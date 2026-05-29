תמורת חצי מילארד שקל: אלביט תשכור מויתניה משרדים בנס ציונה

הביקוש הגואה של חברות ביטחוניות לשטחים חדשים לא עוצר. הבוקר (ו') דווח על עסקת ענק בתחום המשרדים, בה ויתניה צפויה להשכיר לחברת אלביט מערכות 40 אלף מ"ר בנס ציונה תמורת כחצי מיליארד שקל.

אלביט תשכור בניין שלם השייך לפרויקט 'ויתניה לנדא', הממוקם בפארק המדע בנס ציונה, שם מוקם בימים אלה מבנה המשלב שטחי תעשייה, מעבדות ומשרדים בשטח של כ-40,000 מ"ר וחניון תת־קרקעי בשטח של 23 אלף מ"ר. תקופת השכירות הינה למשך 24 שנים ו-11 חודשים, כאשר לאלביט נקודה יציאה ראשונה בתום 17 שנים ו-9 חודשים. דמי השכירות הכוללים לתקופת השכירות עד למועד הסיום עומדים על כ-544 מיליון שקל, כאשר מועד האכלוס צפוי בחודש יולי הקרוב.

הסכם השכירות בין אלביט לויתניה מצטרף לגל נדל"ני רחב־היקף בקרב החברות הביטחוניות, שהחל מאז מלחמת "חרבות ברזל" והמלחמה בין אוקראינה לרוסיה. כך, הביקוש הגואה למערכות נשק, טכנולוגיות הגנה ואמצעי מודיעין יצר גל הזמנות חסר תקדים בקרב החברות הביטחוניות, שמחייב את התעשייה להתרחב במהירות ולהקים תשתיות ייצור חדשות בקצב מואץ.

חברת ויתניה, שבשליטת משפחת אונגר, מנוהלת כיום על־ידי יריב בר דעה ונסחרת בבורסת תל אביב לפי שווי שוק של 971 מיליון שקל. בבעלות החברה נכסים מניבים בהיקף של כ-200,000 מ"ר. הפרויקט בבעלותה בנס ציונה, יועד במקור לחברת הדפוס של בני לנדאו, שנקלעה לחובות בהיקף של 1.7 מיליארד שקל והגישה בקשה לעיכוב הליכים בקיץ 2025. בעקבות כך, ויתניה ספגה ירידה ערך של כ-80 מיליון שקל בעקבות קריסת חברת הדפוס.