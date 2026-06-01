חברת הנדל״ן בסט גייסה 400 מיליון שקל לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל

מדובר בהנפקה ראשונה לציבור • היא זכתה לביקושים של מיליארד שקל פי 2.5 מהיקף הגיוס

שירות גלובס 20:02
מימין - עלא טנוס, מנכ''ל BST קנדה ומבעלי קבוצת BST, אליאס טנוס, מנכ''ל קבוצת BST ומבעלי קבוצת BST, רפי ביסקר, יו''ר קבוצת BST ו-וסים טנוס, סמנכ''ל נכסים ומבעלי קבוצת BST / צילום: רפי דלויה
קבוצת בסט השלימה הנפקה ראשונה בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל לאחר הכסף. חברת הבניה שבבעלות משפחת טנוס (80%) וחברת הביטוח הפניקס (20%) גייסה כ-400 מיליון שקל תמורת כ-13.75% ממניותיה וזכתה לביקושים של קרוב למיליארד שקל, פי 2.5 מהיקף הגיוס.

מדובר בשווי של יותר מכפול לעומת זה שבו רכשה הפניקס בשנת 2022 את מניותיה - לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל אחרי הכסף.

בסט הוקמה ב-1972, והיא פועלת בייזום נדל"ן, ביצוע וגמר בנייה בארץ וכן נדל"ן מניב בחו"ל (בקנדה ומעט גם באנגליה). יש לה צבר הזמנות של 5.3 מיליארד שקל ובסוף השנה שעברה היא העסיקה 412 עובדים. את ההנפקה מובילה חברת החיתום ברק לאומי של צביקה מנס לצד הפניקס חיתום ולידר. בבסט מתכננים להשתמש בכסף ל"מימון פעילותה העסקית" וכן לבצע "פעילות השקעה... להסכמי ליווי בפרויקטים".