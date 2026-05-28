קבוצת דלק

הדיבידנד יוצא הדופן שדלק תחלק לבעלי המניות שלה

קבוצת דלק דיווחה כי החליטה לרשום למסחר את תמלוג העל שלה ממאגרי הגז שהיא מחזיקה בהם דרך ניו-מד, ולחלק את הנכס לבעלי המניות כדיבידנד בעין • וולס: "חלוקת הנכס כדיבידנד בעין ורישומו למסחר יאפשרו לכלל בעלי המניות ליהנות באופן ישיר ממלוא הפוטנציאל הגלום בו"

עידן ארץ 12:35
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק / צילום: יונתן בלום
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק / צילום: יונתן בלום

קבוצת דלק החליטה לרשום למסחר את תמלוג העל שלה ממאגרי הגז שהיא מחזיקה בהם דרך ניו־מד , כמו לוויתן בישראל ואפרודיטה בקפריסין. החברה שמחזיקה בתמלוג תחולק לבעלי המניות של דלק כ"דיבידנד בעין" (כלומר לא בכסף, אלא בנכס) וכך תאפשר לקבוצת דלק להגדיל את הנכסים שרשומים על שמה.

לאחר גילוי מאגרי הגז בישראל, קבוצת דלק יזמה מדיניות של "תמלוג על" שמשלמים בעלי המאגרים תחתיה. תמלוג זה משולם מההכנסה (ולא מהרווח), בדומה לתמלוג המקביל שמקבלת המדינה על ניצול משאבי הטבע שבשטחה. תמלוג זה עומד על 1.5% מההכנסות (עד החזר ההשקעה) עד 6% (מהחזר ההשקעה והלאה). מי שמקבלים אותו, בנוסף לקבוצת דלק, הם "אבות מייסדים" של תעשיית הגז הישראלית, כמו כהן פיתוח.

דלק מצאה את עצמה במצב משונה, בו תמלוג העל הוא נכס רשום, שהיא אף שיעבדה לצורכי גיוס חוב של 230 מיליון דולר, וחוב זה רשום בספריה, אך כנכס הוא רשום ללא ערך כלל. כלומר, במידה מסוימת הוא "קבור" חשבונאית בתוך קבוצת דלק, ולא נגיש די הצורך בדיווחים למשקיעים.

לכן, החליטו בקבוצת דלק להציף את שווי הנכס על ידי רישומו לבורסה, וחלוקה שלו כדיבינד למחזיקי מניות דלק. כך שכל מי שמחזיק במניות של קבוצת דלק, יקבל את אותו השיעור מהחברה החדשה. בכך, החוב שרשום כנגדה יהיה שייך לא לקבוצת דלק עצמה, אלא כחלק מהחברה החדשה, ותמלוגי העל לאורך זמן צפויים לשלם את החוב ולאחר מכן להגיע ישירות לבעלי המניות, בלי לעבור בקבוצת דלק קודם לכן. ההערכות הן שקבוצת דלק תגדיל בכך את נכסיה הרשומים בין 200 ל-220 מיליון דולר.

המהלך כפוף לאישור רשות ניירות ערך, שאמור להתקבל עד לסוף חודש מאי (כלומר, עד יום ראשון הקרוב), וההנפקה עצמה תתבצע בתחילת או באמצע חודש יולי הקרוב.

תמלוג העל הזה תלוי, כמובן, בהכנסות ממאגרי הגז שתחת קבוצת דלק. לאחרונה התפרסם שבעקבות שדרוג למאגר לוויתן, הגדול ביותר בישראל, ההפקה עלתה הרבה מעל החזוי. יחד עם מחירי הנפט הגבוהים (אליהם מקושרים חוזי היצוא של לוויתן) הם צפויים להניב הכנסות משמעותיות, שיתורגמו ישירות לתמלוג העל שאותו יקבלו החל מחודש יולי בעלי מניות דלק באופן ישיר.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, מסר: "המהלך שאנו מקדמים נועד להציף ערך לבעלי המניות, באמצעות חשיפה ישירה והחזקה סחירה בנכס תמלוג העל ממאגר לוויתן. להערכתנו, חלוקת הנכס כדיבידנד בעין ורישומו למסחר יאפשרו לכלל בעלי המניות ליהנות באופן ישיר ממלוא הפוטנציאל הגלום בו, ובמקביל צפוי לתרום לחיזוק מבנה ההון והגמישות הפיננסית של הקבוצה, בין היתר, באמצעות הגדלת ההון העצמי והפחתת התחייבויות בהיקף דומה".