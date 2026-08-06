אישי: בן 48, נשוי + 2, גר בתל אביב

מקצועי: יו"ר אלקטרה נדל"ן

ילדות ומשפחה: גדלתי ביישוב עומר שבדרום לאמא מורה ואבא מהנדס כימיה שניהל את המו"פ במכתשים אגן. בתיכון למדתי בבית הספר החקלאי אשל הנשיא. הייתי בצופים והיו לי הרבה חברים אבל הייתי תלמיד של 80. אחותי הגדולה הייתה מצטיינת, ואותי תמיד שאלו למה אני לא יכול להיות כמוה.

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צבא: ביישוב שגדלתי בו קראו לכולם ללכת לקרבי. אני התגייסתי לחובלים, קורס שמכשיר לרמות ניהול ברמות הכי גבוהות. יצא בי שם הצד התחרותי - והצטיינתי. שירתי שבע שנים, בתפקיד האחרון כסגן מפקד בית הספר לפיקוד ימי, אז הדרכתי קצינים לתפקיד מ"פ. היום אני סגן אלוף במיל'. מאז 7 באוקטובר עשיתי 150 ימי מילואים.

אקדמיה: השתחררתי בגיל 25 כדי ללמוד משפטים ומנהל עסקים. לא רציתי לבזבז עוד שנה על פסיכומטרי, והמוסד היחיד שקיבל אותי היה המרכז הבינתחומי. סיימתי שני תארים בהצטיינות יתרה והיום אני מלמד בשלוש אוניברסיטאות - תל אביב, רייכמן ובר אילן - במסגרת התואר שני. לקורס שלי קוראים - איך להשקיע בנדל"ן מעבר לים?

מדריך שיט: במקביל ללימודים עבדתי כמדריך בבית הספר לשיט בהרצליה. בסוף שנה ד' התבקשתי להדריך שני אחים שרצו לעשות רישיון ליאכטה. כך היכרתי את דני ומייקי זלקינד, בעלי השליטה באלקו (החברה־האם של אלקטרה - ד"א). אחרי שני שיעורים הם אמרו לי 'בוא תעבוד אצלנו', וחיי השתנו.

אלקטרה נדל"ן: ב-2006 התחלתי כאנליסט באלקטרה נדל"ן, תחת המנכ"ל שלמה שרף. השלמתי סטאז' תוך כדי, וכששאלתי למה הוא רוצה שאהיה עורך דין, שרף ענה: כדי שאם אפטר אותך יהיה לך איפה לעבוד. בשנתיים הראשונות חוויתי גאות, עד המשבר הכלכלי ב-2008, השנה בה עברתי לנהל את נכסי המשרדים של החברה באירופה. פגשנו את המשבר עם 90% מינוף, וזה הלקח הגדול מהתקופה הזאת: מינוף זה כמו מלח - יותר מדי זה לא בריא.

מסע מימושים: ב-2011 שרף התפטר והלך להנפיק את עזריאלי. שי וינברג מונה למנכ"ל והוא ואני מצאנו עצמנו בחברה שיש לה מטרה אחת: למכור נכסים בכל מחיר כדי להימנע מכניסה להסדר חוב. היו לאלקטרה נדל"ן חובות של 1.3 מיליארד שקל. יצאתי למסע מימושים מטורף בכל העולם. בגיל 33 ישבתי מול בכירים בדויטשה בנק, שהיינו חייבים להם מיליוני יורו, וניסיתי לחלץ כמה שקלים לבעלי האג"ח. ב-2013 טסתי הלוך וחזור מישראל יותר מ-40 פעמים.

מנכ"ל: בסוף 2014, כשהייתי בן 37, שי קיבל הצעה ועזב גם כן, ואני מוניתי למנכ"ל בחברה שאין בה כמעט כלום ונסחרה לפי כ־245 מיליון שקל בלבד. לא חלמתי ששבע שנים לאחר מכן, כשאסיים את תפקידי, החברה תיסחר לפי כ־4 מיליארד שקל, זינוק של כ־1,540% בשווי השוק.

ארה"ב: ב־2016 אלקטרה נדל"ן רכשה מאלקו את חברת ניהול המולטי-פמילי (מקבצי דיור) שלה בארה"ב וייסדנו את קרנות ההשקעה של אלקטרה נדל"ן. אני ואמיר יניב, שהיה אז סגני, התחלנו לרוץ בין גופים מוסדיים ומשקיעים כשירים מישראל עם מצגת. גייסנו 6.5 מיליארד דולר להון עצמי בעשור האחרון, השקנו חמש קרנות, יש לנו כמעט 1,600 משקיעים פרטיים וכ-35 אלף יחידות דיור בארה"ב.

הדיירים: הדיירים שלנו הם צווארון כחול שמרוויחים 100 אלף דולר בשנה, זה השכר הממוצע בארה"ב. יש ביניהם הרבה מורים ועובדים במפעלים, יש להם עבודה מסודרת. מבחינתנו חשוב ששכר הדירה לא יעלה על 25% משכר העבודה שלהם.

רק רפובליקנים: אנחנו משקיעים רק במדינות רפובליקניות. קריטי מבחינתנו לשמור על היכולת להעלות שכר דירה ולפנות דיירים שלא משלמים. אנחנו מעדיפים מדינות פחות סוציאליסטיות, ולכן פועלים בטקסס, פלורידה, ג'ורג'יה, טנסי וקרוליינה הצפונית והדרומית.

ירידת המניה: נפגענו בגלל הריבית והדולר (המניה ירדה ביותר מ-32% מתחילת 2026 - ד"א), אבל אני תמיד מזכיר לעצמי שאם נדע לעבוד נכון, זה יתוקן. היה כאן קצת אובר־שוטינג של השוק.

יו"ר: בסוף 2020 אמיר יניב , שהיה אז משנה למנכ"ל ותמיד היה חבר טוב, ביקש ממני לסלול לו דרך למנכ"לות. בחנתי את טובת החברה והחלטתי שלאלקטרה נדל"ן אסור לאבד אותו. בסוף 2021 זזתי לעמדה של יו"ר פעיל. אני מוביל את קרן המשרדים שלנו בלונדון, שבה גם יש לי לראשונה נתח מהבעלות. גייסנו כ־200 מיליון ליש"ט, אנחנו קונים משרדים, משפצים ומחזירים לשוק. במקביל אני מנהל את פעילות הסינגל־פמילי (וילות) החדשה של החברה בארה"ב.

מבט לעתיד: בהמשך ארצה להיות מנהל בכיר בקבוצת אלקו (שמחזיקה באלקטרה - ד"א). יש לי רזומה של חברה אחת, אבל כזו שעשיתי בה הכול. כשחגגתי לאחרונה 20 שנה באלקטרה נדל"ן יידעתי את האחים זלקינד שאשמח להישאר עוד 20 שנה. גדלתי לאבא שעבד 40 שנה במכתשים אגן, אני עוד צעיר לידו.