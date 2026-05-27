חברת הסימולטורים הצבאיים בגירה, שבשליטת משפחת מזרחי, בדרך להנפיק את מניותיה לפי שווי של 3.2 מיליארד שקל. מדובר בשווי נמוך ביחס להערכות הראשוניות בשוק שנעו בין 4.5-5 מיליארד שקל, אך זו עדיין צפויה להפוך להנפקה הביטחונית הגדולה ביותר בשוק המקומי.

במסגרת המהלך, אותו מובילות חברות החיתום של אי.בי.אי חיתום ולידר, צפויה בגירה להקצות 25% ממניותיה לציבור, תמורת סכום של כ-855 מיליון שקל. חלק מהתמורה, 200 מיליון שקל צפויה לזרום לקופת החברה, שתחלק לאחר הננפקה דיבידנד בהיקף של 100 מיליון שקל.

מרבית סכום הגיוס צפוי להיכנס לכיסם של הבעלים, דרך הצעת מכר של בני משפחת מזרחי. כך, אריה, היו"ר ואחד המייסדים המחזיק כיום ב-50% ממניותיה, צפוי למכור מניות בכ-327 מיליון שקל. לאחר ההנפקה, הוא צפוי להישאר עם מניות בשווי של 1.26 מיליארד שקל (37% מההון). שני בניו, ירון (נשיא ומנכ"ל) ושגיא (סמנכ"ל שיווק וסגן יו"ר הדירקטוריון), צפויים למכור יחד מניות בהיקף זהה לזה של אביהם, אשר יותירו כל אחד מהם עם החזקות בשווי של 634 מיליון שקל (18% מההון).

במידה וההנפקה תצלח, תהפוך בגירה לאחת מהחברה הביטחוניות הגדולות בבורסה המקומית במונחי שווי. כיום, נסחרות בבורסה שלוש חברות ביטחוניות בלבד בעלות שווי גבוה מזה שאליו מכוונת בגירה: אלביט (107 מיליארד שקל), נקסט ויז'ן (27 מיליארד שקל) ובית שמש (6 מיליארד שקל). ברקע, בשנתיים האחרונות הנפיקו חמש חברות ביטחוניות את מניותיהן בבורסה המקומית, וזכו לקבלת פנים חמה מצד המשקיעים הישראלים.

לצד בני משפחת מזרחי, מי שעוד צפויים להנות מפירות ההנפקה הם חברי ההנהלה הבכירה, ובראשם האלוף (במיל') יואל סטריק, המכהן כמנכ"ל בגירה ישראל מאוקטובר האחרון. סטריק יחזיק לאחר ההנפקה אופציות המהוות כ-0.2% מהון החברה. במידה והחברה תונפק צפוי שווי מניותיו לעמוד על כ-7 מיליון שקל. אופציות בשיעור דומה הוענקו גם לארז יוסקוביץ, המכהן בשנה האחרונה כסמנכ"ל הכספים.

החברה ממודיעין שהתחילה כקבלן והפכה לספקית המובילה

בגירה, אשר הוקמה בשנת 2004, פועלת ממשרדיה במודיעין, שאריה מזרחי היה מבין מקימיה (בתפקידו כמנכ"ל משרד השיכון), ומעסיקה כ-430 עובדים. בשנותיה הראשונות עסקה בגירה בעיקר בהפעלה ותחזוקה של מערכות סימולציה ומתקני אימון בבסיסי צה"ל. בהמשך, פיתחה הקבוצה מוצרים משלה, וכיום היא עוסקת בפיתוח, מכירה ותפעול של מערכות אימון וסימולטורים לכוחות ביטחון, אשר מיועדים לאימון והכשרה של צבאות יבשה.

בין היתר פיתחה בגירה מערכות המיועדות לאימון של כוחות בשטח מחוץ לבסיסים. בין מוצריה הבולטים בתחום, מערכת המגנט ( MAGNET ), הכוללת מחסנית אלקטרונית ומערכת חיישנים חכמה, המדמה לחימת "כוח על כוח" בשטח ללא שימוש באש חיה, תוך שימוש בנשק ובציוד האישי של הלוחם . לצד זאת, היא מפעילה מערכת ( CBRN ) לאימון כוחות ביטחון והצלה, המאפשרת זיהוי וטיפול באיומים כימיים, ביולוגיים, רדיולוגיים וגרעיניים.

בנוסף, מפעילה בגירה גם "מאמנים טקטיים", המותקנים בבסיסים של הלקוחות, המאפשרים הכשרה של כמות גדולה של לוחמים במגוון הכשרות (אימוני קרב מגע, מטווחים ולוחמה בשטח בנוי) . לצד זאת, מפעילה בגירה גם מאמני משימה, המאפשרות אימון וירטואלי למגוון משימות. כך למשל, מערכת להכשרת לוחמים להפעלת משגרי גיל (טיל נ"ט), המשלבת בין מנוע הסימולציה של החברה לבין משגרי גיל אמיתיים, אשר מאפשרת אימון במציאות מדומה של גזרות לחימה על מערכות אמת, תוך חיסכון במשאבים.

בשנים האחרונות תופסות מערכות האימון בשטח, והמוצרים החדשים אותם השיקה החברה, נתח הולך וגדל בהכנסות החברה. אם בשנת 2023 הן היוו כ-17% מההכנסות, הרי שכיום הן מהוות כ-44% מההכנסות (117 מיליון שקל).

בהקשר זה, בתשקיף, מציינת החברה, כי הגידול המתוכנן בהיקף כוח האדם בצבאות אירופה והקמת מערכי מילואים נרחבים יוצרים פוטנציאל צמיחה משמעותי עבורה. זאת היות ולהערכתה, לנוכח הפער במחסור בתשתיות אימון פיזיות (שטחי אש) למול היקפי הגיוס המתוכננים, ידרשו הצבאות להטמיע פתרונות, הכוללים אימונים וירטואליים ניידים בשטח.

בשנים האחרונות הרחיבה בגירה את פעילותה מחוץ לשטח ישראל, והיא פועלת כיום ב-22 מדינות באירופה. בשנה החולפת (2025), היוו ההזמנות מישראל 63% מההכנסות, בין היתר בשל מספר הזמנות משמעותיות שקיבלה ממשרד הביטחון. עם זאת, שנה קודם לכן עמד שיעורן של ההכנסות מישראל על 39%, בעוד היתר הגיעו מלקוחות באירופה.

את שנת 2025 סיימה בגירה עם הכנסות של כ-270 מיליון שקל, צמיחה של כ-55% ביחס לשנת 2024. בשורה התחתונה, הציגה החברה עלייה של כ-60% ברווח הנקי, שעמד על כ-99 מיליון שקל.

במבט קדימה, החברה צופה כי תמשיך להציג צמיחה משמעותית בפעילותה, כשאת שנת 2026 היא צופה כי תסיים עם הכנסות של 340-380 מיליון שקל, המשקפות צמיחה של כ-33% (אמצע הטווח) ביחס לנתון אשתקד. כמו כן, בחברה מצהירים כי הציבו לעצמם כיעד לעמוד בקצב צמיחת הכנסות שנתי ממוצע של 25%-35% בין השנים 2027 ל-2030.