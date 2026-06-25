אישי: בת 33, נשואה + 2, גרה בהרצליה

מקצועי: מנהלת פעילות ההשקעות בישראל של Third Point Ventures

ילדות ומשפחה: נולדתי בצפת, דור שביעי בעיר, למשפחה של שישה אחים ואחיות. אבי היה שוטר במשמר הגבול ואמי עבדה בטיפת חלב. גדלתי בבית קטן וחם, שהקנה לנו ביטחון ותחושה שאנחנו יכולים הכול. כסף? עד היום אני לא אדם של מותגים או חופשות יוקרתיות. בבית הספר הייתי חנונית ושאפתנית. אובחנתי כמחוננת ולמדתי בתוכניות קיץ העשרה במכללת תל חי ובטכניון. היה מקובל באזור שלנו לעבוד מגיל צעיר, אז כבר בגיל 14 התחלתי למלצר במסעדת הבשרים בת יער בעמוקה.

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צבא: קיבלתי הזמנה למיונים ל־8200 וראיתי שאני צריכה לנסוע לתל אביב. כשלכולם היה ברור שאוותר מראש, לי היה ברור שלא. קמתי בחמש בבוקר ונסעתי שש שעות באוטובוסים - והתקבלתי. שירתי כשלוש שנים כדסקאית, הפקתי מודיעין בשפה האנגלית וקיבלתי פרס מצטיינת מפקד היחידה. אהבתי מאוד את התפקיד, חתמתי קבע וחשבתי להמשיך לקריירה צבאית, עד שאחד המפקדים שלי אמר: "אשמח יותר שתזמיני אותי להשקה של הסטארט־אפ שלך".

משרד הביטחון: לאחר השחרור המשכתי לעבוד בבת יער ואחת הלקוחות במסעדה סיפרה לי על משלחת הרכש של משרד הביטחון בניו יורק. עשיתי הכול כדי להבין איך מגיעים למיונים. נאמר לי שאני צעירה מדי, אבל אני רק שמעתי 'כן' חזק יותר. הצלחתי להגיע לראיונות והתקבלתי. הייתי רק בת 20, הקניינית הצעירה ביותר של המשלחת. אנשים בחיל האוויר וחיל החימוש היו מתארים לי אילו מערכות הם היו רוצים, ותפקידי היה למצוא חברות שיכולות לספק את זה ולבצע רכש. היתי סוגרת עסקאות במיליוני דולרים.

רפאל: אחרי שנתיים חזרתי מניו יורק לארץ כי אבא שלי נפטר מסרטן. כל האחים שלי עזבו את הבית ורציתי להיות עם אמא אז חזרתי לגור איתה. התחלתי ללמוד תואר ראשון בהנדסת תוכנה ובמקביל התחלתי לעבוד כמהנדסת תוכנה ברפאל. במקביל הייתי שותפה להקמת פורום הצעירים של 8200. יצרנו קהילה שאפשר להיפגש ולהתייעץ בתוכה וכעבור שנה כבר הגענו לכ-4,500 חברים.

פיטנגו: ב-2017, אחרי בשנתיים ברפאל וכשהייתי בשנה הרביעית לתואר, הצטרפתי כמהנדסת תוכנה לסטארט־אפ CloudShare, שפיתח פלטפורמה להדרכות טכנולוגיות ולתרגול תרחישי סייבר. אחרי שנה וחצי התקבלתי לעבודה בפיטנגו. הודעתי להם שאני באה לשנתיים ואז הולכת להקים סטארט־אפ. לא ידעתי מה זה הון סיכון ולא דמיינתי שבסופו של דבר שאעבוד שם ארבע שנים ובתחום כולו יותר מעשור. בפיטנגו הייתי שותפה להקמת מסלול פיטנגו פירסט, שהתמקד בהשקעות סיד, וגם הצטרפתי לבורד של כעשר מהחברות שהשקענו בהן, כמו Finout, Frontegg ו-Komodor.

ההצעה מדן לואב: דניאל שנער (מנכ"ל חברת ההשקעות כללטק - ד"א) סיפר לי שקרן הגידור Third Point מחפשת מנהל השקעות בישראל והציע לחבר ביני לבין המייסד והמנכ"ל דן לואב. לא כל כך ידעתי מי זה, וחוץ מ"הזאב מוול סטריט" לא היה לי מושג בכלל מהי קרן גידור. כשהתחלתי לדבר עם לואב בוואטסאפ, הבנתי שזה לא בשבילי, כי אין לי רקע פיננסי מתאים. אבל אחרי הקורונה הוא הגיע לביקור בישראל ונפגשנו. ניסיתי להסביר לו שאני לא מתאימה, אבל הוא חזר ואמר שהכול אפשר ללמוד, ומה שמעניין אותו יותר הוא האנרגיה שלי.

Third Point: לואב הזמין אותי לביקור בניו יורק והבנתי שנוצרה לי הזדמנות אדירה ללמוד ממשקיע ברמה עולמית, שהוא גם תומך מובהק בישראל. כבר רציתי להגיד כן, אבל גיליתי שאני בהיריון. כשסיפרתי ללואב, הוא אמר שזה רק יהפוך אותי למשקיעה טובה יותר, כי אדע לנהל טוב יותר את הזמן. ב-2022 נכנסתי לתפקיד מנהלת פעילות ההשקעות של Third Point Ventures בישראל, כשאני בחודש שביעי. השקנו את הקרן כאן כשעומר שלי היה בן חמישה שבועות.

המספרים: Third Point Ventures, זרוע השקעות ההון סיכון של הקרן, מנהלת כמיליארד דולר בשתי קרנות. קרן הגידור עצמה מנהלת כ-25 מיליארד דולר. מאז כניסתי לתפקיד הובלתי השקעות בגריפ סקיוריטי (סייבר), זניטי (פיקוח על סוכני AI בארגונים), אנפריים (ניהול והטמעת AI בארגונים) ופאיי סקיוריטי (אבטחה מתקדמת בתחום ה־B2B). הצוות שלנו מונה חמישה אנשים: שניים בישראל ושלושה במנלו פארק.

סביבה גברית: לכל אורך הקריירה שלי הרקע המשפחתי והגיאוגרפי שלי לא הגדירו אותי, גם לא עצם היותי אישה. אף פעם לא הפריע לי לעבוד בסביבה שרובה המוחלט גברים.

פנאי: התרפיה שלי היא אפייה. הוריי הגיעו ממרוקו ומנות הדגל שלי הן חלות ודגים מרוקאים. כשאני צריכה לחשוב על דברים לעומק, הראל בעלי יודע שהיום יהיה אוכל טעים.