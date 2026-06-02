סימד

פרשת סימד: תביעה ראשונה נגד הבעלים בדרך, מחזיקי האג"ח ידונו בהעמדת החוב לפירעון מיידי

לאחר שנחשף כי נעלמו מקופת החברה כ-100 מיליון שקל לחשבונות פרטיים של בעליה, סימד דיווחה אמש כי הומצאה לה בקשה לגילוי מסמכים לפני הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת • מחזיקי האג"ח יתכנסו ביום רביעי ויידרשו להחליט על העמדת כל סכום האג"ח לפירעון מיידי, לאחר אי תשלום הריבית ביום ראשון

חזי שטרנליכט 11:20
פעילות במחנה קיץ של סימד / צילום: מצגת החברה
תביעת נגזרת ראשונה מתגבשת בפרשת חברת סימד הולדינגס של האחים מייקל ודיוויד שאבסלס, שגייסה 620 מיליון שקל בסדרת אג"ח בסוף דצמבר האחרון, ובשבוע האחרון נחשף כי נמשכו מקופתה 34 מיליון דולר (כ-100 מיליון שקל) לחשבונות פרטיים של בעליה. המסחר הושהה בסדרת האג"ח הבודדה שגייסה, שהספיקה לקרוס למחיר שמגלם לה תשואה דו-ספרתית של 26% (אג"ח זבל).

בד בבד, תכנס משמרת, חברת שירותי הנאמנות של מחזיקי האג"ח, אסיפה ביום רביעי הקרוב (ללא התכנסות בפועל), בה יתבקשו להחליט על העמדת כל סכום האג"ח לפירעון מיידי, לאחר אי תשלום הריבית ביום ראשון. בנוסף, צפויים המחזיקים להידרש להחליט אם להסמיך בא כוח לנאמן בארה"ב, שיפעל להגן על זכויותיהם.

סימד הולדינגס דיווחה בליל שני כי הומצאה לה אתמול בקשה לגילוי מסמכים לפני הגשת בקשה לאישור תביעת נגזרת. הבקשה הוגשה לביהמ"ש המחוזי בתל אביב, בצעד שמלמד כי התובעים נערכים לקרב משפטי במטרה ללמוד על היקף הנזקים שנגרמו למשקיעים בחברה.

"במסגרת הבקשה נטען, בין היתר, כי משיכות הכספים שבוצעו על-ידי בעלי השליטה (כפי שפורט בדיווחיה המיידיים של החברה) מהוות עסקאות חריגות של החברה עם תאגידים שלבעלי השליטה עניין אישי בהם", הודיעה סימד למשקיעים בבורסה.

לחילופין, נטען בבקשה "כי יש לראות במשיכות הכספים, כאמור, חלוקות אסורות כמשמעותן בחוק החברות". ויש חיוב של בעלי השליטה בהשבתם לחברה. נזכיר כי רשות ניירות ערך והדירקטוריון פעלו בזריזות עם גילוי דבר משיכת הכספים. הדיווח הראשון, אז נטען כי נמשכו בשגגה, היה ברביעי האחרון. למחרת, כבר דיווחה החברה בעקבות התערבות רשות ני"ע, כי הבעלים יפעלו להחזיר את הכספים. אך עד מהרה, הבינו הצדדים, בעקבות שיחת דירקטוריון בה הודו לכאורה בעלי החברה במעשים, כי לא יוכלו לעשות כן. תשלום הריבית (בסך של מעל ל-20 מיליון שקל) שהיה מתוכנן ליום ראשון האחרון למחזיקי האג"ח לא בוצע. ומידרוג חתכה בחדות את הדירוג מ-A3 ל-C.

בבקשה החדשה לביהמ"ש, מציינת סימד, נטען "כי בעלי השליטה הפרו חובת הגינות לפי סעיף 193 לחוק החברות, וכן כי הופרו חובות האמונים, חובות זהירות וחובות פיקוח המוטלות על נושאי המשרה בחברה".