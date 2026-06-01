הם עומדים בראש משרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, מנהלים מאות עובדים, מלווים עסקאות ענק ומהלכים משמעותיים במשק. 5 מנהלי הפירמות הגדולות עונים לשאלון של גלובס - מהי הסוגייה המרכזית שמעסיקה אותם, דרך השפעת הבינה המלאכותית על המקצוע, האם מגמת המיזוגים תימשך וממה הם הכי נהנים בעבודה?

כמו כן, ביקשנו לדעת האם ימליצו לילדיהם ללמוד משפטים ואת מי הם מעריכים במיוחד בעולם המשפט. התשובות מספקות הצצה לאופן בו בכירי הענף רואים את המקצוע - ועד כמה הם נהנים, בחדווה אדירה, לעסוק בו.

עו"ד גלעד וינקלר שותף מנהל, פישר (FBC)

עו''ד גלעד וינקלר. שותף מנהל, פישר (FBC) / צילום: רמי זרנגר

מה הסוגייה שמעסיקה אותך ביותר כמנהל פירמה משפטית גדולה?

"ניהול פירמה מחייב עיסוק במגוון רחב של תחומים. חלק ניכר מהזמן מוקדש לתכנון הכיוון של המשרד לשנים הקרובות, לפיתוח השותפים הצעירים ולשיפור השירות שאנחנו מעניקים ללקוחות"

האם מגמת המיזוגים בענף תימשך?

"מיזוגים הם חלק בלתי נפרד מעולם עריכת הדין ומתרחשים ממגוון סיבות. עם זאת, להערכתי, בטווח הנראה לעין נחזה בפחות מיזוגים גדולים, ובמקומם נראה מהלכים ממוקדים יותר, שמטרתם העמקת תחומי הליבה".

האם הטמעתם כלי AI בעבודה השוטפת, באילו תחומים ועד כמה משתמשים בהם בפועל?

"כיום, כלי ה־AI משמשים אותנו בכל תחומי המשפט ללא יוצא מן הכלל. הטמענו כלי AI מגוונים, ואנו משקיעים משאבים רבים בנושא. כמובן שבכל תחום אופן השימוש שונה, ויש להקפיד על עבודה מושכלת ומבוקרת כדי להימנע מטעויות או זילות".

האם נראה ירידה במספר עורכי הדין והמתמחים לאור כניסת ה־AI?

"מוקדם לקבוע, אך אני מניח שנחזה במגמת ירידה בענף בכללותו. עם זאת, איני סבור שמגמה זו תבוא לידי ביטוי מובהק במשרדים הגדולים; אלו מטפלים בתיקים ובעסקאות מורכבות, הדורשים ידע, ניסיון, מומחיות ומקצועיות ברמה הגבוהה ביותר. במקביל, אני מעריך שנראה דרישה הולכת וגוברת למיומנויות ניהול ושליטה בכלי AI".

האם היית מייעץ היום לילדיך ללמוד משפטים, ומדוע?

"ילדיי הם אנשים עצמאיים, וההחלטה על עתידם נתונה בידם. הדבר החשוב ביותר הוא שירחיבו אופקים, ישאפו למצוינות ויובילו את דרכם על פי ערכים של אהבת הזולת, אהבת הארץ, יושר, אמינות וחברות. אם יבחרו ללמוד משפטים, בהחלט אעניק להם את תמיכתי".

מה אתה הכי אוהב במקצוע שלך?

"אני נהנה מהגיוון, מהקצב הגבוה ומהסביבה המאתגרת. ולא פחות חשוב, השותפים, עורכי הדין והעובדים האיכותיים בפירמה הם הסיבה לכך שאני קם עם חיוך בכל בוקר".

תן שם של אדם מתחום המשפט שאתה מעריך במיוחד.

"אני מצביע פה על קונצנזוס, לא רק בפירמה שלנו אלא בכל השוק - רובי בכר, ממייסדי הפירמה שלנו. הוא איש מבריק, שקול וידען משפטי יוצא דופן. יש לו יכולת נדירה לראות אנשים, לנתח סיטואציות ולשלב הבנה עסקית עם משפטנות ברמה הגבוהה ביותר".

עו"ד דן גבע שותף מנהל, משרד מיתר

עו''ד דן גבע. שותף מנהל, משרד מיתר / צילום: לשכת עורכי הדין

מה הסוגייה שמעסיקה אותך ביותר כמנהל פירמה משפטית גדולה?

"בימים אלה מעסיקה אותי השאלה לאן פניה של ישראל בשנים הקרובות".

האם מגמת המיזוגים בענף תימשך?

