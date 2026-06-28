קרוסו (Crusoe), אחת מחברות הניאו-ענן הגדולות בארה"ב - חברה שעוסקת בבנייה והשכרת חוות שרתים לעיבוד ענן ו-AI - שכרה 100 מגוואט נוספים של שטחי חוות שרתים בשלושה אתרים ברחבי הארץ, במה שמגדיל את סך השקעותיה כאן ל-10 מיליארד דולר, לתקופה של 10-15 שנים - כך נודע לגלובס.

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החברה שכרה מוקדם יותר השנה 40 מגוואט בחוות השרתים של קבוצת ענן - בבעלות הזמר עומר אדם, מאור מלול ונסים גאון - ולאחרונה הרחיבה את ההסכם ל-40 מגוואט נוספים. בנוסף, בשבוע שעבר חתמה על הסכם עם מגה די סי של צחי נחמיאס על שכירת 67.6 מגוואט של חוות שרתים בעידן הנגב (כ-58 מגוואט) - אזור תעשייה הנמצא בשטחי מועצת בני שמעון בין להבים לרהט - ובחיפה (כ-10 מגוואט).

בכך, עוקפת קרוסו שצפויה להחזיק בתוך שנתיים כ-150 מגוואט בישראל, את המתחרה נביוס, חברה הולנדית בעלת מייסדים ישראלים, שמחזיקה על פי ההערכה בכ-120 מגוואט בישראל. עד הגעתן של נביוס וקרוסו לישראל, עמדה סך הפעילות של חוות שרתים במדינה על כ-200 מגוואט בלבד.

החלק הארי של העלות הגבוהה יושקע ברכישת מעבדים גרפיים מתוצרת אנבידיה - כאשר בקרוסו מבטיחים להביא לחוות השרתים שבאחריותיה לכל הפחות כ-45 אלף מעבדי ורה-רובין.

מעבדים של אנבידיה והכנסות של כ-85 מיליון דולר

על פי הדיווח של מגה די סי, שלא ציין את שמה של קרוסו כלקוח, 57.6 מגוואט בפארק התעשייה עידן הנגב יסופקו בשני שלבים: מחצית מההספק יימסר ללקוח במהלך הרבעון הרביעי של 2027 והשארית ברבעון הראשון של 2028, כאשר עלות ההקמה של המתקן בסביבת רהט יעמוד על כ-700 מיליון דולר. המתקן בחיפה, שצפוי להפיק 10 מגוואט בלבד, יחל לשרת את קרוסו ברבעון השני של 2027, בשותפות עם חברת גב ים. עלות ההקמה של המרכז החיפאי תעמוד על 90 מיליון דולר. על פי הדיווח של מגה די סי, צפוי להניב הכנסות של 85 מיליון דולר בשנה למתקנים אלה בלבד.

אלון יריב, מנהל הפעילות של קרוסו בישראל, מציין כי ההסכם יהפוך את קרוסו לאחת משחקניות ה-AI הגדולות בארץ. אנחנו מתכוונים להביא לפה את המעבדים החדשים ביותר של אנבידיה - ורה רובין, מתוך רצון להפוך ישראל לאחד השווקים הגדולים של קרוסו בעולם, כשאנחנו מאמינים שחברות בינלאומיות יבחרו לעבד את פעילות הענן וה-AI שלהן בישראל".