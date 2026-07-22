חברת הסייבר הישראלית Glow מודיעה היום (ד') על השלמת גיוס של 180 מיליון דולר לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר, ובכך הופכת לחד־קרן בתוך כשנה בלבד מהקמתה. מאז שנוסדה אשתקד, השלימה החברה שלושה סבבי גיוס: סבב סיד בהיקף של 20 מיליון דולר, סבב A בהיקף של 60 מיליון דולר וכעת סבב B בהיקף של 100 מיליון דולר.

את סבב ההשקעה האחרון הובילו הקרנות Sequoia Capital, סייברסטארס, Greenoaks ורד פוינט ונצ'רס, בהשתתפות Index Ventures, סוויש של עמרי כספי, Lux Capital ו- Holly Ventures. לפי החברה, הסכום שגויס ישמש לפעילות המכירות והשיווק של החברה, גיוס עובדים והמשך ההשקעה במחקר ובפיתוח.

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Glow הוקמה על ידי רואי טיגר, לשעבר סגן נשיא להנדסה במטא ואחד ממייסדי חברת Onavo שנרכשה על ידי מטא בשנת 2013; יחד עם עומר זינגר, לשעבר מוביל אסטרטגיית הסייבר בסנואופלייק; ועם אופיר אריה, לשעבר סמנכ"ל המחקר והפיתוח של קלארוטי ובוגר תוכנית תלפיות ויחידת 8200. במהלך השנה האחרונה הצטרפו להנהלת החברה גם ארנון יוסף, שכיהן במשך שמונה שנים בתפקידי מוצר בכירים במטא; ואמילי הית', לשעבר מנהלת אבטחת המידע הראשית של United Airlines ושל DocuSign, שכיהנה גם כדירקטורית בוויז וכשותפה בקרן סייברסטארס. החברה מעסיקה כיום קרוב ל־100 עובדים, מהם כ-70 בישראל, ופועלת ממשרדים בישראל ובארה"ב.

שוק של 40 מיליארד דולר ואיומים שהשתנו

Glow פועלת בתחום אבטחת עמדות הקצה, כלומר המחשבים והמכשירים שדרכם עובדים מתחברים למערכות הארגון. לטענת החברה, התפשטות השימוש בבינה מלאכותית שינתה באופן מהותי את התחום: אם בעבר מרבית תשומת הלב הופנתה להגנה על שרתים, רשתות או שירותי ענן, כיום כלי AI, סוכנים אוטונומיים ותוכנות חדשות נכנסים לארגונים בעיקר דרך המחשבים האישיים של העובדים. במקביל, גם התוקפים עושים שימוש במודלי בינה מלאכותית כדי לאתר חולשות ולנצל אותן במהירות גבוהה יותר, כך שהזמן העומד לרשות צוותי האבטחה התקצר משמעותית.

לדברי טיגר, זו הייתה נקודת המוצא להקמת החברה. "ראינו שוק ענק, שמוערך בכ־40 מיליארד דולר, אבל גם הבנו שהאיומים השתנו. הגישה המסורתית מבוססת על כך שמשהו יקרה ואז הארגון יגיב. בעידן הבינה המלאכותית קצב התקיפות מהיר יותר, ולכן צריך לעבור מגישה של תגובה לגישה של מניעה", אמר. לדבריו, בעבר חולשות אבטחה היו עלולות להיות מנוצלות בתוך ימים או שבועות, בעוד שכיום מדובר לעתים בשעות בודדות.

הפלטפורמה שפיתחה Glow מבוססת על סוכני AI שלומדים באופן שוטף את סביבת העבודה של הארגון, את מדיניות האבטחה ואת דפוסי השימוש של העובדים. על בסיס המידע הזה היא מזהה אילו תוכנות וכלי AI יכולים לפעול באופן בטוח ואילו מהווים סיכון שיש לחסום או להסיר. החברה טוענת כי הגישה הזו מאפשרת לצמצם את החשיפה לאיומים מבלי להגביל את השימוש של העובדים בכלי בינה מלאכותית, והיא מיועדת גם לניהול סיכוני תוכנה, אבטחת שרשרת האספקה וניהול התקנים ארגוניים.

"המטרה היא לבנות חברה גדולה, לא עוד מוצר נקודתי"

לדברי טיגר, אחד הלקחים של השנים האחרונות בתעשיית הסייבר הוא שארגונים מעדיפים לעבוד עם מספר קטן יותר של ספקים, שכל אחד מהם נותן מענה רחב ככל האפשר, במקום לרכוש שורה ארוכה של מוצרים ייעודיים. "יש היום הרבה פתרונות נקודתיים, אבל בסופו של דבר הם לא תמיד מייצרים את רמת ההגנה שהארגון מחפש. אנחנו מנסים להסתכל על הארגון כמכלול ולהבין את ההקשר הרחב של סביבת העבודה, ולא לפתור רק בעיה אחת", אמר.

החברה מסרה כי היא כבר עובדת עם עשרות ארגוני אנטרפרייז, בהם גם חברות פורצ'ן 500 מתחומי הבריאות, הקמעונאות והשירותים הפיננסיים, וכי יש לה לקוחות משלמים לצד ארגונים שנמצאים בשלבי הטמעה. טיגר הוסיף כי מבחינתו היעד אינו אקזיט מהיר אלא בניית חברה עצמאית שתהפוך לשחקנית מובילה בתחום. "תעשיית הסייבר בישראל השתנתה מאוד מאז שהקמנו את Onavo. היום יש כאן ניסיון, משקיעים והון אנושי שמאפשרים לכוון גבוה יותר. אנחנו רוצים לבנות חברה משמעותית שתוביל שוק גדול לאורך זמן, ולא רק עוד פתרון נקודתי"