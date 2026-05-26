חברת רחפנים תגן על פרויקט סולארי בסמוך לג'נין

השדה הסולארי "תענך" של חברת טראלייט החל להיות מוגן בידי רחפנים, בשווי חצי מיליון שקל. פרויקט תענך ממוקם בדרום עמק יזרעאל, סמוך לגדר המערכת ולעיר הפלסטינית ג'נין. חברת רום 360 תספק את שירותי הרחפנים האוטונומיים שיהיו העיניים של המתקן, ויהיו מוכנים להכווין את אבטחת המתקן ואת גורמי הבטחון במקרים של טרור, פשיעה ושריפות. "המערכות שלנו כבר סייעו לבזן מול הטילים האיראניים". זו הפעם הראשונה שמתקן ייצור חשמל נעזר בשירות של הגנה באמצעות רחפנים.

● מתחרה באלביט, גונבת עובדים מרפאל ורוכשת כל מה שזז: מה מסתתר בדוחות אונדס

● איום הרחפנים התגלה לפני תשע שנים. רק כעת רה"מ מקצה לו 2 מיליארד שקל

הפרויקט הסולארי בתענך הוא שדה סולארי קיים, בעל קיבולת ייצור של 150 מגהוואט, עם 104 מגהוואט נוספים שמקודמים בימים אלו תחת השם "תענך 2". זאת בעמק יזרעאל, במשבצות וקרקעות של הישובים אביטל, כפר יחזקאל, ניר יפה ומרחביה. יוליה כץ, מומחית תעופה וסייבר, סמנכ"לית אסטרטגיה בחברת הרחפנים Cando ויוזמת 360, מספרת ש"אנחנו מסייעים להגן ממגוון איומים: בין אם פעילות חבלנית עוינת, פלילי, סכנות בטיחות ואפילו אש שמתפתחת ומאיימת על הרציפות התפקודית של האתר. לא חסר אתגרים במדינה שלנו, במיוחד לאור הקרבה לקו התפר וספציפית לעיר הפלסטינית ג'נין, הידועה לשמצה כמוקד טרור".

פעם ראשונה שרחפנים יגנו על מתקן ייצור חשמל

הפתרון של החברה מבוסס על "מערכת רחפנים אוטונומית, שמפעילים ממוקד מרוחק, באמצעות תוכנת שליטה ובקרה. זו שכבה משלימה למערך האבטחה הקרקעי (של חברת 1 G), כשהדגש המשמעותי הוא יכולת הגנה עצמאית של האתר מול האיומים במרחב", מספרת כץ. לדבריה "מעבר לעצמאות, ולמיצוי המרחב האווירי, אנחנו מקצרים משמעותית את זמני התגובה: יש תמונת מצב מלאה, והמעבר משגרה לחירום הוא מיידי, 'מאפס למאה'. מקבלי ההחלטות יכולים להבין במהירות מה קורה, איפה ומה המשמעות. רחפן מוזנק אוטומטית בכל פעם שיש נגיעה בגדר". למעשה, הטכנולוגיה בשלב הזה יותר מתקדמת מהרגולציה: "המערכת עצמה יודעת להיות אוטונומית לגמרי, אבל הרגולציה היום דורשת עיניים אנושיות על הרחפן". המידע הזה יכול להפעיל בצורה יעילה יותר את המאבטחים באתר, כמו גם כוחות בטחון וכיבוי במקרה הצורך. "זה גם מאפשר לייעל את עבודת כוחות האבטחה ולשלול התרעות שווא. אם אנחנו מזהים שהנגיעה בגדר היא רק חתול, אפשר לחזור לשגרה מהר יותר".

בעוד שיש תקדימים רבים לשימוש ברחפנים כאמצעי הגנה, זו הפעם הראשונה שהטכנולוגיה הזו מגיעה למתקן ייצור חשמל. "יש לנו פרויקטים אחרים ברשויות מקומיות ובמפעלים קריטיים כמו בזן. כשנורו לכיוונם טילים איראניים במהלך המערכות האחרונות, סייענו לאתר את הנפילה, להעריך את הנזק ולהכווין את כוחות הבטחון", מספרת יוליה כץ. לדבריה, הפוטנציאל לא רק הגנתי "אפשר גם להשתמש באותם כלים גם לפיקוח על בטיחות העבודה, סריקת תשתית ואיתור תקלות ומזיקים. לקוחות אחרים הלכו גם לכיוון הזה, וייתכן שגם טראלייט תבחר בזה בהמשך".