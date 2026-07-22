במאנדיי התעקשו שפיטורים נרחבים לא על הפרק. מה גרם לשינוי?

רק לפני שבעה שבועות הציגו בכירי מאנדיי תפיסת עולם אופטימית לגבי השפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה. בעוד שחברות טכנולוגיה רבות כבר החלו לצמצם כוח אדם בטענה שה-AI מאפשר לייעל פעילות, במאנדיי ביקשו לשרטט תמונה אחרת: הטכנולוגיה החדשה לא תחליף עובדים אלא תייצר יותר עבודה, יותר הכנסות וכתוצאה מכך אולי גם יותר גיוסים. שינוי הרי דורש כוח אדם.

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אבל היום התמונה התהפכה לחלוטין. מאנדיי הודיעה על פיטורי כ-620 עובדים, כ־20% מכוח האדם הגלובלי שלה- ומחצית המפוטרים בישראל. במקביל, החברה ממשיכה להדגיש כי אין מדובר במהלך של התייעלות או בהחלפת עובדים באמצעות AI, אלא ב"התאמה ארגונית" לעידן החדש. אולם קשה להתעלם מהפער בין המסרים שהועברו רק לפני שבועות ספורים לבין המציאות הנוכחית.

"אנחנו מגייסים יותר מפתחים, לא מורידים"

בשבועות שקדמו למהלך, הציגו בכירי מאנדיי, וערן זינמן בראשם, תזה סדורה ונחרצת לגבי השפעת הבינה המלאכותית על עולם התוכנה. בשיחות עם כלי תקשורת, בכנסים ובהתבטאויות פומביות, זינמן התעקש כי הטכנולוגיה אינה מצמצמת את הצורך במהנדסים, אלא דווקא מרחיבה אותו. ברוח הדברים שהציג, המודל העסקי הרווחי של החברה ואיתנותה הפיננסית מאפשרים לה להמשיך בדרכה גם בעידן ה-AI. מבחינת ההנהלה, הבינה המלאכותית לא נועדה להחליף כוח אדם, אלא לשמש כמכפיל כוח שיגדיל את נתח השוק ואת היקף הפעילות. התפיסה שהובילו המייסדים הייתה שלקוחות יצרכו הרבה יותר תוכנה בסדרי גודל חדשים, מה שינסח מחדש את הצמיחה וידרוש הרחבה של מצבת המפתחים והעובדים, ולא צמצום שלה. זינמן אף הדגיש בקולו מספר פעמים כי החברה נמנעת מלהיגרר אחר טרנדים של קיצוצים בשוק, מתוך אמונה שהורדת כמות העובדים תפגע במומנטום ובפיתוח המוצרים.

מאנדיי אף נתקלה בשאלות על גלי הפיטורים המסיביים אצל מתחרות בולטות, דוגמת וויקס שקיצצה כ-20% מכוח האדם שלה. אבל התגובות מצד החברה, ותגובתו של זינמן בעיקר, הקפידה לשדר איפוק מחושב. הוא הבהיר במספר הזדמנויות כי החברה אינה מתכוונת לקבל החלטות אסטרטגיות ארוכות טווח על בסיס שינויים טקטיים או תנודות קצרות טווח בשוק, וטענה כי היגררות לצעדים דרסטיים עלולה להיות תגובת יתר.

כעת, שבעה שבועות בלבד לאחר מכן, מאנדיי מבצעת כמעט את אותו מהלך בדיוק: קיצוץ של כ20% מכוח האדם. כלומר, מה שהוצג עד כה כמעין מהלך טקטי שאין למהר לאמץ, הפך כעת לצעד האסטרטגי של החברה עצמה

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הסתירה במסרים בולטת עוד יותר כשבוחנים את הנתונים הפיננסיים והשיחות עם המשקיעים מהחודשים האחרונים. בדוחות הרבעון הראשון שפרסמה החברה במאי, היא עקפה את תחזיות האנליסטים, העלתה את התחזית השנתית, והציגה קופת מזומנים והשקעות של יותר מ־1.2 מיליארד דולר, לצד רכישה עצמית של מניות בהיקף מצטבר של יותר מחצי מיליארד דולר.

