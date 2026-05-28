המשקיעים בשוק החוב התל אביבי נכוו לא פעם מחברות זרות שניצלו את התנאים הנוחים בשוק המקומי כדי לגייס אג"ח, ולעיתים הותירו את המשקיעים מול שוקת שבורה. כעת, נראה שהתרחיש חוזר על עצמו, הפעם עם חברת מחנות הקיץ האמריקאית סימד הולדינגס , שגייסה בשנה שעברה 610 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח, ומתמודדת עם כספים אבודים שספק אם ישובו.

בדיווח שהוציאה אתמול (ד') החברה לבורסה, נכתב כי במסגרת הליך הסקירה של דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון, התגלה כי סכום של כמעט 34 מיליון דולר (100 מיליון שקל) הועבר לתאגידים שבשליטת בעלי השליטה, האחים מייקל ודיוויד שאבסלס. לטענת החברה, הדבר נעשה בשוגג, כתוצר לוואי של הדרך בה התנהלה החברה טרם ההנפקה.

בעקבות הממצאים, ועדת הביקורת של החברה החליטה להורות לאחים שאבסלס להחזיר את מלוא הסכום לקופת החברה, בתוספת ריבית בשיעור של 7% (שיעור הריבית שנושאות אגרות החוב) - החלטה אותה קיבלו בעלי השליטה, שהתחייבו להחזיר את הכספים תוך יום. אלא שהיום (ה') הודיעו הבעלים כי אין ביכולתם להשיב את הכספים עד סוף חודש מאי, כפי שקבעה ועדת הביקורת, וכי אין ביכולתם להעריך מתי כספים אלו יושבו לחברה.

במקביל, עוד בטרם הודיעו הבעלים על כך שאין ביכולתם להשיב את הכספים בעתיד הנראה לעין, פנתה רשות ני"ע בבקשה לחברה לבחון האם החלוקות שבוצעו לבעלים, "עומדות בקנה אחד עם הוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב של החברה".

ואם לא די בכך, החברה דיווחה במקביל כי היא נמצאת במו"מ עם גורם פיננסי, לבצע פירעון מוקדם של אגרות החוב, שגויסו כאמור לפני מספר חודשים בלבד. במסגרתו, יעמיד הגורם המממן מימון בסך כולל של עד 230 מיליון דולר, בריבית נמוכה מזו של האג"ח בת"א (6.4%). לצורך כך, רכשה החברה אופציות על מנת לגדר את החשיפה לשער הדולר, בעלות של כ-2.7 מיליון דולר.

הנפקה חריגה בנוף

הנפקת סימד הייתה יחסית חריגה בנוף של שוק החוב המקומי המשופע בעיקר בחברות נדל"ן ופיננסים. לעומת זאת, סימד עוסקת, כאמור, בניהול ובהפעלה של מחנות קיץ לילדים ולבני נוער בארה"ב, בעיקר ממשפחות יהודיות. נכון להיום, מפעילה החברה 30 מחנות הפרוסים ברובם בארבע מדינות בארה"ב - ניו יורק, פנסילבניה, ניו ג'רזי ומיין - בעיקר בעונת הקיץ (יוני-אוגוסט).

המחנות עצמם פועלים בשטחים שבבעלות חברות הנמצאות בשליטה של החברה. את הנפקת החוב של סימד, שהתאגדה באיי הבתולה (BVI), הובילה חברת החיתום אינפין בניהולו של יהונתן כהן. לקראת ההנפקה, קיבלה סימד עצמה דירוג של Baa1 מחברת מידרוג והאג"ח שהנפיקה דורגו A3, ונקבע אלו יישאו ריבית שנתית קבועה (לא צמודה) של 7%. על פי החברה, בהנפקה השתתפו שורה של גופי גמל וקרנות ישראלים, כמו גם תאגידים פיננסיים אחרים.

תמורת ההנפקה הייתה אמורה לשמש את סימד לתשלום לבעלי השליטה בהיקף של 50 מיליון דולר, עבור רכישת נכסים בהם הם מחזיקים, כמו גם לפירעון מוקדם של הלוואות בהיקף דומה, עבורן העמידו הבעלים ערבויות אישיות. בתוך כך, נקבע כי חלק מהמחנות (13) שתרכוש החברה מבעליה ישועבדו למחזיקי האג"ח. יתרת התמורה הייתה אמורה לשמש להרחבת הפעילות באמצעות רכישת נכסים מניבים.