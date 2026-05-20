נראה שאם חברה ביטחונית ישראלית מעוניינת לשים את עצמה על המדף לשם מכירה, הרוכשת האולטימטיבית עבורה כיום היא החברה האמריקאית אונדס (Ondas). רק השבוע דווח על רכישה נוספת של אונדס בישראל, במסגרתה היא תשלם 200 מיליון דולר תמורת אומניסיס מראש העין, חברה שמפתחת מערכות מבצעיות לתכנון, אופטימיזציה וניהול משימות עבור צבאות. אם לשפוט לפי העבר, סביר שזו לא תהיה הרכישה האחרונה של אונדס בארץ: מדובר במבצעת רכישות סדרתית בהתאם לאסטרטגיה שלה להתרחב באופן לא-אורגני בתעשיות הביטחוניות (ובעיקר בתחום הרחפנים הלוהט), ולהציע יכולות משלימות לאלה שקיימות אצלה, כאשר רוב הרכישות שלה מתבצעות בישראל (מספר דו ספרתי).

מהדוח הכספי שפרסמה אונדס בשבוע שעבר, עלה כי בסוף הרבעון הראשון שנה היו לה מעל מיליארד דולר בקופה אחרי שביצעה כמה גיוסי הון, כך שיש לה גם מקורות למימון מסע הרכישות. לשילוב הזה אפשר להוסיף את העובדה שבהנהלת אונדס ישנם כיום מספר בכירים מישראל, בעלי קשרים והיכרות עמוקה בשוק הביטחוני המקומי.

אונדס מנוהלת על ידי אריק ברוק ועוסקת בתחומי הרחפנים האוטונומיים, רובוטיקה לתחום הביטחוני ופתרונות תקשורת. הרכישה הראשונה שלה בישראל הייתה קטנה יחסית: בשנת 2022 היא שילמה כ-15 מיליון דולר תמורת חברת הרחפנים המקומית איירובוטיקס, לאחר קריסה במניות החברה הנרכשת בבורסה בת"א מאז הנפקתה ב-2021.

בעקבות הרכישה הזו, מניית אונדס הפכה לדואלית ונסחרה במשך זמן מה בבורסה בת"א, עד שהנהלת החברה החליטה על מחיקתה מהמסחר לפני שנתיים, במאי 2024. כשהמניה נמחקה מתל אביב (ונשארה להיסחר רק בנאסד"ק), שווי השוק של אונדס עמד על כ-50 מיליון דולר בלבד, ואילו כעת מדובר בחברה בעלת שווי שוק של 4.8 מיליארד דולר - לאחר עלייה של יותר מ-1000% בקצת יותר משנתיים שחלפו מאז.

אונדס גם נחשבת לאחת מהמניות הסחירות בוול סטריט - עם מחזור מסחר יומי ממוצע של כ-75 מיליון מניות. יחד עם זאת, המניה נחלשה מאז שהגיעה לשיא מוקדם יותר השנה, ואיבדה 30% מאז חודש ינואר (גם לאחר עלייה חדה בעקבות הדוחות בשבוע שעבר). לאחרונה חתמה החברה על הסכם שותפות עם פלנטיר, ענקית AI לשוק הביטחוני, וברוק אמר כי השותפות "מוסיפה ערך עצום לאונדס".

ניסיון צבאי עשיר

שורת הרכישות שביצעה אונדס בישראל מגיעה מתחומי פעילות מגוונים למדי בתחום הביטחוני, וכך למשל היא רכשה חברות שמייצרות מערכות ליירוט רחפנים, חברת ציוד הנדסי כבד, חברת מערכות חישה וגם חברה שמספקת יכולות מתקדמות לצורך חשיפה ופינוי של מוקשים.