גם בשיחות סגורות ופתוחות מול שוק ההון והמשקיעים, הנהלת החברה דחתה את הרעיון שפיטורים הם המפתח להתייעלות בעידן ה-AI. זינמן הבהיר כי אמנם החברה תאט מעט את קצב הגיוסים, מגידול של כ-30% בשנה לאזור ה-15% בלבד, אך הדגיש כי עצירה או קיצוץ רוחבי בכוח האדם יחטיאו את המטרה.

עמדת ההנהלה הייתה שקיצוץ דרמטי לא ישנה את תפיסת המשקיעים לגבי ערך החברה, אלא בעיקר עלול לפגוע בכושר התחרות שלה. לפי תזה זו, צמצום כוח אדם פוגע ביכולת של חברת תוכנה לפתח במהירות, לכבוש נתחי שוק חדשים ולנצל את ההזדמנויות שפותח ה-AI- נימוק שעומד כעת בסתירה חזיתית להחלטה לשלוח מאות עובדים הביתה.

"לא מהלך של התייעלות", אבל 620 עובדים הולכים הביתה

גם לאחר ההודעה על הפיטורים, מאנדיי מקפידה לשמור על הקו שלפיו אין מדובר במהלך שנועד לחסוך בעלויות. במכתב לעובדים כתבו המייסדים כי "זה אינו מהלך קצר טווח לקיצוץ עלויות, וגם לא תוצאה של התייעלות מבוססת AI". במקום זאת תיארו את המהלך כהתאמה ארגונית שנועדה להכין את החברה לעידן שבו הבינה המלאכותית משנה את האופן שבו תוכנה נבנית, נמכרת ומוטמעת. אלא שהניסוח הזה מותיר שאלות פתוחות. אם לא מדובר בהתייעלות, ואם החברה עצמה הצהירה רק לפני שבועות ספורים שהיא אינה מחליפה עובדים באמצעות AI, מה בכל זאת השתנה בפרק זמן כה קצר שהוביל לפיטורי 620 עובדים?

הבינה המלאכותית אולי משנה את תעשיית התוכנה בקצב מסחרר, אבל במקרה של מאנדיי היא שינתה בתוך שבעה שבועות גם את המסרים של ההנהלה. מ"אנחנו גדלים ולא מחליפים עובדים" ועד לפיטורי 20% מכוח האדם, החברה עברה מהיפוך חד של הנרטיב - תוך שהיא ממשיכה לטעון שלא מדובר במהלך של התייעלות.

אבל זהו לא הזיגזג היחיד של החברה. רק לפני מספר שבועות, חזרה בה החברה מההחלטה להרחיב את המשרדים שלה. בתחילת 2025 הודיעה מאנדיי כי תשכור עשר קומות חדשות באקו טאוור בתל אביב, בהיקף של כ־11 אלף מ"ר, שנועדו לתמוך בהמשך הרחבת כוח האדם בישראל. אלא שבמאי התברר כי החברה אינה מתכוונת לאכלס את השטח כמתוכנן, ובמקום זאת תסתפק בשלוש קומות בבניין סונול הסמוך. מאנדיי הסבירה אז כי לאחר "חשיבה מחודשת על צורכי הנדל"ן", הגיעה למסקנה שהשטח המצומצם יספק לה מענה גם בטווח הארוך. ההחלטה הייתה משמעותית במיוחד משום שמספר העובדים בישראל גדל ב־2025 ב־235 בלבד, אף שהחברה הכריזה בתחילת אותה שנה על פתיחת 400 תקנים. אלא שגם כאשר גלובס פנה לחברה חודשים קודם לכן בנוגע לאפשרות שהיא נסוגה מתוכניות ההתרחבות שלה, מאנדיי הכחישה כי חל שינוי בתוכניות.