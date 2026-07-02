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מיקרוסופט

גל פיטורים נוסף במיקרוסופט: מעל 5,000 איש יפוטרו

בגל קיצוצים רביעי בתוך שנתיים, מיקרוסופט עומדת לפטר כ-2.5% ממצבת העובדים שלה השנה • הקיצוצים צפויים לפגוע במגוון רחב של מחלקות, וביניהם חטיבת הגיימינג של אקסבוקס • הפגיעה במרכז החברה בחיפה, הרצליה ובתל אביב צפויה להיות מזערית

אסף גלעד 17:32
מיקרוסופט / צילום: Shutterstock
מיקרוסופט / צילום: Shutterstock

מיקרוסופט עומדת להוציא לפועל גל פיטורים נוסף השנה, שצפוי להשפיע לפי ההערכות על מעל ל-5,000 איש - כ-2.5% ממצבת העובדים שלה - כך מדווח אתר ביזנס אינסיידר (Business Insider). מדובר בגל קיצוצים רביעי בתוך כשנתיים. כזכור, בתחילת השנה ערכה החברה סיבוב קיצוצים באמצעות תוכנית פרישה מרצון, שניצלו אותה כ- 3,000 מעובדי החברה בעולם. בשנה שעברה פיטרה החברה כ- 15 אלף איש בין מאי ליולי 2025.

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מיקרוסופט לא הגיבה לדיווחים, ובכל מקרה, פרסמה את מספר עובדיה המעודכן בפעם האחרונה רק בקיץ שעבר, אז הודתה כי נכון ליוני 2025 היא מעסיקה 228 אלף איש - מספר הדומה לזה שאותו העסיקה גם ביוני 2024. ייתכן שהנתון שייחשף בדוחות החברה לרבעון השני של השנה ב- 29 ביולי יחשוף מספר נמוך יותר של עובדים, כזה שיסכם את כל ארבעת גלי הקיצוצים מאז הרבעון השני של השנה שעברה.

על פי ההערכה, הקיצוצים צפויים לפגוע במגוון רחב של מחלקות, וביניהם צוותי המכירות והייעוץ, לצד חטיבת הגיימינג של אקסבוקס, ומשום כך הפגיעה במרכז החברה בחיפה, הרצליה ובתל אביב צפויה להיות מזערית. רוב עובדי מיקרוסופט בישראל עוסקים בפיתוח מוצרי הענן, הסייבר והתוכנה של החברה, רק מעטים נותרו בפעילות אקסבוקס.

הוצאות עתק אפילו במונחי ביג טק

כמו פעילות המשחקים באמזון, שקוצצה במהלך השנה האחרונה, גם פעילות אקסבוקס במיקרוסופט קרובה לטלטלה בשל עליית מחירי רכיבי האלקטרוניקה בעולם והתייקרותם של שבבים. על פי פרסום של בלומברג, מיקרוסופט אף שוקלת לפצל החוצה את חטיבת הגיימינג כחברה נפרדת בבעלותה.

מיקרוסופט נדרשת בשנה האחרונה להוצאות עתק, שמגיעות עד 190 מיליארד דולר, סכום שיא שנחשב לגדול ביותר אפילו במונחים של ביג טק - וזאת בשל המעבר להפעלת שירותי AI באופן מנותק מ- OpenAI ופיתוח מודלי שפה משלה. שיעור ההוצאות הצפוי שלה לשנה זו נחשב לשני בגודלו מקרב ענקיות הטכנולוגיה, ועומד על 26%. לשם השוואה, אמזון עולה על מיקרוסופט בהוצאות ההוניות הצפויות ל- 2026 עם סך של 200 מיליארד דולר. בשל כך, נאלצות החברות גם לקצץ בפעילויות נמוכות רווחיות או כאלה שאינן מקדמות אותן לעידן ה- AI.
מטא פיטרה מוקדם יותר השנה כ- 10% מכוח העבודה שלה, ואמזון פיטרה כ- 46 אלף עובדים.