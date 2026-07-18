העוזר האישי של מטא מגיע לישראל, אבל לא הכול חלק

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השקת Meta AI בישראל מסמנת עליית מדרגה בתחרות על המשתמש הישראלי, והיא נוחתת כשבישראל כבר פועלים שחקנים חזקים כמו ChatGPT של OpenAI, קלוד של אנתרופיק, ג'מיני של גוגל וקופיילוט של מיקרוסופט.

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ההשקה הזו נוגעת לא רק לזמינות בישראל, אלא גם לכך שהמודל עובד בשפה העברית. ניסינו להבין מה ההשקה מחדשת, ומה היתרון התחרותי שיש למטא על המתחרים.

החידוש העיקרי: העלייה לישראל

הבשורה המשמעותית ביותר בהשקה הנוכחית היא עצם פתיחת השערים הרשמית לשוק המקומי; עד להכרזה האחרונה, הטכנולוגיה של Meta AI הייתה חסומה לקהל הישראלי. החידוש העיקרי אינו מסתכם רק בשדרוג היכולות או בהבנת השפה, אלא בעובדה שהכלי הפך סוף-סוף לנגיש, זמין ופתוח באופן ישיר בארץ.

העוזר האישי Meta AI זמין באפליקציות ייעודיות באפל ובאנדרואיד, דרך האתר Meta.AI ובוואסטאפ, מה שיכול להסביר את העיגול הסגול שאולי נתקלתם בו לאחרונה כשנכנסת לוואטסאפ.

בשונה ממודלים אחרים, שבהם צריך לשלם כדי לקבל יכולות מרובות יותר, בשלב הנוכחי המודלים האלו חינמיים. בשל העובדה שמדובר במטא, חברה שמתמודדת עם טענות על איסוף מידע נרחב על משתמשים וחששות לגבי פרטיות, גם הפעם עולה השאלה עד כמה להשתמש במודל ולשתף בו מידע אישי - וזו שאלה שמשתמשים ברחבי העולם מתחבטים בה.

היתרון הבולט: וואטסאפ

היתרון המובהק של Meta AI על פני מתחריו נעוץ דווקא בחיבוריות שלו. Meta AI מצטיין באינטגרציה לתוך וואטסאפ - אפליקציה שהפכה מזמן לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום בישראל, ושעל פי נתוני איגוד האינטרנט הישראלי, כ-98% מהישראלים משתמשים בה. העובדה הזו מעניק למטא יתרון תחרותי עצום בנגישות ובחוויית השירות.

בניגוד לכלים אחרים, הדורשים הורדת אפליקציה ייעודית, הרשמה נפרדת או מעבר לדפדפן, ה-AI של מטא זמין למשתמש הישראלי ישירות מתוך ממשק הצ'אט המוכר והיומיומי שלו. הנגשה זו הופכת את השימוש בבינה מלאכותית לטבעי ואינטואיטיבי, ומציבה את מטא בעמדת זינוק ייחודית בשוק המקומי.

הביצועים: דרך ארוכה

לפי מטא, Meta AI מבוסס על Muse Spark, מודל החשיבה והמולטי-מודאלי הראשון שלה. בחברה מסבירים שהמודל מספק מענה זריז למשימות יומיומיות, ומצד שני יכול לבצע חשיבה עמוקה במשימות מורכבות.

בשונה מהמתחרים, Muse Spark נבנה במיוחד עבור האקוסיסטם של מטא, ומוזן ישירות מפלטפורמות התוכן, היוצרים והקהילות של החברה. כתוצאה מכך, התשובות וההמלצות של Meta AI מבוססות על השיח העדכני והתכנים באינסטגרם, פייסבוק ות'רדס, ולא רק על סריקת לינקים גנרית ברשת.

בפועל, הדואליות הזו של המודל מורגשת היטב בחוויית המשתמש. כשמבקשים ממנו תשובות מהירות, המודל אכן מגיב בתוך שניות בודדות. מנגד, כאשר מפעילים את מודל החשיבה העמוקה, התהליך לוקח זמן משמעותי במיוחד, וההמתנה לפלט ארוכה באופן ניכר.

