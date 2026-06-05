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שוק ההון והשקעות סימד הגישה בקשה לפשיטת רגל: חובות הבעלים 100 מיליון דולר
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סימד

חברת האג״ח סימד הגישה בקשה לפשיטת רגל: חובות הבעלים 100 מיליון דולר

זאת שבוע וחצי לאחר שחשפה כי בעליה משכו 100 מיליון שקל ורוקנו את קופת החברה • דיווח נוסף מהיום מעלה כי רשות ניירות ערך פתחה בבדיקה וביקשה מהחברה מסמכים

חזי שטרנליכטנתנאל אריאל 19:20
פעילות במחנה קיץ של סימד / צילום: מצגת החברה
פעילות במחנה קיץ של סימד / צילום: מצגת החברה

לאחר שחשפה כי בעלי החברה רוקנו את קופתה, מדווחת חברת מחנות הקיץ סימד כי הגישה בקשה להגנה מפני נושיה (צ'פטר 11 - הליך של פשיטת רגל) עבורה ועבור כלל החברות הבנות שלה בבית משפט בניו ג'רזי.

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החברה שבבעלות האחים מייקל ודיוויד שאבסלס גייסה בדצמבר האחרון 620 מיליון שקל באגח בת״א משורה של גופים בראשות מור ומיטב. היא חושפת כעת כי בעלי השליטה שלה חייבים 100 מיליון דולר בהלוואות אישיות שנטלו. החברה מוסיפה כי נראה שבגין ההתחייבויות "העניק בעל השליטה למלווים הרשאה לחיוב חשבונות תפעוליים של נכסים שבבעלותו ושל נכסי החברה".

כמו כן, נחשף בדיווח כי מונה קצין שיקום ראשי cro בשם אסף רביד, שיעמוד בקשר עם הגורמים השונים כדי לנסות ולאושש את החברה ואת פעילותה.

דיווח נוסף מהיום מעלה כי רשות ניירות ערך פתחה בבדיקה וביקשה מהחברה מסמכים - מה שעשוי ללמד על תחילתה של חקירה בעניינה.

לפני שבוע וחצי דיווחה סימד במפתיע כי הבעלים והמנכ"ל מייקל שאבסלס משך 32 מיליון דולר (100 מיליון שקל) מקופת החברה לחשבונות פרטיים. עוד עלה חשד כי שעבד לכאורה חשבונות של החברה לנושיו.

המשיכה של הבעלים רוקנה את קופת החברה שלא עמדה בתשלום ריבית האג"ח למחזיקים בתחילת השבוע. המסחר באג"ח הושעה.