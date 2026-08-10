הנייר קרס, שתי קרנות התנפלו והרוויחו

לקראת סוף טוב בפרשת קריסתה של חברת מחנות הקיץ סימד? קצת יותר מחודשיים אחרי שהתפוצצה פרשת המעילה לכאורה בכספי משקיעי האג"ח בת"א (חוב של 620 מיליון שקל), לקראת סוף השבוע דיווחה סימד כי השלימה הליך התמחרות לצורך מכירת הנכסים ששועבדו למחזיק האג"ח הישראלים. זאת, מעל לערכם בספרים.

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על פי הודעת החברה, במסגרת ההתמחרות שהתנהלה בסוף יולי על ידי קצין השיקום הראשי (CRO) שמונה לסימד, אסף רביד, יחד עם בנקאי השקעות ועורכי הדין שלה בארה"ב, הוצעו לה הצעות לרכישת נכסיה (מחנות הקיץ) בפרמיה של כ-7% על ערכם בספרי החברה.

מתוכם, צפויים הנכסים המשועבדים לטובת סדרת האג"ח שהנפיקה סימד להניב תמורה של 321 מיליון דולר, זאת לעומת שווי מאזני של כ־282 מיליון דולר. בתוספת מכירתם הפרטית של מחנה Achim שכבר בוצעה (כ־7 מיליון דולר) ומחנה Chen-a-Wanda (כ־17 מיליון דולר) שצפויה להיות מושלמת עד סוף ספטמבר, מסתכמת התמורה המיוחסת למחנות המשועבדים לנושים בכ־345 מיליון דולר. מדובר בפרמיה של כ-13.5% על השווי שלהם בספרים, העומד על 304 מיליון דולר.

המכירה המסתמנת צפויה לשחרר אנחת רווחה בקרב שורה ארוכה של גופים מוסדיים שהשקיעו באג"ח סימד. לאחר שנראה היה שהכספים ירדו לטמיון, כעת גוברים הסיכויים שיבוצע פירעון מלא של האג"ח שגויסה בת"א בדצמבר האחרון.

בנוסף לכך, בשל הקריסה המהירה של החברה וההתנהלות הבעייתית של הבעלים, האחים שאבסלס, לנושים צפוי לא רק החזר של הקרן אלא גם תוספת ריביות פיגורים.

שווי המחנות המשועבדים טיפס (מיליוני דולרים) 345

מחיר המחנות המסתמן 304

השווי בספרים

רבע מההנפקה - בידי מור

מבין הגופים שהשקיעו בהנפקת האג"ח בלט בית ההשקעות מור, שהשקיע באמצעות קרנות הנאמנות, הגמל והפנסיה שלו סכום של כ־190 מיליון שקל - יותר מרבע מההנפקה. לצד מור החזיקו באג"ח סימד ערב הקריסה גם מיטב (86 מיליון שקל), ילין לפידות (47 מיליון שקל), אי.בי.אי והראל (28 מיליון כל אחד).

את הרווח הגדול מההתאוששות האפשרית של סימד, צפויות לרשום דווקא קרנות המתמחות בהשקעה בחברות במצוקה, שבחרו לקנות חלק נכבד מהאג"ח לאחר הקריסה - וכעת צפויות ליהנות מהפירעון המלא שלהן אם יושלם ההליך.

לגלובס נודע כי בשבועות שלאחר קריסת האג"ח, ביצעו שתי קרנות כאלה, כלירמרק וברוש, שורה של עסקאות מחוץ לבורסה במסגרתן רכשו מידי המוסדיים אג"ח של החברה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, לאחר התפוצצות הפרשה (בסוף חודש מאי) והקריסה של יותר מ-50% במחירן של האג"ח, שהמסחר בהן הופסק מאז.

זאת, לאחר שזיהו את הפוטנציאל הגלום בנכסים, ובחרו לנצל את החשש של המוסדיים מפני הקשיים הכרוכים על פי רוב בגביית חובות בחברות קורסות, שנמשכת לעיתים שנים ארוכות.

