זו הייתה אחת הקריסות המהירות והמפתיעות לחברה שגייסה אג"ח בשוק ההון בישראל, אולם כעת חברת סימד הולדינגס מדווחת כי ייתכן שעבור המוסדיים בארץ, שהיו הגופים העיקריים שהשתתפו בגיוס 620 מיליון שקל בסדרת אג"ח (א') בודדה, תיתכן תפנית חיובית מפתיעה בפרשה. סימד דיווחה את תוצאות הליך ההתמחרות הפנימי שערך בעל התפקיד שמונה לה בחודש שעבר על למכירת נכסיה.

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ההתמחרות שהתנהלה בסוף יולי על־ידי קצין השיקום הראשי (CRO) של סימד, אסף רביד, יחד עם בנקאי השקעות ועורכי הדין שלה בארה"ב, כללה מספר סבבים שבמסגרתם הוצעו לה הצעות למחנות הקיץ (לנוער יהודי בדרך־כלל) שהיא מנהלת בחוף המזרחי בארה"ב. סך התמורה שהתקבלה בגין 22 המחנות שנמכרו עומד על כ־368 מיליון דולר, גבוה מהשווי המאזני שלהם בדוחות החברה (345 מיליון דולר) בסוף השנה שעברה.

הנתון המשמעותי עבור מחזיקי האג"ח הוא שהתמורה בגין המחנות המשועבדים לטובת סדרה א' עומדת על כ־312.3 מיליון דולר, זאת לעומת שווי מאזני של כ־275.1 מיליון דולר. בתוספת מכירתם הפרטית של מחנה Achim שכבר בוצעה (כ־7 מיליון דולר) ומחנה Chen-a-Wanda (כ־17 מיליון דולר) שצפויה להסתיים עד סוף ספטמבר, מסתכמת התמורה המיוחסת למחנות המשועבדים לנושים בכ־336.3 מיליון דולר. זו פרמיה של כ־13% על השווי שלהם בספרים, או כמיליארד שקל לפי שער החליפין הנוכחי.

המשמעות היא שהסיכויים של סימד לפירעון מלא של האג"ח שגייסה בתל אביב בהיקף 620 מיליון שקל בחורף האחרון, הם טובים מאוד. בנוסף לכך, בשל הקריסה המהירה של החברה וההתנהלות הבעייתית מאוד של הבעלים האחים שאבסלס שהחזיקו בה - לנושים צפוי לא רק החזר של הקרן אלא גם תוספת ריבית.

סימד, בשליטת האחים שאבסלס, קרסה במאי האחרון, לאחר שהתגלה כי הבעלים משכו לכאורה עשרות מיליוני דולרים מקופתה.

זמן לא רב לאחר הקריסה הפסיקה הבורסה את המסחר באגרת החוב של סימד, וכיום לא מתנהל בו מסחר. מחירה האחרון של האג"ח עמד על 29 אגורות - ירידה של 70% ממחיר ההנפקה, אשר משקף תשואת זבל של 56%. שווי השוק של כלל סדרת האג"ח עומד כעת על 179 מיליון שקל - מחיקה של 441 מיליון שקל מהשווי בו הונפקה. אך ככל שיימכרו המחנות והכסף לנושי האג"ח יוחזר, יהיה מדובר בסיום מוצלח למוסדיים של פרק אומלל בשוק ההון.

על כל פנים, מנתוני הבורסה שפרסמנו ביוני עלה כי נכון לסוף חודש מרץ החזיקו 246 קרנות נאמנות כשני שלישים מסדרת האג"ח (בשווי כ־400 מיליון שקל ערב הקריסה). כעת נראה כי השתפר הסיכוי שהציבור יראה את כספו בחזרה, והמוסדיים - אף שמאוד לא רצו להימצא במקום הזה - בסופו של דבר יכולים לסיים את הפרשה באופן חיובי יחסית.

הסיכונים שנותרו: סכומי ברוטו, בית המשפט בארה"ב יחליט על החלוקה לנושים

עם זאת, היות שמדובר בפרשה סבוכה שבה בעלי החברים האחים שאבסלס הסתבכו בחובות מול גופים רבים אחרים בארה"ב, ותהליך פשיטת הרגל של סימד מנוהל בבית משפט אמריקאי (צ'פטר 11) שמולו יכולים גופים נוספים לדרוש החזר על חובותיהם, צריך לסייג - והחברה גם מציינת זאת בדיווח לבורסה - שמדובר בסכומי ברוטו. קרי, מהתקבולים על מכירת מחנות הקיץ ינוכו הוצאות שונות, לרבות הוצאות עסקה, וגם אופן חלוקת התשלומים לנושים "יפורסם בהמשך ובהתאם להוראות בית המשפט".

יש לזכור גם כי סימד נטלה את הלוואת ה־DIP (הלוואה לחברות במצוקה) שהועמדה לה ביוני האחרון, בסכום מסגרת כולל של 220 מיליון דולר, שמתוכו 80 מיליון דולר ניתן לה במזומן. בתוך אותה הלוואה הייתה קרן כלירמרק גוף שהעמיד כ־60 מיליון דולר בריבית דו־ספרתית נמוכה, והפכה למלווה בכיר בסדר הנשייה.

הדיון הקרוב בבית המשפט בניו ג'רזי צפוי בעוד כמה ימים (ב־10 באוגוסט), והשלמת העסקאות למכירת מחנות הקיץ צפויה בין היתר בספטמבר הקרוב, כמובן בכפוף לאישור בית המשפט ולחתימה על הסכמים מחייבים. ביחס למרבית הנכסים התקבלו כמה הצעות, כך שאם הצעה זוכה לא תבשיל להסכם, החברה תוכל להביא לאישור את ההצעה הבאה.