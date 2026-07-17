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מרק | בלעדי

מרק הגרמנית סוגרת שני מרכזי פיתוח בישראל ומפטרת מאות עובדים

לגלובס נודע כי ענקית התרופות הגרמנית תסגור את המרכזים שלה בירושלים וברחובות, המרכז ביבנה יעבור שינוי משמעותי • מרק פועלת בארץ מעל 50 שנה בשישה מרכזים שונים ועל פי אתר האינטרנט שלה מעסיקה מאות עובדים

גלי וינרב 14:20
מטה מרק בסן פרנסיסקו, ארה''ב / צילום: Shutterstock
מטה מרק בסן פרנסיסקו, ארה''ב / צילום: Shutterstock

חברת מרק הגרמנית, Merck Group, הפעילה מאוד בישראל, צפויה לסגור שני מרכזי פיתוח בארץ ולפטר את כל עובדיהם. המרכזים שיסגרו הם המרכז לאלקטרוניקה המבוסס על רכישת חברת קיו-לייט ב-2015, ומרכז מדעי החיים (טכנולוגיות למחקר ומעבדה) ברחובות, המבוסס על חברת סיגמא ב-2014.

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אתר פיתוח התרופות ביבנה, אינטרלאב, יעבור שינוי, במסגרתו יהיה צמצום בכוח האדם תחילה, אך לאחר מכן ייתכן שיגויס כוח אדם חדש, בתחומים חדשניים יותר של פיתוח התרופות, שהם יתרונות יחסיים של ישראל, למשל תחומי פיתוח התרופות באמצעות AI. לא ידוע על שינויים צפויים לחברת החומרים Versum Materials בקריית גת.

מרק, שהוקמה בגרמניה ב-1668, היא אחת החברות הפעילות בישראל בתחום פיתוח התרופות. היא פעילה בישראל משנות ה-70, כמשווקת, אך הרומן שלה עם ישראל בתחום הפיתוח המשותף החל בשנות ה-90 סביב התרופה רביף לטרשת נפוצה. מכון ויצמן פיתח את התרופה עם חברת סרונו, וכשמרק רכשה את סרונו, היא אמנם סגרה את המפעל המשותף, אך מתוך הכרה בכך שבישראל פותחה אחת התרופות החשובות שלה, היא הקימה בתחילת שנות ה-2000 מרכז מו"פ לתרופות ביבנה, שנקרא אינטרלאב.

למרק שלוש חטיבות - תרופות ביולוגיות, תרופות כימיות וחומרים. ב-2019, רכשה חטיבת החומרים את הסטארט-אפ קיו לייט מירושלים, שעסק בפיתוח ננוטכנולוגיה למסמכים דקיקים. מעט לפני כן, ב-2014, רכשה מרק את תאגיד סיגמא אולדריץ', וקיבלה את הפעילות שלה ברחובות. שתי הפעילויות הללו נסגרות היום.

ביוני 2023, אמרה מנכ"לית החברה דאז, בלן גאריחו, כי "אנחנו לגמרי פה בינתיים ומקווים שהמצב ימשיך לאפשר זאת". באותה תקופה, העסיקה החברה בישראל כ-450 עובדים.