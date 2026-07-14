החברה שמבטיחה פתרון לבעיית ההתמדה בטיפול נגד השמנה

לפני מספר שבועות פרסמנו בגלובס ציטוט של אורי הרשקוביץ, משקיע ביומד, שלפיו "שוק תרופות ההשמנה הוא בלוף", כי רבים מהמטופלים מפסיקים את הטיפול עוד לפני שחלפה שנה מתחילתו. ה"בלוף" הזה כבר הכניס ב־2025 בין 30־60 מיליארד דולר (תלוי בהגדרת גבולותיו) לענקיות הפארמה אלי לילי ונובו נורדיסק, והוא רק צמח מאז, אך החברות אכן מודאגות משיעורי הנשירה הגבוהים.

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הסכם חדש בין נובו נורדיסק לחברת Vivani Medical, עשוי לסמן את הפתרון לבעיה. Vivani מפתחת שתל עם התרופה, שמוחדר לגוף פעמיים בשנה בלבד. במסגרת ההסכם, נובו נורדיסק תבחן את שילוב התרופות שלה, Wegovy ואוזמפיק, בשתל.

מחקר שפורסם לפני כחודש בכנס Endo, והתבסס על מידע מ־60 אלף מטופלים בשנים 2019-2025, הראה שכ־40% אכן מפסיקים לקחת את התרופה בתוך שנה, וכ־60% בתוך שנתיים.

אולם הממצא המעניין יותר היה ש־42% ממי שהפסיקו את הטיפול חזרו אליו אחרי שנה, ו־58% חזרו אחרי שנתיים וחצי. כלומר, נראה שהמטופלים רוצים את התרופות הללו, אבל יש חסמים. נציין שהמטופלים שנבחנו במחקר הזה היו כולם מטופלים עם סוכרת והשמנה, ולא השמנה בלבד.

הסיבות להפסקת הטיפול הן רבות, ובהן רתיעה מזריקות או קושי בניהול פרוטוקול הזריקות או הכדורים. השתל יכול לעזור בכך ולאפשר "ראש שקט" למטופלים במשך חודשים - בלי הבירוקרטיה שכרוכה בהשגת המרשמים ומימון התרופה, ובלי ההתמודדות הרגשית עם הצורך להזריק תרופה כדי לשלוט במשקל.

עם זאת, משטר הטיפול אינו הסיבה העיקרית להפסקת הטיפול. הבעיה הגדולה יותר היא תופעות לוואי קשות או חוסר תועלת. בחברה שמפתחת את השתל סבורים שהוא יעזור גם בהיבט הזה, שכן הוא משחרר רמה קבועה של החומר הפעיל למחזור הדם. כיום מטופלים מדווחים על תנודות בתופעות הלוואי ובהשפעה של הזריקה לאורך השבוע שבין הזריקות.

ב־Vivani מעריכים שיהיה קשה לשכנע מטופלים בתחילת הדרך להתחייב לטיפול למשך חצי שנה, בין היתר משום שבשלב הזה רוצים לבחון מינונים שונים, אבל בשלב השמירה על המשקל השתל עשוי להיות פתרון מוצלח. לפי החברה, ניתן להסירו באופן מיידי במקרה שמתגלות בעיות לא צפויות או כשמטופלים מעוניינים בכך.

השתל נמצא כעת בשלבים ראשונים של פיתוח, ועשוי להגיע לשוק רק בעוד כמה שנים, אחרי ניסויים שבהם ייבחנו היעילות והבטיחות של מתן תרופה בשיטה זו, וגם העדפות המטופלים.

התלונה המפתיעה של נוטלי תרופות להרזיה

ארגון המנתחים הפלסטיים והאסתטיים בישראל דיווח על תלונה חוזרת מצד מטופלים: הרזיה חריגה בתנוכי האוזניים בעקבות נטילת תרופות מסוג GLP. התופעה כבר זכתה ברשתות החברתיות לשם "אוזני אוזמפיק", ובעברית זה נשמע אפילו טוב יותר - "אוזנמפיק".

התרופות לא פועלות ישירות על האוזניים, כמובן, אולם ההרזיה המהירה עלולה להוביל לאיבוד שומן ממקומות לא צפויים. בעקבות זאת, חלק מהמטופלים מדווחים שתנוכי האוזניים נראים דקים, ארוכים ונפולים יותר בגלל אובדן כריות קטנות של שומן מתוכן. מטופלים לפעמים מדווחים שתנוכי האוזניים שרזו אינם מצליחים להחזיק עגילים כבדים באותה יעילות. ניתן לטפל בתופעה על ידי הזרקת חומצה הילורונית במקום השומן שנעלם.

מדובר בתופעה קוסמטית, אולם בספרות המחקרית נרשמו גם מקרים של פגיעה בשמיעה בעקבות הקצב המהיר של אובדן השומן מהאוזן. קבוצה קטנה של מטופלים דיווחה על סחרחורות, על אתגרים בשיווי משקל וכן על הפרעות שמיעה כמו טנטון או שמיעה מוגברת של הדופק וקולות נשימתם.

"כאשר הגוף שורף שומן בקצב מהיר, הוא אינו יכול לבחור מאיזה אזור להיפטר ממנו", מסביר ד"ר מאיר כהן, יו"ר ארגון המנתחים הפלסטיים והאסתטיים בישראל. מלבד תיקון באמצעות פלסטיקה, אפשר לנסות להתמודד עם התופעה על ידי שליטה בקצב ההרזיה.

באופן כללי, שוק תרופות ההרזיה הוא בוננזה לשוק הניתוחים הפלסטיים. מטופלים מבקשים יותר ניתוחים למתיחת פנים, להסרת עודפי עור ולהגדלת שדיים או ישבן שהתרוקנו משומן. באיגוד הישראלי מדווחים על עלייה של 280% בשנים האחרונות בפנייה של נשים וגברים לייעוץ בקליניקות.

חברה ישראלית תוביל קונסורציום אירופי לפיתוח אנטיביוטיקה חדשה

בשנים האחרונות גורמים ישראליים מדווחים על קושי להשתלב במיזמים של תוכנית הורייזון האירופית, ובכל זאת לאחרונה נבחרה חברת אומניקס מדיקל להוביל מאגד במימון של 8 מיליון אירו להתמודדות עם זיהומים עמידים לאנטיביוטיקה.

החברה תשתף פעולה עם גורמים אקדמיים ורפואיים ברחבי אירופה בקידום התרופה שלה לזיהומים עמידים, ובאופן ספציפי לזיהום מסוג A.Baumannii, שנפוץ בבתי החולים והוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כפתוגן בעדיפות קריטית. זו פעם שנייה שאומניקס זוכה במענק של תוכנית הורייזון. בנוסף היא קיבלה מענקים גם מ־NIH האמריקאי ורשות החדשנות בישראל.

התרופה שלה נמצאת בשלב II של הניסויים הקליניים, ואם תעבור אותו בהצלחה, יקדם הקונסורציום את התרופה לניסוי שלב III, שעשוי להיות האחרון לפני הגעת המוצר לשוק.

אומניקס נוסדה ב־2015 בחממת VLX ומעסיקה כ־18 עובדים. לפני כשנה הודיעה על גיוס של 25 מיליון דולר בהובלת קבוצת הראל ביטוח וקרן EIC של האיחוד האירופי. סך הגיוסים שלה עד היום עומד על כ־43 מיליון דולר.

המוצר של החברה מבוסס על מחקר מהאוניברסיטה העברית, שגילה מנגנון להרג חיידקים בחרקים. החוקרים מצאו שהחרק מפריש פפטידים שמפרקים את מעטפת החיידק.