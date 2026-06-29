אחרי וויקס, גם אלמנטור מפטרת: 100 עובדים יעזבו את החברה

אחרי וויקס, חברה ישראלית נוספת בתחום פיתוח האתרים יוצאת לסבב קיצוצים: הסטארט-אפ אלמנטור (Elementor) הודיע הבוקר (ב') לעובדיו כי כ-30% מהם יזומנו לשימוע לפני פיטורים, כ-100 איש מסך מצבת העובדים.

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יוני לוקסנברג, מנכ"ל ומייסד-שותף של אלמנטור: "בעשור האחרון הובלנו בגאווה את מהפכת יוצרי האינטרנט. בשנים האחרונות העזנו לפרוץ לכיווני צמיחה חדשים - אבל הערכנו בחסר את מהירות הדיסרפשן הטכנולוגי ואת השפעתו על המודל הישן. אלמנטור היא חברה בריאה, רווחית ועצמאית, ומתוך העמדה הזו בחרנו לעשות איפוס: ארגון רזה, שטוח וזריז, שממוקד במוצר הליבה ובקהילה שלנו. זהו צעד כואב מאוד, ואני אסיר תודה לכל מי שבנה איתנו את אלמנטור עד כאן. השינוי חיוני כדי להבטיח שאלמנטור תישאר עצמאית ואיתנה, ותוביל את הפרק הבא של האינטרנט".

שוק שעובר טלטלה בעקבות השקת כלי AI

אלמנטור פעילה בשוק הצפוף של פיתוח אתרי אינטרנט ומובייל, וכבר יצאה בעבר לסבב פיטורים אחד לפני כארבע שנים בשיא משבר עליית הריבית שלאחר שנות הקורונה. עם זאת, היא מעולם לא גייסה מאות מיליוני דולרים בשווי גבוה מדי, כך שעד כה דאגה לפעילות רזה תוך הסתמכות על ההכנסות השוטפות שלה. לפי PitchBook, היא גייסה עד כה 66 מיליון דולר בלבד ממשקיעים דוגמת לייטספיד ו-O.G. Venture Partners של אייל עופר.

כמו וויקס, שנאלצה לפטר כאלף עובדים בחודש שעבר, גם אלמנטור פעילה בשוק פיתוח אתרי האונליין שעובר טלטלה בעקבות השקת כלי AI, כמו קלוד קוד או קרסר. בעוד שוויקס פיתחה מערכת שלמה וסגורה לפיתוח אתרים, אלמנטור התמחתה בפיתוח תוסף (פלאגין) למערכת יצירת האתרים הפתוחה של וורדפרס (WordPress) והציעה מוצרים משלימים עבור מפתחי אתרים, כמו שירותי אחסון או התקנה של וורדפרס.

על פי הודעתה, החברה "מודיעה על מהלך "איפוס" ארגוני שמטרתו להיערך לדור הבא של יצירת האתרים בעידן ה-AI. אלמנטור מפעילה כיום למעלה מ-25 מיליון אתרים, ומותקנת בכ-13% מאתרי האינטרנט בעולם. החברה, רווחית ויציבה מזה שנים, מזהה שינוי מהיר ויסודי באופן שבו אתרים נבנים ונצרכים - עולם שבו לצד אנשים, גם סוכני AI הופכים לבונים, לגולשים ולמשתמשים מרכזיים. בעולם כזה, האתר עצמו משתנה: מממשק שאדם גולש בו, לממשק שגם סוכן חכם פועל מולו. כדי להוביל את הפרק הבא הזה דווקא מתוך עמדת כוח, ולא להמתין לרגע שבו תיאלץ לכך, החליטו מייסדי החברה לחזור לשורשים - ארגון עצמאי, ממוקד וזריז, הצומח מכוח הכנסותיו ולא מתקציבי צמיחה חיצוניים. במסגרת המהלך תעבור אלמנטור למבנה ארגוני שטוח, עם צמצום שכבות ניהול. כפועל יוצא, צפויה מצבת כוח האדם להצטמצם בכ-30%, והעובדים העשויים להיות מושפעים מהמהלך זומנו לתהליכי שימוע. אלמנטור מחויבת ללוות את העוזבים בכבוד ובהוקרה על תרומתם, באמצעות מעטפת תמיכה מורחבת ותנאי פרישה מיטיבים מעבר לנדרש בחוק".