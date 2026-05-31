בשנת 2025 נרשמה ירידה במספר התיקים שנפתחו במערכת ההוצאה לפועל לעומת שנת 2024, אז נרשם זינוק לאור המלחמה, כך עולה מהדוח השנתי שמפרסמת היום (א') רשות האכיפה והגבייה. מתוך 360 אלף תיקים שנפתחו במערכת ההוצאה לפועל בשנת 2025, 51% מהתיקים נפתחו בגין חובות נמוכים של עד 5,000 שקל. ירידה נוספת נרשמה בכמות תיקי ההוצאה לפועל הקיימים, העומדת על 1.9 מיליון תיקים. מדובר בירידה של 1.6% במלאי התיקים שנוהלו בשנת 2024.

לצד זאת, בולטת העבודה המאומצת של עובדי ההוצאה לפועל בשני מישורים: הראשון, חלה עלייה של 1.8% בכמות התיקים שנסגרו בהוצאה לפועל. מדובר ב-392 אלף תיקים. במישור השני, שנת 2025 נקבעה כשנת שיא ברשות, בה הגבייה הסתכמה ב-3.67 מיליארד שקל. מדובר בעלייה של 860 מיליון שקל ביחס לתוצאות שנת 2024, ובגידול של 30% בתוצאות הגבייה אף ביחס לשנים קודמות. נתון זה מפתיע במיוחד לנוכח העובדה שבעקבות מלחמת "חרבות ברזל" דווקא ניתנו הקלות בהליכי אכיפה וגבייה לאוכלוסיות שנפגעו במלחמה.

מהדוח עולה כי מקרב 16 הערים הגדולות בישראל, מספר החייבים הגבוה ביותר נמצא בבת ים (8.3%). אחריה נמצאות ירושלים (7.7%) ואשקלון (7%). בהמשך הרשימה ניתן למצוא את באר שבע (6.9%), חיפה (6.7%), נתניה (6.1%) ואשדוד (5.9%). בבית שמש נמצאו 4.4% חייבים, בתל אביב-יפו - 5%, ובראשון לציון - 4.5%. שיעור החייבים הנמוך ביותר ביחס לאוכלוסיה הוא בבני ברק (3.1%), ברמת גן ובהרצליה (3.5%) וברחובות (3.6%).

182 אלף מהתיקים - בשל חוב לבנקים

לפי הדוח, נכון לסוף שנת 2025 היו בהוצאה לפועל 560,894 חייבים. כ-89% מהחייבים הם חייבים פרטיים, וכחמישית מהם החזיקו בחוב הנמוך מ-5,000 שקל. כמות התיקים הפתוחים במערכת מתקרבת בסך הכול ל-2 מיליון תיקים, מספר זהה לזה שהיה בשנה שלפני. 46% מכלל החייבים הם בעלי תיק חוב אחד. כ-182 אלף תיקים הם בגין חוב לבנקים. בישראל ישנם כ-188 אלף נושים - 79% הם פרטיים, ו-19% הם תאגידים.

רשות האכיפה והגבייה: "שנת 2025 התנהלה בצילה של מלחמה. מצב החירום הצריך הגנות מפני פתיחת תיקים ונקיטת הליכים נגד אוכלוסיות שונות. על אף זאת, הצליחה הרשות לעלות משמעותית בהיקפי הגבייה הרב שנתיים והקטינה את כמות החייבים".