"אני מעריך כי המשרדים הגדולים והחזקים ימשיכו ליהנות מיתרון תחרותי מובהק, לצד משרדי בוטיק בעלי התמחות בנישה צרה. לאור זאת, להערכתי, מגמת המיזוגים בענף צפויה להימשך".

האם נראה ירידה במספר עורכי הדין והמתמחים לאור כניסת ה־AI?

"אנו מקדישים מחשבה רבה לשינויים בעקבות כניסת ה־AI. טכנולוגיה זו טומנת בחובה הזדמנויות רבות לצד סיכונים, ואני מעריך כי לאורך זמן המודל העסקי ישתנה. התהליך יתעצם ככל שנצליח להפנות את מירב זמננו למשימות משפטיות מורכבות ומאתגרות, בעוד המטלות הטכניות יועברו לטיפול ה־AI.

"כחלק ממגה כזו, אנו מפעילים סדנאות ייעודיות, עובדים עם מספר כלי AI ומצפים מהצוות המשפטי לשלב אותם בעבודה השוטפת באופן מבוקר ותדיר, תוך בקרה קפדנית על איכות התוצר".

האם היית מייעץ היום לילדיך ללמוד משפטים ולמה?

"משפטים הוא מקצוע מרתק שרלוונטי לכל תחומי החיים - מהקמת מיזמים והנעת הכלכלה ועד להגנה על זכויות אדם. זהו תחום רחב שמשתלב היטב עם כל תחום ידע נוסף, אך הוא אינו עומד בפני עצמו. לדעתי, דרושה היום שליטה בשפה האנגלית ברמה גבוהה כדי להתנהל מול חברות בינלאומיות בכפר הגלובלי, וכן רצוי לשלב את הלימודים המשפטיים עם תחומי דעת נוספים כגון כלכלה, פסיכולוגיה, תרבות או מנהל עסקים".

מה אתה הכי אוהב בעבודה שלך?

"אני אוהב את הצורך ואת ההזדמנות להיות 'יועץ מהימן'. התפקיד דורש מעורבות הן ברמה האסטרטגית, המאפשרת לראות את 'היער', והן ברמה הפרטנית - צלילה לכל עץ ועץ מהבעיות של הלקוח".

תן שם של אדם אחד מתחום המשפט שאתה מעריך במיוחד.

"ארל וורן, נשיא בית המשפט העליון של ארה"ב. תפיסת 'הנפרדים אך שווים', שאיפשרה הפרדה גזעית, נפסלה תחת הנהגתו בפסק הדין התקדימי 'בראון נגד מועצת החינוך'. זכויותיהם של חשודים ונאשמים חוזקו באמצעות 'אזהרת מירנדה' - החובה המוטלת על כל שוטר המבצע חקירה להקריא לחשוד את זכויותיו. בזכות השינויים שהנחיל, אמריקה פרחה כסמל ומופת לעולם כולו - וזכות חופש הביטוי קיבלה משנה תוקף, לפחות עד האחרונה. מי ייתן והמשפטנים שמנהיגים אותנו יהיו אמיצים דיים כדי להגן על זכויות האדם ועל הנאורות, להקפיד על הדין המותר והאסור בעת מלחמה, ולשמור על עקרון השוויון בפני החוק".

עו"ד ד"ר דוד תדמור שותף מנהל (במשותף), ארנון, תדמור־לוי

דודי תדמור, משרד יגאל ארנון- תדמור לוי / צילום: איל יצהר

מה הסוגייה שמעסיקה אותך ביותר כמנהל פירמה גדולה?

"גיוס ושימור של המתמחים, עורכי הדין, השותפים ואנשי המנהלה המצוינים ביותר. זהו אתגר בעולם שבו ל־AI יש תפקיד הולך וגדל; הטכנולוגיה נוטה לייצר אפקט משטח. מנגד, אנשים איכותיים הם המשאב שלנו".

האם מגמת המיזוגים בענף תמשך?

"אני מאמין שהפירמות הגדולות ימשיכו לגדול ביחס לשוק. המשק הישראלי צומח, ומגמת ההתרחבות של פירמות היא תופעה עולמית; בנוסף, מהפכות טכנולוגיות מלוות לרוב בתהליכי קונסולידציה מואצים. מיזוגים בין משרדים קטנים לבינוניים וגדולים יימשכו. מיזוגים בין משרדים גדולים ממש? כן, אבל עם סייג, כי לפירמות שצמחו אורגנית מיזוג גדול הוא אירוע מאתגר".

האם הטמעתם כלי AI בעבודה השוטפת?

"בהחלט. אנו מתנהלים כחברה טכנולוגית לכל דבר, עם תשתית מחשוב ענן ומחשוב נייד מלאה. על גבי זה, אנו משתמשים במגוון כלי AI למחקר משפטי, ניסוח, עיבוד מסמכים, בדיקות נאותות, ליטיגציה ועבודה אג'נטית. הכלים מוטמעים ומשמשים אותנו בהיקף נרחב שרק ילך ויגדל, לצד העמקת השימוש גם בהיבטים ניהוליים".

