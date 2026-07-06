מיקרוסופט מפטרת 4,800 עובדים, רובם מחטיבת Xbox

במיקרוסופט הודיעו היום (ב’) על פיטורי 4,800 עובדים, המהווים כ-2.1% מכוח האדם שלה, במסגרת מהלך התייעלות חדש - כך לפי דיווח באתר CNCB. בשבוע שעבר פורסם בגלובס כי מיקרוסופט נערכת לגל פיטורים נוסף, הרביעי בתוך כשנתיים. ההודעה שפרסמה היום החברה מספקת לראשונה פירוט לגבי היקף הקיצוצים.

לפי הודעת החברה, מתוך כלל העובדים שיפוטרו באופן מיידי, כ-1,600 מגיעים מחטיבת Xbox. בנוסף, מנכ"לית החטיבה אשה שארמה הודיעה לעובדים כי 1,600 עובדים נוספים יעזבו עד שנת הכספים 2027. בסך הכול צפויה החטיבה להיפרד מ-3,200 עובדים - כחמישית מכוח האדם שלה.

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המהלך הנוכחי מצטרף לשורת סבבי קיצוצים שביצעה מיקרוסופט בשנתיים האחרונות, בהם פיטורי כ-15 אלף עובדים במספר גלים בשנה שעברה, ולאחר שבאפריל השיקה מיקרוסופט תוכנית פרישה מרצון - הראשונה בתולדותיה, אותה ניצלו כ-3,000 עובדים מרחבי העולם. לפי הנתונים האחרונים שפרסמה החברה, ביוני 2025 היא העסיקה כ-228 אלף עובדים ברחבי העולם.

ארבעה אולפני משחקים יוצאים מהחברה

במסגרת השינויים הודיעה מיקרוסופט כי ארבעה אולפני משחקים יופרדו מהחברה. האולפנים Compulsion Games ו-Double Fine Productions, שנרכשו על ידה במהלך העשור הקודם, ישובו לפעול כחברות עצמאיות. במקביל, Ninja Theory ו-Undead Labs, שנרכשו בשנת 2018, צפויים לעבור לבעלות חדשה.

בנוסף, Arkane Studios הצרפתי, שהצטרף למיקרוסופט במסגרת רכישת ZeniMax Media תמורת 8.1 מיליארד דולר בשנת 2021, מנהל בימים אלה התייעצויות עם ועד העובדים שלו בנוגע לאפשרויות אסטרטגיות שונות.

המהלך מגיע לאחר חודשים של דיווחים על בחינה מחדש של פעילות הגיימינג במיקרוסופט. בעוד שבעבר דווח כי החברה בוחנת אפשרות לפצל את חטיבת Xbox כחברה נפרדת, וכעת בחרה החברה להוציא מפעילותה ארבעה אולפני משחקים במסגרת ארגון מחדש של החטיבה.

מלבד פעילות הגיימינג, גם הפעילות המסחרית של החברה, האחראית על מכירות ללקוחות, צפויה לעבור צמצומים במסגרת תוכנית ההתייעלות.

המניה איבדה 19% מתחילת השנה

הפיטורים מגיעים בתקופה מאתגרת עבור מיקרוסופט. מניית החברה איבדה 19% מתחילת השנה ועד לסוף המסחר ביום שישי, מה שהופך אותה לבעלת הביצועים החלשים ביותר מבין ענקיות הטכנולוגיה הגדולות.

לפי הדיווח, חלק ניכר מחששות המשקיעים נובע מהאפשרות שמודלי בינה מלאכותית גנרטיבית יפגעו בביקוש לתוכנות ארגוניות - אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של החברה. במקביל, קיימת ביקורת בשוק על כך שהשירותים ומודלי הבינה המלאכותית של החברה טרם הפכו להצלחה מסחרית משמעותית, וכן על כך שהמנכ"ל Satya Nadella עדיין לא הציג אסטרטגיה ברורה בנוגע לתחום.

למרות שמיקרוסופט הציגה ברבעונים האחרונים צמיחה מואצת בפעילות הענן וברשת החברתית-עסקית לינקדאין, החברה ממשיכה להתמודד עם חולשה בתחומים אחרים. לפי הדיווח, מכירות רישיונות מערכת ההפעלה Windows, מחשבי Surface ופעילות Xbox ממשיכות להציג ביצועים חלשים יחסית, כאשר הכנסות חטיבת הגיימינג אף נמצאות במגמת ירידה.

במקביל, החברה ממשיכה להשקיע סכומי עתק בתחום הבינה המלאכותית ובתשתיות מחשוב. לפי הערכות שפורסמו השנה, הוצאות ההון של מיקרוסופט עשויות להגיע לכ-190 מיליארד דולר, בין היתר בשל הרחבת פעילות ה-AI ופיתוח מודלים עצמאיים, לצד מאמצים להפחית את התלות ב-OpenAI.