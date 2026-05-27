דוראל הציגה זינוק של מעל 50% בהכנסות - והמניה קופצת

דוראל , היזמית הסולארית הגדולה ביותר מבחינת אספקה לשוק הישראלי, מזנקת בבורסה לאחר פרסום דוח לרבעון הראשון. על פי הדוח, הכנסות החברה זינקו מכ-90 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-140 מיליון ברבעון הראשון של 2026. רוב הפער נבע מהפעילות של "דוראל חשמל מהטבע", ספק החשמל המסחרי של דוראל, שחותם על עסקאות הולכות ומתרחבות.

אך מהצד השני, זה גם משפיע על עלות ההכנסה, כך שבסך הכל ההפסד לתקופה כמעט שלא משתנה: דוראל הפסידה בשורה התחתונה 93 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2026, לעומת הפסד של 99 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. גורם נוסף שמושך את דוראל כלפי מטה הוא ההפסדים הנרחבים של Doral LLC, החברה האמריקאית של דוראל, יחד עם שותפות אחרות. החברה האמריקאית הפסידה 34 מיליון שקל, לעומת רווח של 7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

רוח גבית מחוות השרתים והמשבר במצר הורמוז

שווה להזכיר שדוראל זינקה בשנה האחרונה בלא פחות מ-530%, ותחום המתחדשות ככלל חווה עדנה משמעותית: מדד הקלינטק של תל אביב עולה היום במעל 4%, ובשנה האחרונה זינק בלא פחות מ-146%. זאת על רקע ביקוש אדיר לחשמל מצד חוות השרתים לאור מהפכת הבינה המלאכותית, שחברות סולארי יודעות לייצר בפרקי זמן קצרים ביחס לתחונות כוח קונבנציונליות.

גם המשבר בהורמוז, שהזניק את מחירי הנפט והגז בעולם, יוצר דחיפה משמעותית לאספקת חשמל מקומית והסתמכות פחותה על יבוא דלקים פוסיליים שעלולים להיות נתונים לתהפוכות גאופוליטיות. גם התשומות של האנרגיה הסולארית, בפרט הפאנלים והסוללות, מוזלים יותר ויותר בשנים האחרונות ותומכים בכך. דוראל ספציפית ממוצבת היטב בשוק האמריקאי הרותח, שבו מחירי החשמל הולכים ומטפסים בעקבות בניה נרחבת של חוות שרתים בידי "היפרסקיילרים" כמו חברות הטכנולוגיה הגדולות.

כך שמבחינת יזם סולארי ממונף כמו דוראל, הרווח הנוכחי הוא לא העיקר. במצגת למשקיעים, הם מדגישים את ההתקדמות בפרויקטים שלהם בארה"ב, אירופה ובישראל, שנועדו להשביע את הצמא האדיר לאנרגיה זמינה בעקבות מהפכת הבינה המלאכותית שיוצרת ביקוש אדיר מצד חוות שרתים: בישראל, אגירה בהיקף של 400 מגהוואט-שעה בפרויקט "הדרי שאן" קיבלה אישור חיבור, ובארה"ב מעל 3 ג'יגהוואט של קיבולת סולארית ומאות מגהוואט-שעה נמצאים לדבריהם כבר בהקמה או לקראת הקמה.

על פי דוראל, הם צפויים לסיים את השנה עם EBITDA של בין 570 ל-685 מיליון שקל, ובשנת 2027 להשתדרג ל-748-867 מיליון שקל. אם כל הפרויקטים ב"צנרת" של דוראל יגיעו לבשלות, הם צפויים להגיע בשנים הבאות ל- EBITDA של מעל 1.8 מיליארד שקל.

כלומר, בעוד דוראל היא עדיין חברה הפסדית, היא משקיעה את כל מאמציה בגיוס כסף והשקעתו בהקמת פרויקטי אנרגיה סולארית ואגירה, מתוך הנחה שהביקוש האדיר לחשמל יאפשר להרוויח מכל הפרויקטים האלה. השוק, נכון להיום, מסכים עם הניתוח הזה והדוח מתוגמל בעליות ניכרות בבורסה.