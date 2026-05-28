חברת חומרי הגלם המתקדמים גלעם מצטרפת לשורה ארוכה של חברות שהגישו תשקיפים לקראת הנפקה בבורסה בתל אביב. השווי המבוקש בהנפקה הוא כ-1.1 מיליארד שקל, והיא מתבצעת באמצעות הצעת מכר במסגרתה בעלי מניות קיימים ימכרו מניות לציבור בתמורה כוללת של 384 מיליון שקל (378 מיליון שקל נטו, בניכוי עלויות ההנפקה).

● רשת מסעדות ראשונה מגיעה לבורסה, והמספרים נחשפים

● ההנפקה הביטחונית של השנה: בגירה תונפק בשווי 3.2 מיליארד שקל

גלעם נמצאת בשליטת קרן פימי בראשותו של ישי דוידי. הקרן תמכור מניות תמורת כ-297 מיליון שקל, ואליה מצטרפים מציעים נוספים: יו"ר החברה אורי יהודאי (לשעבר מנכ"ל פרוטרום) ימכור מניות בכ-8.2 מיליון שקל, המנכ"ל ליעד כהן (לשעבר מנכ"ל תנובה) ימכור בכ-4.3 מיליון שקל, סמנכ"לית הכספים רונית גסטפרוינד תמכור בכ-1.3 מיליון שקל ועמיתים קרנות פנסיה תמכור בכ-73.9 מיליון שקל. עם השלמת המהלך, קרן פימי תחזיק ב-25% ממניות גלעם, ששווין צפוי להגיע לכ-275 מיליון שקל.

גלעם היא חברה שנייה שיוצאת להנפקה שבה מעורבים יחד דוידי מקרן פימי ובן-דודו, אורי יהודאי (לשעבר מנכ"ל פרוטרום), המשמש בגלעם כיו"ר, אחרי שמוקדם יותר החודש הוגש תשקיף של חברת התרופות הוותיקה רפא.

החתמים בהנפקה הם ברק לאומי חתמים ולידר הנפקות. גלעם פועלת בשני תחומים - חטיבת הפודטק שלה משתמשת בטכנולוגיות חדשניות לייצור רכיבים, חומרי גלם טבעיים ותוספי מזון בריאים עבור יצרני מזון, ובה היא פועלת להפחית סוכר וקלוריות ולהעשיר בסיבים תזונתיים; וחטיבת התעשייה שלה בה היא מייצרת חומרי גלם ורכיבים טבעיים שונים עבור תעשיות שונות.

על פי התשקיף, בשנת 2025, הסתכמו הכנסות גלעם ב-150 מיליון דולר, הרווח הנקי שלה עמד על קרוב ל-10 מיליון דולר והיא רשמה EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בסך 25 מיליון דולר. ברבעון הראשון של 2026, ההכנסות היו 39.8 מיליון דולר, צמיחה של 7% ביחס לרבעון המקביל, בעקבות הרחבת מפעל של חטיבת הפודטק. הרווח התפעולי גדל ב-78% לכ-3.9 מיליון דולר, והרווח הנקי הסתכם ב-2.7 מיליון דולר לעומת 1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם הרבעוני גדל ב-13.8% ל-6.3 מיליון דולר.

מהתשקיף עולה שב-2025, עלות התגמולים למנכ"ל ליעד כהן הייתה 568 אלף דולר, ירידה מ-620 אלף דולר ב-2024.

החברה מציינת שבכוונתה להמשיך לפתח מוצרים חדשניים וטכנולוגיים העונים על המגמות וההעדפות של מיליארדי צרכני מזון בעולם, תוך שימוש בחלק מאמצעי הייצור של חטיבת התעשייה שהוסבו ויוסבו לייצור מוצרי הפודטק, שצמיחתם ורווחיותם גבוהים יותר. לחברה יש מספר פרויקטים בפיתוח שנועדו להאיץ את קצב הצמיחה, ובכוונתה להשקיע כ-45 מיליון דולר במהלך ארבע השנים הקרובות בבנייה ובהסבת תשתיות ייצור (של חטיבת התעשייה) לטובת הגדלת חטיבת הפודטק. להערכתה, פעולות אלו צפויות להביא תוך ארבע שנים ליותר מהכפלת ה-EBITDA לעומת 2025. במקביל, היא בוחנת הזדמנויות לבצע רכישות.