האם נראה ירידה במספר עורכי הדין והמתמחים?

"בתחומים ככתיבת חוזים, מחקר ובדיקת נאותות, נחזה בעלייה מתמשכת בפריון. עם זאת, המקצוע אינו מסתכם בניירות; מיומנויות כייעוץ אסטרטגי, ניהול מו"מ, הופעות בבתי משפט וקשר אישי עם לקוחות, נותרו עתירי מגע אנושי שה־AI לא יחליף בקרוב. יתרה מכך, שינויים טכנולוגיים יוצרים נתיבי פעילות חדשים ועבודה רבה נוספת. התמונה, אם כן, מורכבת ודינמית".

האם היית מייעץ לילדיך ללמוד משפטים?

"אני אופטימי. המקצוע מציע אתגר אינטלקטואלי ולמידה בלתי פוסקת לצד עצמאות מקצועית. הטכנולוגיה לא תשנה זאת; להיפך, היא תעצים את עורכי הדין ותאפשר להם להתמקד בשיקול דעת, בייעוץ אסטרטגי ובקשר האנושי - לב המקצוע. כמובן שישנם חסרונות, אך מקצועות מושלמים קיימים רק באגדות".

מה אתה הכי אוהב בעבודה שלך?

"הלימוד, האנשים, ובמיוחד השילוב של ניהול עם עבודה משפטית מרתקת. גם היכולת לעזור לאנשים משמחת אותי".

תן שם אחד של אדם מתחום המשפט שאתה מעריך.

"אציין את השופט מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון המנוח, אצלו התמחיתי. זכיתי לבלות שעות רבות במחיצתו, ופגשתי אדם המהווה שילוב מרהיב של אנושיות, עומק תרבותי, ממלכתיות נחושה, חזון וצניעות חומרית. קיבלתי ממנו המון, ואני אסיר תודה על כך".

עו"ד גיל וייט שותף מנהל, הרצוג פוקס נאמן

עו''ד גיל וייט. שותף מנהל, הרצוג פוקס נאמן / צילום: עידן גרוס

מה הסוגייה שמעסיקה אותך ביותר כמנהל פירמה משפטית גדולה?

"ניהול פירמה מובילה בעת הנוכחית דורש איזון דינמי בין מספר חזיתות: החל מהתמודדות עם אתגרים מאקרו־כלכליים כמו תנודות בשער הדולר והשפעתן הישירה על שורת ההכנסות, דרך ניווט ברגישות תחת המצב הגיאופוליטי המורכב, ועד לשימור וטיפוח המשאב האנושי שלנו, בייחוד בתקופה זו. רבים ממשרדנו, ובכלל מהחברה הישראלית, נמצאים בשירות מילואים ארוך שישפיע על המשק הישראלי. מספיק לראות את מספר הסטודנטים למשפטים שדחו או ביטלו את הלימודים כדי להבין את המשמעות".

האם מגמת המיזוגים בענף תמשך?

"ייתכן בהחלט. השוק הישראלי עובר תהליכי קונסולידציה, והצורך במעטפת שירותים רחבה ובמשאבים להשקעה בטכנולוגיה ממשיך להוות קטליזטור למיזוגים. אנחנו רואים איך לקוחות כיום מחפשים את המשרדים הגדולים שמסוגלים לתת את כל המעטפת, אך לצד זאת אני מעריך שמשרדי בוטיק עם התמחויות ספציפיות ימשיכו לשגשג".

האם הטמעתם כלי AI בעבודה השוטפת, באילו תחומים ועד כמה משתמשים בהם בפועל?

"אנו מטמיעים AI בהדרגה, תוך הקפדה יתרה על חיסיון ואבטחת מידע. אין ספק שהכלי משמש אותנו למשימות אנליטיות, אך דורש לימוד, כיול ופיקוח אנושי הדוק. להערכתי, המהפכה לא תעלים את המקצוע אלא תזקק אותו: היא תפנה זמן ממשימות טכניות לטובת חשיבה אסטרטגית ויצירתיות, כך שמי שידע לרתום את הטכנולוגיה יוביל את השוק. לאחרונה הסתיים פיילוט של שימוש בבינה מלאכותית במערכת המשפט וממה שאני שומע, זה יוביל למהפיכה גם שם".

האם היית מייעץ לילדיך ללמוד משפטים?

