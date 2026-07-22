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ענקיות הטכנולוגיה

"רוצות מודל זול יותר": ענקיות הטכנולוגיה לוקחות את המרד באנבידיה לשלב הבא

גוגל חשפה השבוע שבב חדש שישפר את יעילות Gemini, והמשקיעים התלהבו והקפיצו את המניה • במקביל, AMD הרחיבה את שיתוף הפעולה עם מיקרוסופט והציבה תחרות למערכות של אנבידיה • המהלכים מגיעים כחלק ממרוץ בין הענקיות שהסיתו משאבים לתחום החומרה

נבו טרבלסי 14:23
ג'נסן הואנג, נשיא ומנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Lee Jin-man
ג'נסן הואנג, נשיא ומנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Lee Jin-man

ההסתערות של ענקיות הטכנולוגיה על השליטה בשוק ה־AI מעלה הילוך, וכל אחת מהן מחפשת את היתרון המכריע. בחודשים האחרונים מעמיקים החששות מפני צווארי בקבוק בשרשרת האספקה וממחסור בשבבים ובכוח עיבוד. התלות הגוברת באנבידיה מדליקה נורות אזהרה אצל החברות, ודוחפת אותן לחיפוש פתרונות חלופיים.

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בתוך כך, לפי דיווחים, גוגל מפתחת שבב שרת חדש שמיועד להריץ את מודל ה־Gemini שלה באופן המיטבי. במקביל, דווח כי AMD מספקת למיקרוסופט את מערכת Helios - מתחרה ראשונה מסוגה למערכות הפופולריות של אנבידיה. כיצד כל החידושים האלו משפיעים על השוק?

גוגל: שבב ייעודי לג'מיני

ענקית הטכנולוגיה גוגל מפתחת שבב שרתים חדש המיועד להריץ את מודל הבינה המלאכותית שלה, Gemini, בצורה יעילה ומהירה בהרבה. לפי דיווח ב־The Information, שם הפרויקט הוא "Frozen v2". תכנון השבב מבוסס על שילוב חלקים מהארכיטקטורה של Gemini ברמת הסיליקון. המהלך מיועד להפחית את נפח החישובים ואת תנועת הנתונים, ובכך לאפשר מתן מענה מהיר בהרבה לשאילתות. לפי הדיווח, בגוגל מעריכים כי המערכת החדשה תספק פי 6 עד פי 10 יותר טוקנים ליחידת כוח בהשוואה לשבבי ה־TPU החדשים של החברה. פריסת המערכת מתוכננת ל־2028.

עקב הפרסום, רשמה מניית גוגל עלייה של 1.51% בסגירת המסחר. גוגל כתבה כי "אנו חוקרים ומתנסים כל הזמן בחידושים כדי לספק ביצועים ויעילות מקסימליים למשתמשים וללקוחות", תוך שהיא מציינת כי לא כל פרויקט מחקרי עובר בסופו של דבר לייצור סדרתי.

הפיתוח החדש נועד בין היתר להקל על המחסור בשרשרת האספקה, שהזין חששות כבדים בשוק לגבי זמינות השבבים. הלחץ הגיע בעבר עד כדי דיווחים על נכונות של גוגל לשלם ל־SpaceX כמעט מיליארד דולר בחודש כדי להתמודד עם החוסרים. המחסור החריף ביותר כיום נרשם ברכיבי זיכרון.

המהלך של גוגל מצטרף למגמה נרחבת בקרב ענקיות הטכנולוגיה, שנמנעות מהסתמכות על מוצרי אנבידיה ומפתחות מוצרים עצמאיים. אמזון, לדוגמא, משקיעה משאבים ניכרים בפיתוח שבבים ייעודיים משלה, בהם Graviton, Trainium ו־Inferentia.

AMD: אלטרנטיבה?

זווית נוספת למאבק השליטה בשוק הבינה המלאכותית מגיעה מ־AMD. לפי דיווחים, יצרנית השבבים נערכת לספק את מערכת ה־Helios החדשה למספר לקוחות מפתח - בראשם מיקרוסופט. המערכת מיועדת בעיקר לשלב ההסקה (Inference) במודלי AI, והיא מציגה פתרון מקיף המשלב מעבדים גרפיים, מעבדים מרכזיים, טכנולוגיית תקשורת ותוכנה ייעודית. לפי דיווח ב־CNBC, מדובר במתחרה משמעותית ראשונה לאנבידיה, ומיקרוסופט כבר אישרה כי תשלב את המערכת בחוות השרתים שלה.

בעקבות הדיווחים, טיפסה מניית AMD ביותר מ־4%, בעוד מניית מיקרוסופט התחזקה ב־1%. היקף העסקה וקיבולת המחשוב טרם נחשפו, אך הציפיות של AMD מרקיעות לשחקים. החברה מעריכה כי החל מ־2027 היא תרשום הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים מפעילות ה־AI במרכזי הנתונים, כאשר עיקר ההכנסות ינבעו מה־Helios.

רשימת הלקוחות של AMD מתרחבת במהירות. לצד מיקרוסופט - שתשלב את המערכת בשרתי הענן Azure - נמנות גם מטא ואורקל. המשותף לכל ענקיות הטכנולוגיה הוא הביקוש החריף לכוח מחשוב זמין, על רקע האצת פיתוח המודלים והגדלת התקציבים המופנים למחקר ופיתוח.

חרף האופטימיות, האתגר המרכזי של AMD נותר בתחום התוכנה. גם אם החומרה תהיה מעולה, אנבידיה מחזיקה ביתרון מכריע בזכות פלטפורמת CUDA, שנחשבת למובילה בתעשייה. ניל שאה, אנליסט ב־Counterpoint Research, ציין ב־CNBC כי "עם CUDA, אני חושב שלאנבידיה יש מערכת אקולוגית גדולה יותר, והיא מובילה מול AMD".

לצד המרוץ לפיתוח ארכיטקטורות עצמאיות, הענקיות יצטרכו להתמודד גם עם התייקרות הייצור. ענקית הייצור הטאיוואנית TSMC מתכננת להעלות את מחירי הייצור ב־5% עד 10% החל מ־2027, כך לפי Nikkei Asia. הצעד, שנועד לקזז את עלויות האנרגיה, הציוד והקמת המפעלים מעבר לים, צפוי לייקר עוד יותר את תשתיות ה־AI.

האם אנבידיה מפחדת?

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר ישראל, מצביע בשיחה עם גלובס על מגמה גוברת בשוק. "כל ענקית טכנולוגיה רוצה מודל משלה וזול יותר", מסביר וסצ'ונוק, "החברות מעדיפות שלא להיות תלויות במוצר יקר של אנבידיה, ומנסות לפתח פתרונות עצמאיים". לדברי וסצ'ונוק, "היעד אינו בהכרח לנצח את אנבידיה, אלא להוזיל עלויות ולהשיג מוצרים מותאמים אישית. אנבידיה מספקת את אותה המערכת לכולן, בעוד ענקיות הטכנולוגיה שואפות למוצר ייחודי".

האם זה מאיים על אנבידיה?
"זה אמור לאיים, אבל זה לא מאיים עליה כרגע", משיב וסצ'ונוק. "אנבידיה נותרה שחקן דומיננטי עם נתח שוק גבוה מאוד ויתרונות מובהקים. עם זאת, ההייפרסקיילים שוקלים מחירים וענייני יעילות ולכן צריך לקבל החלטות עצמאיות מאנבידיה".