חברת ההתחדשות העירונית גפן מגורים , שבשליטת צחי אבו (48%), הגישה הצעה לרכישת השליטה בחברת ההתחדשות העירונית אנשי העיר מידי קבוצת הנדל"ן רוטשטיין, לפי שווי של 240 מיליון שקל, הגבוה בכ-50% מהשווי לפיו היא נסחרת כיום.

במסגרת המהלך המוצע, תרכוש גפן את החזקותיה של רוטשטיין, המצויה בשליטת איש העסקים יצחק מירילשוילי, באנשי העיר (41%). בנוסף, צפויה גפן לרכוש 4.4% נוספים מבעל מניות אחר בחברה. כך שעם השלמת העסקה, תחזיק גפן בלמעלה מ-45% מהון המניות של אנשי העיר ותהפוך לבעלת המניות המרכזית בה.

● תמורת חצי מילארד שקל: אלביט תשכור מויתניה משרדים בנס ציונה

● דירות ארבעה חדרים משכו את כל השוק בת"א למעלה, ואחריו את המדד

בתמורה למניות, תשלם גפן סכום של כ-99 מיליון שקל, המשקף, כאמור, ל"אנשי העיר" שווי חברה של 240 מיליון שקל, הגבוה בכ-50% משוויה הנוכחי העומד על כ-157 מיליון שקל. בנוסף, נקבע מנגנון תמורה מותנית נוספת, בסך של כ-6.2 מיליון ש"ח (המשקף תוספת של 15 מיליון שקל לשווי החברה), אשר כפוף להשגת אבני דרך תכנוניות ושיעור חתימות בפרויקט פינוי-בינוי משמעותי של החברה, פרויקט "המחרוזת" בבת-ים, בתוך 15 חודשים ממועד ההשלמה.

המהלך של אבו מגיע לאחר שלפני כשנה הובילה קבוצת רוטשטיין את הנפקת מניות אנשי העיר בבורסה לפי שווי של כ-250 מיליון שקל, אלא שמאז צנחה מניית החבר בכמעט 40%. כיום, מחזיקה החברה בצבר של למעלה מ-60 פרויקטים בשלבים שונים של תכנון והקמה, הממוקמים באזור בגוש דן.

בעל השליטה ויו"ר גפן מגורים והתחדשות, צחי אבו, מסר כי "ההצעה לרכישת 'אנשי העיר' היא אבן דרך מרכזית באסטרטגיית הצמיחה של גפן. אנו מאמינים שהחוזקה של פורטפוליו הפרויקטים של אנשי העיר בת"א, העיר המבוקשת ביותר בארץ, תוכל להציב את גפן מגורים בחזית תחום ההתחדשות בישראל. החיבור בין היכולות הפיננסיות והניהוליות של גפן לבין הניסיון המוכח, המוניטין וצבר הפרויקטים המצוין של 'אנשי העיר' בלב אזורי הביקוש, ייצר מנוע צמיחה בעל פוטנציאל עסקי רב לחברה".