במבחן התוצאה, כשהצגנו לו משימות גנריות - בדומה לשאר המתחרים בשוק - Meta AI עשה עבודה טובה, ידע לסכם טקסטים ולעמוד על מה שנדרש. ואולם, ברגע שעברנו למשימות מורכבות יותר, הדורשות הבנה של ניואנסים ועיבוד של המודל כמו "קריאה בין השורות", המודל נטה לפספס לא מעט.

בחלק מהשאלות קיבלנו תשובות לא מדויקות, בעוד שמודלים אחרים היו עשויים דווקא לצלוח את המשימה. במובן הזה, אם מטא מתיימרת לקרוא למודל שלה עוזר אישי, חשוב שהוא יכיר את הניואנסים הקטנים. העניין הזה מחזק את החשיבות של "אדם בתוך הלולאה", כדי לוודא את איכות התפוקה של המודל.

מעבר לכך, נתקלנו גם בתקלות מוזרות. למשל, אחרי ששולחים לצ'אט בוואטסאפ הקלטה ושואלים אם הוא יכול לתמלל, הוא מתחיל בתהליך אך מתקשה לפתוח את הקובץ. לאחר מספר ניסיונות עם הקלטה פשוטה של 10 שניות, הוא מחליט שמדובר בשפה הערבית ומציע לתרגם - והתוצאה רחוקה מהמציאות.

בשורה התחתונה, המודל החדש טוב במשימות כלליות, אבל אין לו שום ערך מוסף ביחס למתחרים, שאף מציעים ביצועים איכותיים יותר. לצד זאת, התקלות במערכת מתסכלות, וחוויית השימוש אינה חלקה.

מצבים מיוחדים: למידה ויצירת תמונות

מבחינת פוטנציאל הלמידה והפיתוח, Meta AI מספק פתרונות פרקטיים; המשתמשים יכולים לבקש מהמודל להסביר תרגיל מורכב במתמטיקה שלב אחר שלב, להסתייע בו בבניית אתרים וכתיבת קוד, או להשתמש בו כשותף לתרגול ולמידת שפה חדשה (הוא גם יעזור לכם לבנות את התוכנית) - מה שהופך אותו לכלי עזר לימודי יעיל וזמין בכל רגע.

יש לציין שמטא עצמה מדברת על מספר שימושים, כמו יצירת תמונות על בסיס תיאור טקסטואלי, עריכת תמונות, ואף אפשרות לצלם את תכולת המקרר ולבקש רעיון למתכון.

עם זאת, כאן גם בולט הפער מול כלים מתחרים כמו ג'מיני של גוגל: בעוד שמטא מספקת את התשובות וההסברים בתוך ממשק הצ'אט הרגיל, בג'מיני המשתמשים מקבלים ערך מוסף בדמות סימולציות מובנות, שאלונים אינטראקטיביים וכלים ייעודיים על גבי הפלטפורמה, שלוקחים את תהליך הלמידה צעד אחד קדימה, והופכים אותו לחוויה אקטיבית ומותאמת אישית הרבה יותר. המשמעות היא שהמודל מרגיש "חי" הרבה יותר, ונוח לשימוש.

המודל הצליח לענות על תרגילים במתמטיקה ברמת בגרות, וגם לייצר כמה תמונות שנראות נהדר. מבחינת ההתאמות והזהירות, מטא מאפשרת להשתמש בדמויות "אמיתיות", כמו לבקש מהמודל תמונה של מארק צוקרברג עם השלט "אני אשם" או אפילו לשים שני יריבים פוליטיים אחד מול השני עם כפפות אגרוף. הקו האדום הוא מה שאסור במדיניות ובחוק, כמו לדוגמה תמונות שקשורות להיטלר (גם בקשה של "אני אשם" לא מתקבלת).