הרכישות הגדולות שביצעה בישראל היו של Sentrycs בשנה שעברה, של Bird Aerosystems השנה וכן של אומניסיס שעליה דיווחה השבוע, כולן עסקאות שנעו בין 133-225 מיליון דולר. בנוסף היא רכשה את Mistral בסכום של 175 מיליון דולר, חברה אמריקאית שבעלי המניות שמכרו אותה גם הם מישראל.

רכישה נוספת שבוצעה לאחרונה היא של חברת הציוד ההנדסי הכבד Indo Earth Moving, ולפי פרסומים אחד המרוויחים מאותה עסקה היה אושרי לוגסי, מנכ"ל משותף של אונדס בישראל (Ondas Autonomous Systems) ובעל מניות בחברה הנרכשת, אך לפי אונדס לא היה מדובר בעסקת בעלי עניין.

לוגסי (54) שהוא כיום אחד מבכירי אונדס, היה בעברו קצין הנדסה ראשי והשתחרר מצה"ל בדרגת תת אלוף. בהמשך כיהן כסמנכ"ל השיווק של החברה הביטחונית רפאל, והצטרף לאונדס בשנת 2025. באתר האינטרנט של החברה כתוב על לוגסי שכסמנכ"ל השיווק של רפאל הוא השיג לה חוזים של מיליארדי דולרים ברחבי העולם, וכי בקריירה הצבאית שלו הוא פיקד על אלפי אנשים והוביל משימיות קריטיות, כולל במהלך מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006.

עוד בכיר ישראלי בחברה הוא מאיר קליינר, שמכהן כנשיא החטיבה שלוגסי מנהל. קליינר הקים וניהל את איירובוטיקס, הרכישה הראשונה של אונדס בישראל. תא"ל במיל' יניב רותם שמכהן כדירקטור בחטיבה היה בעברו אחראי על המחקר והפיתוח במפא"ת, ולפי אתר האינטרנט של אונדס הוא פיקח על תוכניות בתחום מערכות טילים, הגנה אווירית בלייזר ועוד. ב-2025 אונדס מינתה לתפקיד מנהל פיתוח עסקי ואחראי על תחום המיזוגים והרכישות את מארק גרין, שכיהן בעבר בתפקידים בכירים בתחום בנקאות ההשקעות בארה"ב וגם בישראל.

רווח ענק חשבונאי

רצף הרכישות של אונדס הביא לכך שברבעון הראשון השנה היא רשמה הכנסות של 50.1 מיליון דולר, לעומת 4.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. עם זאת, גם ההפסד התפעולי גדל - מ-10.3 מיליון דולר ל-42.7 מיליון דולר, אולם הכרה בהכנסות חשבונאיות שנוגעות לשווי ההוגן של גיוסי הון שביצעה, הובילה לרווח נקי של 361 מיליון דולר, לעומת הפסד של 14 מיליון דולר ברבעון המקביל.

אונדס דיווחה על צבר הזמנות של 457 מיליון דולר, ומצפה לסיים את השנה הנוכחית עם הכנסות של מעל 390 מיליון דולר (לעומת 51 מיליון דולר ב-2025), בזכות צמיחה אורגנית, רכישות וביקוש עולמי גובר לתחום של מערכות בלתי מאוישות ואוטונומיות. המנכ"ל ברוק התייחס עם פרסום הדוחות לרכישות שבוצעו ואמר שישנו ביקוש חזק למערכות של Sentrycs ו-Iron Drone בעקבות האיומים המתפתחים והמתח הגלובלי. במקביל הוא ציין חוזים בהיקף מצטבר של 220 מיליון דולר עבור 4M Defense ו-INDO Earth.

האם אחרי הירידה האחרונה מהשיא, מניית אונדס יכולה להיות השקעה מעניינת? לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל 9 אנליסטים מסקרים נכון להיום את המניה, וכולם מחזיקים בהמלצות "קנייה". מחירי היעד שהם נוקבים למניה נעים בטווח שבין 16-25 דולר, המשקפים בממוצע פרמיה נדיבה של 107% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.