הוא עולם מחשוב הענן שנוגע לכל ההשקעות ב־AI, "וזה צד שעובד טוב, ולשוק יש פחות חששות בנוגע אליו", ואילו השני הוא עולם התוכנה. "בצד הזה יש סנטימנט שלילי. הצד הזה כולל את מערכת ההפעלה של מיקרוסופט ובקרב המשקיעים עולה החשש שאולי בעתיד לא נצטרך פתרונות שלה כמו Excel ו־Word", אומר אורגד. דבר נוסף שלדבריו לוחץ על המניה מגיע דווקא מתחום ה־AI: "בתחילת הדרך, מיקרוסופט הימרה חזק על OpenAI, והביאה לזה שרוב המוצרים שלה רצים על המודלים של OpenAI", אומר אורגד. עם זאת, דווקא המתחרה אנתרופיק חדרה טוב יותר לשוק העסקי.

הוא מזכיר גם שלמיקרוסופט אין מודל שפה גדול (LLM) משלה, והפערים האלה מובילים לחשש שהיא "נשארת מאחור בהצעת הערך למשתמשים העסקיים". יתרה מכך, המשקיעים מסתכלים קדימה ומנסים לדברי אורגד להבין איך תיראה סביבת העבודה בעתיד, וכך עולות שאלות בנוגע לעמידותם של הפתרונות של מיקרוסופט והאם בכלל נצטרך אותם בעתיד.

השינויים בשוק הובילו את החברה להודיע על פיטורי ענק. החודש דווח שמיקרוסופט תפטר 4,800 עובדים, שהם כ־2.1% ממצבת העובדים שלה. חלק ניכר מהמפוטרים מגיע מחטיבת Xbox של החברה.

קונצנזוס האנליסטים לקראת הדוחות הקרובים (של הרבעון ושנת הכספים שהסתיימו בסוף חודש יוני) צופה צמיחה שנתית של 17% בהכנסות ושל 23.3% ברווח הנקי למניה, ל־329.6 מיליארד דולר ו־16.82 דולר, בהתאמה. לדברי אורגד, בשוק מצפים לראות מה קורה בחטיבת מחשוב הענן ומה המגמה בשיעורי הצמיחה שם, על רקע הוצאות גדולות בתחום. דבר נוסף שלהערכתו יושם עליו דגש הוא האם מספר המשתמשים בפתרונות ה־AI שלה עולה.

"יתרון הגודל"

"לטעמי, מיקרוסופט היום מעניינת להשקעה", אומר אורגד. "מי שמחפש חברה שמצד אחד היא מאוד מפוזרת, עם נגיעה בהרבה מאוד תחומים במיקרוסופט לא חסר פיזור. התמחור של המניה הוא באמת נוח, גם ביחס לממוצע ההיסטורי של מיקרוסופט וגם בהשוואה לשוק הכללי". אורגד מוסיף כי "כמובן שיש חששות, וזו הסיבה שהתמחור נוח היום, אבל אני מאמין שחברות מעטות בלבד מסוגלות להשקיע את הסכומים שמיקרוסופט משקיעה. גם אם כרגע היא קצת מאחור בתחומים מסוימים, יש לה את יתרון הגודל ואת העובדה שלקוחות סומכים עליה, וזה ייתן לה את הזמן להבין איך לפצח את ה־AI בצורה הטובה ביותר למוצרים שלה".