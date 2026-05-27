לוויתן עקף את התחזיות: יכולת ההפקה גדלה הרבה מעבר לתכנון

לוויתן, מאגר הגז הגדול ביותר בישראל, מדווח על יכולת הפקה גדולה בהרבה ממה שהוכרז לפני כן, כך עול מדוחות השותפה רציו. הנחת הצינור השלישי הייתה אמורה להעלות את יכולת ההפקה מהמאגר מ-12 BCM (מיליארד מ"ק) בשנה ל-14, אך על פי הדוח לרבעון הראשון של רציו, אחת משותפות לוויתן, המאגר זינק ליכולת הפקה של 15.8 BCM בשנה. כלומר, כמעט הכפלה של הגידול ביכולת ההפקה מלוויתן. יש עדיין צווארי בקבוק ביכולת ההולכה והיצוא, אך בשוק רומזים על עסקה צפויה בין לוויתן לתחנת הכוח החדשה של OPC בחדרה.

● מהורמוז עד משבר האקלים: מה מאיים על החקלאות הישראלית?

● חברת רחפנים תגן על פרויקט סולארי בסמוך לג'נין

גם השותפים האחרים בלוויתן מאשרים שיכולת הייצור של לוויתן זינקה הרבה מעל הצפוי. בניו מד, השותפה העיקרית (45%) בלוויתן, דיווחו שבהמשך ל"שידרוג מערכות על גבי הפלטפורמה אשר מאפשר להגדיל את יכולת הפקת הגז לכ-BCM 14 בשנה, יצוין כי עם השלמת הפרויקט בחודש מרץ 2026, הוכח כי יכולת הפקת הגז המקסימלית עומדת, נכון למועד אישור הדוח, על 15.8 BCM בשנה". כלומר, 13% יותר מהצפוי, וכמעט הכפלה של הגידול בעקבות השדרוג. על פי אחת השותפות בלוויתן "אנחנו תמיד נוקטים בהנחות שמרניות עד הוכחה בפועל".

הבעיה המרכזית: צווארי הבקבוק

עלייה זו בהפקה הצפויה מלוויתן צפויה להשפיע לטובה על ההכנסות של כלל שותפות לוויתן: ניו מד (45%), שברון (40%) ורציו (15%). אך יש עדיין צווארי בקבוק ביכולת לשנע את הגז למשק המקומי וליצוא למצרים ולירדן. חברות הגז מדווחות על פעולות להסרת חסמים אלו: צינור אשדוד-אשקלון צפוי להיות מושלם (לאחר מספר עיכובים) בחודש יוני הקרוב ולאפשר את הגדלת הייצוא. גם צינור ניצנה החדש צפוי להיות מוקם ב-2028 (גם, לאחר שנתיים של עיכובים), ובכך לשחרר את כל צוואר הבקבוק הבא. זה יאפשר לשותפות לוויתן להגדיל משמעותית את הייצור שלהן, שיעמוד לרשות המשק המקומי וליצוא כאחד.

ככלל, החוק מחייב את מאגרי הגז הישראלים לספק קודם כל את צורכי המשק הישראלי, ולאחר מכן לייצא את הכמות הנותרת. כך שהגדלה של יכולת ההפקה של לוויתן תוכל, כנראה, להגיע הן לצורכי המשק המקומי והן למילוי עסקת הענק בסך 35 מיליארד דולר שנחתמה בין מאגר לוויתן למצרים. בנוסף, יתרות הגז יאפשרו לספק יותר גז למשק במצב חירום במקרה של השבתה של מאגרי הגז האחרים, כפי שאירע בפועל מספר פעמים בשנים האחרונות.

לאחרונה, מאגר לוויתן חתם עם דליה אנרגיות להרחבת תחנת אשכול, שהופרטה בתמורה לסכום חסר תקדים של מעל 9 מיליארד שקל. עסקת הגז שתממן את הרחבת התחנה נחתמה מול ניו מד ורציו (שברון המפעילה נשארה בחוץ) בתמורה ל-6.7 מיליארד דולר לכל התקופה. כעת, OPC מדווחים שהם נמצאים במו"מ מתקדם מול ספק גז עבור התחנה החדשה שהם בונים בחדרה, בעסקה של 1.3 מיליארד דולר. בהינתן שהם יחתמו עליו במהירות ויסגרו פיננסית עד סוף חודש יוני הקרוב, הם יוכלו לקבל תעריף זמינות מועדף מרשות החשמל, במטרה לעודד הקמת תחנות כוח נוספות קרוב לאזורי הביקוש. בהינתן שלוויתן מסוגל להפיק כעת יותר גז מהצפוי, הם מועמדים טבעיים לחתום על עסקה כזאת עם OPC .