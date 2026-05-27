רשת מסעדות ראשונה מגיעה לבורסה, והמספרים נחשפים

רשת מסעדות ראשונה בדרך לבורסה בת"א. רשת המסעדות האסייתיות קיסו הגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) לפי שווי של כ-400 מיליון שקל (לפני הכסף).

במסגרת המהלך, אותו מובילה דיסקונט חיתום, תקצה החברה כ-25% ממניותיה לציבור, בתמורה לכ-88 מיליון שקל. מתוכם, סכום של כ-36 מיליון שקל יוזרם לקופת החברה וישמש אותה למימון פעילותה השוטפת; היתרה, כ-52 מיליון שקל, תופנה לכיסם של בעלי השליטה, רותם טחן ונועם גבאי, שימשיכו להחזיק במניות בשווי כולל כ-200 מיליון שקל (46% מההון).

בעל מניות לצד טחן וגבאי, המשמשים כיו"ר משותף של החברה, הוא שותפם לגרעין השליטה אורן חלפון (5% מההון). בעלי מניות נוספים הם המנכ"לית, עדי אנגלדר, וסמנכ"ל התפעול של הרשת, המחזיקים גם כן בכ-5% ממניות החברה (כל אחד), בשווי מוערך של כ-20 מיליון שקל.

כמו כן, בשנה האחרונה, קיבלה הרשת השקעה של 43 מיליון שקל מקבוצת משקיעים בעלי פרופיל גבוה, שקיבלו בתמור כ-30% ממניותיה. בעבר, דווח כי בין המשקיעים כמה שמות מוכרים בשוק ההון כמו איתן בר-זאב, יו"ר ביג מרכזי קניות; מנכ"ל ביג, חי גאליס; אורי מקס, ממייסדי רשת החנויות המוזלות מקס סטוק; אדם פרידלר, ממייסדי רשת גוד פארם.

קיסו, שהוקמה בשנת 2011 על ידי טחן וגבאי, מתמחה בהפעלת מסעדות המגישות אוכל אסיאתי, הכולל בעיקר מנות מהמטבח הסיני, התאילנדי, היפני, ההודי והווייטנאמי. נכון להיום, מפעילה הרשת שמונה מסעדות הממוקמות באזור גוש דן השרון והשפלה. בנוסף, בימים אלה פועלת החברה להקמת שלוש מסעדות נוספות: מסעדת "Night Office", שתוקם במבנה לשימור במרכז תל אביב, לצד שתי מסעדות בחיפה וברחובות.

את שנת 2025 סיימה החברה עם הכנסות של כ-306 מיליון שקל, גידול של כ-15% ביחס לנתון שנרשם בשנת 2024. זאת, הודות לגידול בשיעור התפוסה של כלל מסעדותיה ולפתיחתה של מעסדה חדשה. בשורה התחתונה, הציגה קיסו צמיחה של כ-16% ברווח הנקי, שעמד על כ-34 מיליון שקל (11% מההכנסות).

עוד עולה מהתשקיף כי כ-41% מהכנסותיה אשתקד הגיעו ממשלוחים. בתוך כך, ההכנסה הממוצעת של הרשת לסועד עמדה אשתקד על כ-150 מיליון שקל, לאחר שבשנים 2024 ו-2023 היא עמדה על כ-151 ו-156 שקל לסועד.

במבט קדימה, הרשת צופה כי תסיים את שנת 2026 עם הכנסות של 370-380 מיליון שקל, המשקפים צמיחה של כ-22.5% (אמצע הטווח) ביחס לשנה החולפת. בשורה התחתונה, צופה החברה כי תציג EBITDA מתואם של 47-55 מיליון שקל, המשקפים עלייה של כ-22.5% ביחס לנתון בשנת 2025.