"עולם המשפט מעניק ארגז כלים אינטלקטואלי ייחודי, אך ילדיי נוטים לאפיקים מקצועיים אחרים, ואני מברך על כך. בעת הזו, גאוותי הגדולה היא על שירותם הצבאי ועל תרומתם של כל אנשי המילואים המפגינים אזרחות למופת".

מה אתה הכי אוהב בעבודה שלך?

"הכל מתחיל ומסתיים באנשים. אני זוכה לעבוד מדי יום לצד הון אנושי יוצא דופן - אנשים חכמים, ערכיים ואיכותיים המהווים את חוד החנית של המקצוע. בנוסף, הזכות לעבוד עם לקוחות יצירתיים ומובילים היא תמריץ משמעותי עבורי".

תן שם אחד של אדם מתחום המשפט שאתה מעריך (שופט, קולגה או אקדמיה).

"כל מילואימניק, ובייחוד אלה שמצליחים לשלב בין הגנה על המולדת להמשך הקריירה המשפטית".

עו"ד לוי אמיתי שותף מנהל וראש מחלקת נדל"ן, תכנון ובניה, גולדפרב גרוס זליגמן

עו''ד לוי אמיתי. שותף מנהל וראש מחלקת נדל''ן, תכנון ובניה, גולדפרב גרוס זליגמן / צילום: רמי זרנגר

מה הסוגייה שהכי מעסיקה אותך כמנהל פירמה משפטית גדולה?

"האתגר המרכזי כמנהל פירמה גדולה הוא ניהול והתאמת הפירמה לשינויים המתרגשים ובאים חדשות לבקרים. עלינו להיות קשובים וגמישים בקצב חסר תקדים לטכנולוגיית ה־AI שמשנה את תהליכי העבודה, ולדור חדש של עורכי דין שדפוסי עבודתו שונים מאלו שהיו נהוגים בעבר, עם דגש מתבקש על איזון בין בית לעבודה".

האם מגמת המיזוגים בענף תמשך?

"עושה רושם שמגמה זו כאן כדי להישאר. אנו צפויים להמשך יצירת משרדים גדולים, בדומה למודל החדש של משרדי רואי החשבון בישראל ובחו"ל. במכלול השיקולים ניתן למנות הרצון של לקוחות לרכז את כלל השירותים המשפטיים תחת קורת גג אחת, לצד הצורך בהשקעות כבדות בטכנולוגיה".

האם הטמעתם כלי AI בעבודה השוטפת, באילו תחומים ועד כמה משתמשים בהם בפועל?

"משרדנו נערך לקליטת כלי AI לפני זמן רב. כל עורכי הדין במשרד מחוברים ומשתמשים בכלי AI. לגישתי, עורך דין שלא ישלוט בהם יתקשה לעמוד בקצב. מוקדם עדיין לקבוע אם תהיה השפעה על כוח האדם המשפטי במשרד. אנחנו מדור שחווה כבר אי אלו שינויים טכנולוגיים משמעותיים וגם אז זכור לי החשש והערכות השונות ומשונות שהושמעו. הטכנולוגיה לא תחליף את הייעוץ האסטרטגי, ניהול המו"מ או את הקשר האישי עם הלקוח, אך היא תשנה את פרופיל עורך הדין: הוא יעסוק פחות בטכני, ויידרש להיות יצירתי ושירותי יותר".

האם היית ממליץ לילדיך ללמוד משפטים?

"הייתי ממליץ להם לעסוק בתחום שמושך אותם, כזה שיגרום להם לקום בבוקר בשמחה. זו חווייתי האישית מעריכת דין ב־30 השנים האחרונות: מקצוע עשיר המשלב עבודה צמודה עם אנשים וגירוי מחשבתי תמידי בניסיון לפתור סוגיות סבוכות כאילו היו אלו סודוקו או תשבץ הגיון".

מה אתה הכי אוהב בעבודה שלך?

"את העבודה עם האנשים במשרד - הצעירים והוותיקים, אנשי המשפט והמנהלה - ואת היחסים עם לקוחות שהפכו לחברים. כשותף מנהל, אני מוצא סיפוק יום־יומי בצמיחת הפירמה ובשגשוגה".

תן שם אחד של אדם מתחום המשפט שאתה מעריך.

"אני מודה לאל על כך שיצא לי להיות שותף - ואם יורשה לי גם חבר - לדמות אנושית ומשפטית מהמדרגה הגבוהה ביותר, עו"ד אלי זהר ז"ל. אלי היה אדם משכמו ומעלה, ג'נטלמן אמיתי, ליטיגטור חד ואיש ספר ותרבות, שידע תמיד לראות את האדם שמאחורי כל תיק. חותמו, יחד עם מייסדי משרדנו יודי לוי ופרופ' יוסף גרוס, הוא חלק בלתי נפרד ממורשתנו".