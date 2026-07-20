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אנבידיה

מענה לפייק ניוז בבחירות? אנבידיה השיקה כלי לזיהוי סרטונים שנוצרו ע"י AI

ענקית השבבים השיקה כלי חדש לניתוח סרטוני AI, שמספק הערכת הסתברות לכך שמדובר בתוכן סינתטי • לפי החברה, המערכת מצליחה לזהות גם סרטונים שעברו עריכה או דחיסה, ועשויה להפוך לכלי משמעותי במאבק נגד פייק ניוז

נבו טרבלסי 18:00
ג'נסן הואנג, נשיא ומנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Lee Jin-man
ג'נסן הואנג, נשיא ומנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Lee Jin-man

ישראל בדרך לבחירות, והזירה הפוליטית צפויה להיראות אחרת לגמרי - בגלל כניסת הבינה המלאכותית. במערכת הבחירות הקרובה, הקרב על תודעת הבוחר לא יתבצע באמצעות סרטוני תעמולה מסורתיים או בשלטי חוצות - אלא יעבור שדרוג טכנולוגי. כלי בינה מלאכותית יוצרת וסרטונים לא אמיתיים עשויים להיכנס לפעולה. האתגר לזהות מה אמיתי ומה מזויף מקבל משנה תוקף. וכך גם הכלים שמנסים להיאבק בחדשות כזב.

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גם אנבידיה נכנסת לזירה המדוברת. ענקית השבבים הכריזה בכנס SIGGRAPH על כלי Synthetic Video Detector, מיקרו שירות חדש מסוג NVIDIA NIM תחת פלטפורמת NVIDIA AI for Media שלה. הכלי נועד לסייע לגופי מדיה לזהות תכני וידיאו סינתטיים, כחלק מתהליכי האימות.

הכלי החדש מנתח את התכנים פריים אחרי פריים ומפיק ציון שמעריך את הסבירות לכך שהם מכילים תוכן סינתטי. כך, גופי תקשורת יכולים להיעזר בציון שהמערכת מפיקה כדי לתעדף קטעים המגיעים למערכות החדשות, לזהות תכנים חשודים ולהעבירם לניתוח מעמיק.

הכלי המדובר לא נועד להחליף את שיקול הדעת העיתונאי או את האדם בקצה, אלא רק מוסיף שכבת מידע נוספת לתהליך קבלת ההחלטות - תהליך שיכול להיות לחוץ ומאוד אינטנסיבי.

לפי אנבידיה, הכלי מצליח לשמור על היעילות שלו - בין אם משנים את גודל הסרטון, דוחסים, חותכים או מקודדים מחדש. לפי בדיקות החברה המודל הגיע לדיוק של עד 92% בווידאו לא דחוס, ל־87% דיוק לאחר דחיסה של 15% מהסרטון, ולדיוק של 82% לאחר דחיסה של 50%.

לפי הודעת החברה, השירות המדובר יכול לעבד וידאו ברזולוציית 1080p תוך 22 מילי־שניות בלבד במערכות NVIDIA RTX, וכ־30 מילי־שניות במעבדי NVIDIA L40. אנבידיה משתפת כי חברת Wowza, המספקת טכנולוגיות להזרמת וידיאו בשידור חי, משלבת את הכלי במערכותיה ב־170 מדינות.