מור מערים קשיים על עופר ינאי ואבי גבאי לצד אירועי סימד, התרחשה בשוק החוב הקונצרני המקומי "מיני דרמה", כשבשבוע החולף הובילו מחזיקי חוב התנגדות למהלכים בשתי חברות גדולות - פרטנר ונופר אנרג'י. בשני האירועים קבוצת מחזיקים, בהובלת בית ההשקעות מור, בחרו להתנגד למהלכים של ההנהלה ושלחו את החברות לחשב מסלול מחדש. כך, באסיפה שנערכה לקראת סוף השבוע התנגדו מחזיקי האג"ח של פרטנר, בהובלת פעילות הגמל והפנסיה של מור, לניסיונות של פרטנר לבצע חלוקת דיבידנד מיוחד של כחצי מיליארד שקל. בעקבותיה צפוי הנאמן להודיע לביהמ"ש כי המחזיקים מתנגדים למהלך, מה שעשוי להטות את הכף כנגדו. לפני כשבועיים וחצי פנתה חברת התקשורת, בהובלת אבי גבאי (המנכ"ל) ושלמה רודב (היו"ר), לביהמ"ש בבקשה שיאשר חלוקת הדיבידנד שלא מיתרות הרווח שלה, אשר ימומן באמצעות גיוס חוב בהיקף של 750 מיליון שקל, מה שצפוי להגדיל את יחס החוב של החברה. במקביל להתנגדות בפרטנר, בבית ההשקעות מור הובילו התנגדות גם לניסיונות של חברת האנרגיה המתחדשת נופר, שבשליטת עופר ינאי, לאשר את הפרשנות שלה לאופן שבו היא בוחנת ומציגה את התחייבויותיה. ברקע, לפני כשבועיים דיווחה נופר כי היא מצויה במחלוקת מול רשות ני"ע באשר לאופן שבו יש לפרש את "החוב הפיננסי נטו" של החברה. בנופר סבורים כי שטר הנאמנות לאג"ח מקנה לה את האפשרות לנטרל הן חוב שנטלה והועמד לפרויקט כלשהו כמימון בעלים והן חוב בכיר שנטל הפרויקט, עד לתקרת עלויות ההקמה. זאת, למעט במקרה שבו חוב בכיר נועד להחליף את מימון הבעלים. מחזיקי האג"ח בנופר (חוב של 2.2 מיליארד שקל) נחלקו: בעוד המחזיקים בשתי הסדרות הגדולות (ג' ו-ד') החליטו לאשר את פרשנות החברה, בסדרות הקטנות (ד' ו-ה') החליטו לדחות את הבקשה. בעקבות זאת החליט דירקטוריון נופר לבצע פדיון וולונטרי מוקדם של הסדרות הללו, בהיקף של כ-400 מיליון שקל. איתן גרסטנפלד קראו עוד

רווח של פי 2-3 בחודשיים

מי שהובילה את המהלך היא קרן ברוש, בהובלת אמיר אפרתי, שרכשה 15% מכלל איגרות החוב, בעוד כלירמרק ביצעה רכישות בהיקף נמוך יותר. העסקאות בוצעו במחירים של 29-45 אגורות לכל אג"ח (פחות ממחצית הערך הנקוב), כשההערכות של חלק מהנוגעים בדבר הן שהמחזיקים יקבלו בתום המכירה (יחד עם כלל הריביות ובניכוי עלויות המכירה) החזר של 1.1-1.15 שקל עבור כל איגרת.

כך שבמקרה שמכירת המחנות אכן תושלם, והמחזיקים יקבלו חזרה את כל כספם, הקרנות צפויות לרשום רווח משמעותי של פי 2-3 על השקעתן לפני כחודשיים בלבד.

כלירמרק, המנוהלת בידי יניב צלאל, צפויה לרשום רווח נוסף לאחר שהעניקה לסימד יחד עם מחזיקי האג"ח גם הלוואה של כ-60 מיליון דולר, בריבית שנתית גבוהה של כ-11%. חלקה של הקרן בהלוואה, שנועדה לאפשר את המשך פעילותם של המחנות לטובת מכירתם, עמד על כ-42 מיליון דולר.

עם זאת, כדי שהצפת הערך של כלירמרק, כמו גם של מחזיקי החוב האחרים, אכן תושלם, מכירת הנכסים צריכה לקבל את אישור ביהמ"ש בניו ג'רזי במהלך השבוע הקרוב (ב־10 באוגוסט). בהינתן האישור, השלמת העסקאות צפויה בספטמבר הקרוב, אך דורשת גם חתימה על הסכמים מחייבים. בהקשר זה מציינת סימד כי ביחס למרבית הנכסים התקבלו כמה הצעות, כך שאם הצעה זוכה לא תבשיל להסכם, החברה תוכל להביא הצעה אחרת.

"להערכתי המחזיקים יקבלו את כל הכסף בחזרה", מעריך משקיע גדול באג"ח סימד. "הנכסים ששועבדו לאג"ח היו טובים, ועובדה שהם הולכים להימכר מעל המחירים שלהם בספרים. זה דבר נדיר מאוד לחברות BVI, כי הספרים שם מנופחים".